Λάκης Γαβαλάς για Γιώργο Μαζωνάκη: Καλή αντάμωση απίθανε τύπε
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Λάκης Γαβαλάς Γιώργος Μαζωνάκης Ανάρτηση

Λάκης Γαβαλάς για Γιώργο Μαζωνάκη: Καλή αντάμωση απίθανε τύπε

Ο φίλος μου που προσάραξε πριν τρεις ημέρες, κάτω από βία σε άγνωστο λιμάνι, βρήκε αλλού δουλειά, σημείωσε ο σχεδιαστής

Λάκης Γαβαλάς για Γιώργο Μαζωνάκη: Καλή αντάμωση απίθανε τύπε
Ιωάννα Μαρίνου
Τον Γιώργο Μαζωνάκη αποχαιρέτισε ο Λάκης Γαβαλάς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά για τον τραγουδιστή που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή «καλή αντάμωση απίθανε τύπε».

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ενώ η λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια για τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν σε εξέλιξη, ο σχεδιαστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του τραγουδιστή, λέγοντας το δικό του «αντίο» στον καλλιτέχνη που άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη, στα 54 του χρόνια, από ανακοπή καρδιάς κατά την επίσκεψή του για θεραπεία πλασμαφαίρεσης, στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι.

Ο Λάκης Γαβαλάς έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Καλησπέρα φίλοι μου. Στης ζωής μας το τιμόνι πρέπει να είμαστε εμείς οι εξειδικευμένοι χειριστές. Μόνο έτσι ξεπερνάμε δεξιοτεχνικά τις φουρτούνες, και απολαμβάνουμε τις μπουνάτσες. Όσον αφορά την πορεία προς τα λιμάνια, αυτό εξαρτάται από τις ανάγκες του προορισμού.  Ο φίλος μου που προσάραξε πριν 3 μέρες, κάτω από βία σε άγνωστο λιμάνι, βρήκε αλλού δουλειά. Πήγε στον άλλο κόσμο δίχως λιμάνια και καράβια και φουρτούνες και σαλπαρίσματα. Εκεί υπάρχουν καθάρια πνεύματα τρέφονται με σοφία παίζουνε με υφές και δουλεύουν σε χώρους χωρίς σκάλες, ασανσέρ, γκαράζ και συγκοινωνίες, παρά μόνο με νοήματα αργά κι αβίαστα. Δεν είναι καλύτερα εκεί αδερφέ Γ.Μ; Καλή αντάμωση απίθανε τύπε».

Δείτε την ανάρτησή του

Ιωάννα Μαρίνου

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