Το ιστορικό κτίριο Γκίνη επιστρέφει στην ακαδημαϊκή ζωή με δωρεά 25 εκατ. ευρώ από Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

Φωκίων Καραβίας, σημείωσε: «Για όσους ξεκινήσαμε την ακαδημαϊκή μας πορεία από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αυτή η προσφορά δεν γεννά μόνο το αυτονόητο αίσθημα της συγκίνησης. Συνιστά ταυτόχρονα την εκπλήρωση ενός ηθικού χρέους απέναντι σε αυτό το ίδρυμα που με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, τους φοιτητές και τους αποφοίτους του αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς για την ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Συνέβαλε έτσι όσο λίγοι άλλοι θεσμοί στην εξέλιξη της παιδείας και της οικονομίας και, τελικά, στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας.»Ερνέστος Παναγιώτου, δήλωσε: «Το εμβληματικό κτίριο Γκίνη επιστρέφει στην ακαδημαϊκή ζωή του Πολυτεχνείου αλλά και στη ζωή της πόλης. Η σημαντική μας επένδυση στην Παιδεία — από τη σχολική τάξη έως το πανεπιστημιακό αμφιθέατρο — συνεχίζεται με στόχο περισσότερες ευκαιρίες γνώσης, έρευνας και δημιουργίας για τους νέους.»Γιώργος Χαντζηνικολάου, ανέφερε: «Η δωρεά των τεσσάρων τραπεζών στο ΕΜΠ αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στους νέους και τις νέες που θα χτίσουν το αύριο της χώρας. Οι τράπεζες στηρίζουμε διαχρονικά την Παιδεία γιατί πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο που αναπτύσσεται μέσω της γνώσης, της κριτικής σκέψης και της εξειδίκευσης στα Πανεπιστήμια, είναι ο βασικός πυλώνας για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας και τη μακροπρόθεσμη ευημερία της κοινωνίας μας».Γιώργος Π. Ζανιάς, στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την τελετή σημείωσε: «Όταν ένα αμφιθέατρο κλείνει ο κόσμος χάνει μια ευκαιρία να γίνει καλύτερος. Για δεκαετίες, στα αμφιθέατρα του κτιρίου Γκίνη εκπαιδεύτηκαν γενιές μηχανικών, γράφτηκε ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του Πολυτεχνείου. Με την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης, το κτίριο θα ανακτήσει τον πολύτιμο ρόλο του, θα γεμίσει και πάλι με φοιτητές, με γνώση και δημιουργία, λειτουργώντας ως ένας σύγχρονος χώρος Παιδείας, πολιτισμού και καινοτομίας, ανοιχτός στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην κοινωνία.»Στο πλαίσιο της τελετής παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός αξιοποίησης της δωρεάς των τεσσάρων τραπεζών και όπως τονίστηκε από το Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης ΕΜΠ καθηγητή Ευάγγελο Σαπουντζάκη, μετά την αποκατάστασή του το κτίριο Γκίνη θα αποτελεί πρότυπο περιβαλλοντικής, δομικής και αρχιτεκτονικής αποκατάστασης ιστορικού μνημείου του 20ου αιώνα.Με την έναρξη των διαδικασιών αποκατάστασης του κτιρίου Γκίνη εκκινεί η σταδιακή υλοποίηση δωρεάς 160 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις τράπεζες στα τρία ιστορικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η δωρεά των 160 εκατ. ευρώ των τραπεζών Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και Πειραιώς, για την επόμενη τριετία σε συνδυασμό με τα 400 εκατ. ευρώ της χορηγίας τους στο Πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου, μέσω της οποίας έχουν ήδη αναβαθμιστεί 670 νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε όλη την Ελλάδα, συνθέτουν τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, συνολικού ύψους 560 εκατ. ευρώ.