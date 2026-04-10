Πέτρος Λαγούτης και Μυρτώ Αλικάκη: Οι γιοι τους μίλησαν πρώτη φορά για το πώς διαχειρίστηκαν το διαζύγιο των γονιών τους
Μας έδειξαν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, τόνισαν ο Δημήτρης και ο Γιωργής Λαγούτης σε κοινή τους συνέντευξη
Τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τον χωρισμό των γονιών τους περιέγραψαν για πρώτη φορά οι γιοι του Πέτρου Λαγούτη και της Μυρτώς Αλικάκη.
Ο Δημήτρης και ο Γιωργής Λαγούτης παραχώρησαν μία κοινή συνέντευξη και τόνισαν, πως παρά τις δυσκολίες, οι δύο ηθοποιοί αποτέλεσαν παράδειγμα με τη στάση τους. Τους έδειξαν πώς δύο άνθρωποι που, αν και αγαπιούνται πολύ, αποφασίζουν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, παραμένοντας ενωμένοι για τα παιδιά τους.
Ο Γιωργής Λαγούτης στη συνέντευξη που έδωσε με τον αδερφό του στο OK! εξήγησε πως εκτίμησε τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκαν οι γονείς τους. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Η αλήθεια είναι ότι ήμουν μικρός και δεν θυμάμαι πολλά. Μου έχει μείνει βέβαια η κουβέντα που μας έκαναν εκείνη τη μέρα. Δεν έχω κάποιο μέτρο σύγκρισης για το πώς ήμασταν πριν, αλλά μεγαλώνοντας άρχισα να καταλαβαίνω περισσότερα και εκτίμησα τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την κατάσταση. Μας έδειξαν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, πώς δύο άνθρωποι ενώ αγαπιούνται πολύ, επιλέγουν να χωρίσουν για να προστατεύσουν τη σχέση τους. Μπορεί να μου έλειψαν οι οικογενειακές στιγμές στην καθημερινότητά μου, αλλά στις γιορτές και στα γενέθλια ήμασταν πάντα όλοι μαζί».
Για τον Δημήτρη Λαγούτη, επρόκειτο για μία δύσκολη κατάσταση που κλήθηκε να διαχειριστεί. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζει ότι οι δύο ηθοποιοί φέρθηκαν όπως έπρεπε. «Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 8 χρόνων και ο Γιωργής 5. Είναι μια δύσκολη στιγμή για ένα παιδί, αλλά το διαχειρίστηκαν πολύ ωραία οι γονείς μας», εξομολογήθηκε.
Από την άλλη, ο Δημήτρης Λαγούτης σημείωσε: «Από τη μητέρα μου έχω πάρει τη λογική της και τον καθαρό τρόπο σκέψης της και από τον πατέρα μου έχω πάρει την υπεραναλυτικότη τα και την όρεξη για συζήτηση που κάνουμε με φιλοσοφική διάθεση».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Μεταξύ άλλων, ο Γιωργής και ο Δημήτρης Λαγούτης ρωτήθηκαν για τα στοιχεία που έχουν κληρονομήσει από τον πατέρα τους και τη μητέρα τους.
Ο πρώτος ανέφερε πως «Στο κομμάτι της εμφάνισης και το κινησιολογικό μού λένε ότι έχω πάρει από τον πατέρα μου. Επίσης από τη μαμά μου έχω πάρει την υπομονή της. Ο μπαμπάς είναι πιο βιαστικός, κάτι που δεν το έχω. Είμαι πιο ψύχραιμος και εξετάζω καλύτερα μια κατάσταση, όπως και η μητέρα μου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα