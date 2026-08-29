Αρραβωνιάστηκε η κόρη του Σιλβέστερ Σταλόνε: Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι, έγραψε ο ηθοποιός
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Σιλβέστερ Σταλόνε Κόρη Αρραβώνας πρόταση γάμου

Αρραβωνιάστηκε η κόρη του Σιλβέστερ Σταλόνε: Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι, έγραψε ο ηθοποιός

«Για πάντα με τον καλύτερό μου φίλο», δήλωσε η 30χρονη Σοφία και δημοσίευσε φωτογραφίες από την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον σύντροφό της

Αρραβωνιάστηκε η κόρη του Σιλβέστερ Σταλόνε: Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι, έγραψε ο ηθοποιός
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τον αρραβώνα της κόρης του ανακοίνωσε ο Σιλβέστερ Σταλόνε, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της Σοφίας.

Ο ηθοποιός ανέβασε το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Instagram φωτογραφίες με την κόρη του η οποία έδειχνε το δαχτυλίδι της πρότασης γάμου που δέχτηκε από τον αγαπημένο της, με τους δυο τους να χαμογελούν στον φακό.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Σιλβέστερ Σταλόνε έγραψε: «Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι για τον αρραβώνα της κόρης μας, Σοφίας, με τον Μάικλ».

Δείτε τις φωτογραφίες


Αρραβωνιάστηκε η κόρη του Σιλβέστερ Σταλόνε: Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι, έγραψε ο ηθοποιός

Η Σοφία, που πριν από μερικές ημέρες γιόρτασε τα 30α γενέθλιά της, δημοσίευσε με τη σειρά της φωτογραφίες από τη στιγμή που ο σύντροφός της Μάικλ Σίχαν γονάτισε μπροστά της, με εκείνη να του λέει το «ναι» και στη συνέχεια να αγκαλιάζονται συγκινημένοι: «Για πάντα με τον καλύτερό μου φίλο», σημείωσε.

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Αρραβωνιάστηκε η κόρη του Σιλβέστερ Σταλόνε: Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι, έγραψε ο ηθοποιός
Αρραβωνιάστηκε η κόρη του Σιλβέστερ Σταλόνε: Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι, έγραψε ο ηθοποιός
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

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