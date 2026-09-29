Ο κυκλώνας Πόλο κατευθύνεται προς την πολιτεία Σονόρα στο Μεξικό
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Ο κυκλώνας Πόλο κατευθύνεται προς την πολιτεία Σονόρα στο Μεξικό

Συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα περίπου 120 χλμ/ώρα, ο Πόλο έχει εξασθενήσει σημαντικά από την κατηγορία 5 όπου βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα

Ο κυκλώνας Πόλο κατευθύνεται προς την πολιτεία Σονόρα στο Μεξικό
Ο κυκλώνας Πόλο έφερε ισχυρές βροχοπτώσεις στο νότιο τμήμα της μεξικανικής χερσονήσου Μπάχα Καλιφόρνια και αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες την πολιτεία Σονόρα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα η επικεφαλής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Μεξικού Λάουρα Βελάσκες ανέφερε πως ο κυκλώνας, κατηγορίας 1 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, αναμενόταν πως θα άρχιζε να πλήττει την παράκτια πόλη Γουάιμας το πρωί (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα).

Συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα περίπου 120 χλμ/ώρα, ο Πόλο έχει εξασθενήσει σημαντικά από την κατηγορία 5 όπου βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο παρακολούθησης τυφώνων και κυκλώνων (NHC). Επισημαίνεται ωστόσο πως οι ισχυρές βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης επικίνδυνων πλημμυρών και κατολισθήσεων.



Ο κυβερνήτης της Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ, ο Βίκτορ Μανουέλ Κάστρο, δήλωσε πως δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές εξαιτίας της καταιγίδας.



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Στην πολιτεία αυτή σχεδόν 700 κάτοικοι αναζήτησαν καταφύγιο σε προσωρινά κέντρα φιλοξενίας και αναμένεται να επιστρέψουν στα σπίτια τους αργότερα σήμερα, ανέφερε η Λάουρα Βελάσκες, επικεφαλής της μεξικανικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

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