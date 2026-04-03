Ευαγγελία Συριοπούλου για τον σύζυγό της: Είμαστε 16 χρόνια μαζί, είμαι ερωτευμένη και τον θαυμάζω πολύ
Το «χτίσαμε» μαζί και είναι πολύ ρομαντικό, δήλωσε η ηθοποιός για την κοινή πορεία της με τον Στράτο Πατσατζή
Ερωτευμένη παραμένει η Ευαγγελία Συριοπούλου μετά από 16 χρόνια σχέσης με τον σύζυγό της, τονίζοντας πως τον θαυμάζει πολύ.
Σε συνέντευξη που έδωσε η ηθοποιός στην εκπομπή «Buongiorno» την Παρασκευή 3 Απριλίου, επισήμανε πως με τον Στράτο Πατσατζή μεγάλωσαν μαζί, γεγονός που θεωρεί πολύ ρομαντικό. Όπως εξήγησε πάντοτε στήριζαν ο ένας τις επιλογές του άλλου και παρόλο που έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες, αλληλοσυμπληρώνονται.
Η Ευαγγελία Συριοπούλου δήλωσε πως στόχος τους από την αρχή ήταν να προοδεύουν μαζί: «Είμαστε 16 χρόνια μαζί, από παιδάκια. Είναι ωραίο. Μεγαλώσαμε μαζί, κάναμε πράγματα μαζί. Ήμασταν δίπλα ο ένας στον άλλον, στηρίζαμε τις επιλογές του άλλου. Ο στόχος μας έτσι κι αλλιώς ήταν ότι θέλουμε να κάνουμε οικογένεια. Ήταν ότι θέλουμε να είμαστε μαζί και να κάνουμε πράγματα μαζί και να προοδεύσουμε στο μέλλον. Η κοινή ζωή. Όταν νιώσαμε σίγουροι για τον εαυτό μας ότι μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας και επαγγελματικά, το χτίσαμε μαζί και είναι πολύ ρομαντικό. Δεν ένιωσε ποτέ ανασφάλεια με τη δουλειά μου. Ίσα ίσα, με έχει στηρίξει πολύ και πιστεύω ότι κι εγώ έχω στηρίξει τις δικές του επιλογές γιατί και εκείνου η δουλειά είναι πολύ απαιτητική και δύσκολη... πολλές ώρες. Όταν αγαπάς τον άλλον και θαυμάζεις αυτό που κάνει... τον θαυμάζω πολύ και θέλω να κάνει πράγματα που του αρέσουν και τον γεμίζουν», είπε.
Όταν ρωτήθηκε αν είναι ερωτευμένη, η ηθοποιός απάντησε: «Βέβαια είμαι ερωτευμένη. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο θαυμασμός. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς αλλά γίνονται τα πράγματα, έτσι μαγικά. Είμαστε δύο διαφορετικές προσωπικότητες, αλλά συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον. Υπάρχει κατανόηση, υπομονή. Όταν θέλεις κάτι, το προσπαθείς».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους, εξηγώντας πως η καθημερινότητα κυλάει πιο ομαλά, καθώς δεν έχει το ίδιο άγχος που είχε όταν γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί: «Με το δεύτερο παιδί ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Στο πρώτο είχα περισσότερο άγχος. Με το δεύτερο κυλάει όμορφα και ήρεμα. Είναι ωραία, ευτυχία. Τρία αγόρια στο σπίτι και ο σκύλος τέσσερα», ανέφερε.
Η σχέση της Ευαγγελίας Συριοπούλου με τον Στράτο Πατσατζή ξεκίνησε το 2010, όμως ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2023. Ο πρώτος τους γιος, τον οποίο ονόμασαν Νίκο, γεννήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2021, ενώ ο δεύτερος, ο Κωνσταντίνος, ήρθε στη ζωή στις 16 Οκτωβρίου 2024.
