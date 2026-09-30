Farm Food Future: Από την καλή ιδέα στη βιώσιμη επιχείρηση τροφίμων

Το δύσκολο «scale up» για τους μικρούς της αγροδιατροφής και γιατί η καλή ιδέα δεν αρκεί – Συνεργασίες, χρηματοδότηση και πρόσβαση στην αγορά τα βασικά ζητούμενα - Μεγαλώνει το πρόγραμμα της Wise Greece με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και ανοίγουν οι εγγραφές για τον δεύτερο κύκλο