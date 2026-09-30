Farm Food Future: Από την καλή ιδέα στη βιώσιμη επιχείρηση τροφίμων
Farm Food Future: Από την καλή ιδέα στη βιώσιμη επιχείρηση τροφίμων
Το δύσκολο «scale up» για τους μικρούς της αγροδιατροφής και γιατί η καλή ιδέα δεν αρκεί – Συνεργασίες, χρηματοδότηση και πρόσβαση στην αγορά τα βασικά ζητούμενα - Μεγαλώνει το πρόγραμμα της Wise Greece με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και ανοίγουν οι εγγραφές για τον δεύτερο κύκλο
Έχεις ένα καλό προϊόν ή μια μικρή παραγωγή που θέλεις να μεγαλώσεις. Ξέρεις όμως πόσο πρέπει να κοστίζει το προϊόν σου, πώς στήνεται ένα επιχειρηματικό πλάνο και, κυρίως, πώς περνάς από μια καλή ιδέα σε μια επιχείρηση που μπορεί να σταθεί και να αναπτυχθεί;
Αυτό το κενό επιχειρεί να καλύψει το Farm Food Future, το δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης και καθοδήγησης της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Wise Greece, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και περνά πλέον στον δεύτερο κύκλο του. Μετά τις 660 εγγραφές της πρώτης φάσης, το πρόγραμμα διευρύνεται με νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, περισσότερους μέντορες και, για πρώτη φορά, τέσσερις διά ζώσης εκπαιδεύσεις στην περιφέρεια.
Τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου δίνουν και μια ενδιαφέρουσα εικόνα για το ποιοι αναζητούν σήμερα δρόμο προς την επιχειρηματικότητα της τροφής. Το 64% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες και το 59,5% νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Αυτό το κενό επιχειρεί να καλύψει το Farm Food Future, το δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης και καθοδήγησης της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Wise Greece, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και περνά πλέον στον δεύτερο κύκλο του. Μετά τις 660 εγγραφές της πρώτης φάσης, το πρόγραμμα διευρύνεται με νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, περισσότερους μέντορες και, για πρώτη φορά, τέσσερις διά ζώσης εκπαιδεύσεις στην περιφέρεια.
Τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου δίνουν και μια ενδιαφέρουσα εικόνα για το ποιοι αναζητούν σήμερα δρόμο προς την επιχειρηματικότητα της τροφής. Το 64% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες και το 59,5% νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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