Νετανιάχου: Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εχθροί θα προσπαθήσουν να μας επιτεθούν ενόψει εκλογών

«Μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε» είπε σε αυστηρό τόνο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενόψει των εκλογών στη χώρα στα τέλη Οκτωβρίου