Νετανιάχου: Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εχθροί θα προσπαθήσουν να μας επιτεθούν ενόψει εκλογών
Νετανιάχου: Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εχθροί θα προσπαθήσουν να μας επιτεθούν ενόψει εκλογών
«Μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε» είπε σε αυστηρό τόνο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενόψει των εκλογών στη χώρα στα τέλη Οκτωβρίου
Υπάρχουν ενδείξεις ότι «εχθροί» του Ισραήλ ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση στη χώρα ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στην αεροπορική βάση Τελ Νοφ.
«Έχουμε ενδείξεις ότι, ενόψει των εκλογών, οι εχθροί μας θα προσπαθήσουν να μας επιτεθούν», ανέφερε σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.
«Γι’ αυτό, από εδώ, από τη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας, από το μακρύ χέρι του Ισραήλ, σας στέλνω ένα μήνυμα: Μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε», πρόσθεσε στο μήνυμά του στα εβραϊκά.
Ο Νετανιάχου, ο οποίος το τελευταίο διάστημα προαναγγέλλει συχνά ανακοινώσεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων για πλήγματα κατά στόχων υψηλής αξίας καθώς πλησιάζει η εκλογική αναμέτρηση, υποστήριξε επίσης ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 100 «τρομοκράτες» στη Γάζα.
Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, σε πρόποση για το Ρος Ασανά (η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά) κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι «το Ιράν αποφεύγει» να επιτεθεί στο Ισραήλ και ότι «γνωρίζει γιατί».
«Αν το Ιράν κάνει το λάθος και μας επιτεθεί, θα δεχθεί ένα πλήγμα που δεν μπορεί να φανταστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε την αποστολή της ανατροπής του καθεστώτος – το τέλος είναι κοντά. Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ και οι εχθροί μας πιο αδύναμοι από ποτέ» είχε πει.
«Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες πετύχαμε τεράστια αποτελέσματα στην απομάκρυνση μιας υπαρξιακής απειλής από πάνω μας. Απομακρύναμε από πάνω μας την απειλή των ατομικών βομβών και των βαλλιστικών πυραύλων και πλήξαμε με μεγάλη δύναμη τον ιρανικό άξονα. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, είμαστε αποφασισμένοι να πλήξουμε τους εχθρούς μας. Δεν μας επιτίθενται. Το Ιράν το αποφεύγει και γνωρίζει γιατί. Φυσικά, μπορεί να κάνει το λάθος και να μας επιτεθεί. Τότε θα δεχθεί ένα πλήγμα που ούτε καν μπορεί να φανταστεί», είχε δηλώσει.
«Λέω στους εχθρούς μας: μην τα βάζετε μαζί μας. Αυτός ο λαός ξέρει να ενώνεται στις στιγμές δοκιμασίας και αυτή τη στιγμή είναι η ισχυρότερη δύναμη στη Μέση Ανατολή, ενώ κάποιοι λένε ακόμη και πέρα από αυτήν. Τα επιτεύγματα είναι τεράστια, αλλά υπάρχουν ακόμη πράγματα που πρέπει να ολοκληρωθούν. Αναφέρομαι πρώτα και κύρια στην ανατροπή του καθεστώτος. Αυτό το καθεστώς στο Ιράν – το τέλος του είναι κοντά. Είναι αδύναμο, παλεύει για την επιβίωσή του, κλονίζεται», είχε προσθέσει.
«Υπάρχει ακόμη μία αποστολή που πρέπει να ολοκληρωθεί και είμαστε αποφασισμένοι να την ολοκληρώσουμε. Αυτό θα αλλάξει οριστικά το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής και την ιστορία του λαού μας. Γνωρίζουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε και γνωρίζουμε ότι είμαστε ικανοί να το κάνουμε», κατέληξε.
«Έχουμε ενδείξεις ότι, ενόψει των εκλογών, οι εχθροί μας θα προσπαθήσουν να μας επιτεθούν», ανέφερε σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.
«Γι’ αυτό, από εδώ, από τη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας, από το μακρύ χέρι του Ισραήλ, σας στέλνω ένα μήνυμα: Μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε», πρόσθεσε στο μήνυμά του στα εβραϊκά.
Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) September 29, 2026
We have indications that ahead of the elections, our enemies will try to attack us.
From here, from the Air Force base, from the long arm of the State of Israel, I send you a message: Do not mess with us — not now and not ever. pic.twitter.com/ZBk7V90VQ9
Ο Νετανιάχου, ο οποίος το τελευταίο διάστημα προαναγγέλλει συχνά ανακοινώσεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων για πλήγματα κατά στόχων υψηλής αξίας καθώς πλησιάζει η εκλογική αναμέτρηση, υποστήριξε επίσης ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 100 «τρομοκράτες» στη Γάζα.
Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, σε πρόποση για το Ρος Ασανά (η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά) κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι «το Ιράν αποφεύγει» να επιτεθεί στο Ισραήλ και ότι «γνωρίζει γιατί».
«Αν το Ιράν κάνει το λάθος και μας επιτεθεί, θα δεχθεί ένα πλήγμα που δεν μπορεί να φανταστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε την αποστολή της ανατροπής του καθεστώτος – το τέλος είναι κοντά. Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ και οι εχθροί μας πιο αδύναμοι από ποτέ» είχε πει.
«Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες πετύχαμε τεράστια αποτελέσματα στην απομάκρυνση μιας υπαρξιακής απειλής από πάνω μας. Απομακρύναμε από πάνω μας την απειλή των ατομικών βομβών και των βαλλιστικών πυραύλων και πλήξαμε με μεγάλη δύναμη τον ιρανικό άξονα. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, είμαστε αποφασισμένοι να πλήξουμε τους εχθρούς μας. Δεν μας επιτίθενται. Το Ιράν το αποφεύγει και γνωρίζει γιατί. Φυσικά, μπορεί να κάνει το λάθος και να μας επιτεθεί. Τότε θα δεχθεί ένα πλήγμα που ούτε καν μπορεί να φανταστεί», είχε δηλώσει.
«Λέω στους εχθρούς μας: μην τα βάζετε μαζί μας. Αυτός ο λαός ξέρει να ενώνεται στις στιγμές δοκιμασίας και αυτή τη στιγμή είναι η ισχυρότερη δύναμη στη Μέση Ανατολή, ενώ κάποιοι λένε ακόμη και πέρα από αυτήν. Τα επιτεύγματα είναι τεράστια, αλλά υπάρχουν ακόμη πράγματα που πρέπει να ολοκληρωθούν. Αναφέρομαι πρώτα και κύρια στην ανατροπή του καθεστώτος. Αυτό το καθεστώς στο Ιράν – το τέλος του είναι κοντά. Είναι αδύναμο, παλεύει για την επιβίωσή του, κλονίζεται», είχε προσθέσει.
«Υπάρχει ακόμη μία αποστολή που πρέπει να ολοκληρωθεί και είμαστε αποφασισμένοι να την ολοκληρώσουμε. Αυτό θα αλλάξει οριστικά το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής και την ιστορία του λαού μας. Γνωρίζουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε και γνωρίζουμε ότι είμαστε ικανοί να το κάνουμε», κατέληξε.
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