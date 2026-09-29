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Μη φοβάστε την τεχνητή νοημοσύνη, λέει η κυβέρνηση Τραμπ που παρουσίασε το κυβερνητικό chatbot
Μη φοβάστε την τεχνητή νοημοσύνη, λέει η κυβέρνηση Τραμπ που παρουσίασε το κυβερνητικό chatbot
Στόχος είναι να βοηθά τους πολίτες να εγγράφονται σε κυβερνητικά προγράμματα, όπως το Medicare, ή για την ανανέωση των διαβατηρίων
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την Τρίτη το America.gov, ένα κυβερνητικό chatbot τεχνητής νοημοσύνης για την αναζήτηση δημόσιων υπηρεσιών, σε μια προσπάθεια να εξοικειώσει το κοινό με αυτές τις τεχνολογίες.
Η ιστοσελίδα είναι μια συνεργασία με δύο μεγάλα μοντέλα, το Gemini της Google και το Grok της SpaceXAI.
Ο ιστότοπος θα επιτρέπει αρχικά στους χρήστες να αναζητούν πληροφορίες σε κυβερνητικούς ιστότοπους, παρέχοντας πρόσβαση σε αγγελίες εργασίας ή στα αρχεία που έχει δημοσιοποιήσει η κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τα UFO.
Τους επόμενους μήνες, ο στόχος είναι το chatbot να βοηθά τους πολίτες να εγγράφονται σε κυβερνητικά προγράμματα, όπως το Medicare, ή να ολοκληρώνουν διαδικασίες, όπως η ανανέωση διαβατηρίων.
Τις προηγούμενες εβδομάδες η αμερικανική κυβέρνηση έμοιαζε να βρισκόταν υπό την επήρεια ενός κύματος φόβου σχετικά με την εκτός ελέγχου τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνει η Washington Post.
Αλλά με το America.gov η κυβέρνηση Τραμπ μοιάζει να υιοθετεί μια ριζικά διαφορετική στάση, προσπαθώντας να πείσει ένα κοινό με έντονο σκεπτικισμό ότι η χώρα πρόκειται να εισέλθει σε μια «χρυσή εποχή» που θα βασίζεται στην τεχνολογία.
Αυτό ήταν και το πνεύμα του Τραμπ: «Αυτού του είδους η καινοτομία στη διακυβέρνηση δεν είναι παρά μια πρώτη γεύση του τι είναι δυνατό με τη σούπερ νοημοσύνη», δήλωσε χρησιμοποιώντας τη φράση που προτιμά αντί του τεχνητή νοημοσύνη.
«Δεν υποκύπτουμε στους φόβους για το τι θα μας κάνουν οι τεχνολογίες», δήλωσε και πρόσθεσε: «Αποφασίζουμε ότι αυτές οι τεχνολογίες θα κάνουν για εμάς κάποια πολύ, πολύ απίστευτα πράγματα».
Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο ημερίδας στην οποία συμμετείχαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και στελέχη του τεχνολογικού κλάδου. Οι επικεφαλής εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται επίσης να συναντηθούν με τον Τραμπ και με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον.
Η ιστοσελίδα είναι μια συνεργασία με δύο μεγάλα μοντέλα, το Gemini της Google και το Grok της SpaceXAI.
Ο ιστότοπος θα επιτρέπει αρχικά στους χρήστες να αναζητούν πληροφορίες σε κυβερνητικούς ιστότοπους, παρέχοντας πρόσβαση σε αγγελίες εργασίας ή στα αρχεία που έχει δημοσιοποιήσει η κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τα UFO.
Τους επόμενους μήνες, ο στόχος είναι το chatbot να βοηθά τους πολίτες να εγγράφονται σε κυβερνητικά προγράμματα, όπως το Medicare, ή να ολοκληρώνουν διαδικασίες, όπως η ανανέωση διαβατηρίων.
Τις προηγούμενες εβδομάδες η αμερικανική κυβέρνηση έμοιαζε να βρισκόταν υπό την επήρεια ενός κύματος φόβου σχετικά με την εκτός ελέγχου τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνει η Washington Post.
Αλλά με το America.gov η κυβέρνηση Τραμπ μοιάζει να υιοθετεί μια ριζικά διαφορετική στάση, προσπαθώντας να πείσει ένα κοινό με έντονο σκεπτικισμό ότι η χώρα πρόκειται να εισέλθει σε μια «χρυσή εποχή» που θα βασίζεται στην τεχνολογία.
Αυτό ήταν και το πνεύμα του Τραμπ: «Αυτού του είδους η καινοτομία στη διακυβέρνηση δεν είναι παρά μια πρώτη γεύση του τι είναι δυνατό με τη σούπερ νοημοσύνη», δήλωσε χρησιμοποιώντας τη φράση που προτιμά αντί του τεχνητή νοημοσύνη.
«Δεν υποκύπτουμε στους φόβους για το τι θα μας κάνουν οι τεχνολογίες», δήλωσε και πρόσθεσε: «Αποφασίζουμε ότι αυτές οι τεχνολογίες θα κάνουν για εμάς κάποια πολύ, πολύ απίστευτα πράγματα».
Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο ημερίδας στην οποία συμμετείχαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και στελέχη του τεχνολογικού κλάδου. Οι επικεφαλής εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται επίσης να συναντηθούν με τον Τραμπ και με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον.
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