«Το βίντεο κλιπ της χρονιάς»: Η ταινία μικρού μήκους του Ρομέν Γαβρά για το τραγούδι «Storm» που συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές
Το βίντεο χαρακτηρίζεται ως ένα «εξαιρετικά όμορφα χορογραφημένο χάος», ενώ θυμίζει περισσότερο μια ταινία μικρού μήκους με μουσική υπόκρουση, παρά ένα βίντεο κλιπ με έντονη καλλιτεχνική άποψη
Τα τελευταία χρόνια ωστόσο έχουν αλλάξει πολλά γύρω από τα βίντεο κλιπ καθώς τα τραγούδια προωθούνται μέσω πλατφόρμες streaming όπως το Spotify και το Apple Music και έτσι τίποτα δεν είναι ίδιο πια. Το θετικό είναι πως πλέον όσα βίντεο κλιπ βγαίνουν, συνήθως έχουν κάτι να πουν από καλλιτεχνικής άποψης και οι περισσότεροι δημιουργούν επί της ουσίας ταινίες μικρού μήκους. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας τάσης είναι το Berghain της Rosalia με 41 εκατ. προβολές σε έξι μήνες.
Τον άτυπο τίτλο όμως του βίντεο κλιπ της χρονιάς διεκδικεί με μεγάλες αξιώσεις πλέον o ελληνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς. Ο λόγος για το τραγούδι «Storm» του Σουηδού ράπερ Yung Lean που είναι μέλος του πρότζεκτ Gener8ion, με στόχο την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών. Ιθύνων νους του «Gener8ion» είναι ο Γάλλος ράπερ Surkin που είναι φίλος με τον Γαβρά και αυτή τη φορά αποφάσισαν να δημιουργήσουν κάτι εντυπωσιακό. Αυτό που γράφεται μάλιστα στα social media τις τελευταίες ημέρες είναι πως πρόκειται για περισσότερο ταινία μικρού μήκους με μουσική υπόκρουση, παρά με ένα καλλιτεχνικό βίντεο κλιπ. Και δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κάποιος σε αυτό.
Μια χορογραφία αντάξια πολλών βραβείωνΤο βίντεο διαδραματίζεται σε ένα σχολείο. Συγκεκριμένα, σε ένα θλιβερό βρετανικό σχολείο με παιδιά που έχουν κακοποιητικές συμπεριφορές. Βρισκόμαστε στο 2034 σε ένα σχολείο στο Λιντς που δεν θεωρείται και πρότυπο. Μια αφίσα γράφει: «Τάξη Storm του 2024».
Υπάρχει έντονο το bullying στα πλάνα του βίντεο κλιπ με πρόσωπα μέσα σε τουαλέτες, με ναρκωτικά σε άδειες αίθουσες και κάμποσο ξύλο. Μπορεί να μια μάλλον υπερβολική αναπαράσταση του σχολείου, όμως η γενική αίσθηση νεανικής καταστροφής είναι αυτή που ξεχωρίζει. Χωρίς κανέναν δάσκαλο στον ορίζοντα, τα αγόρια είναι ελεύθερα να χτυπήσουν το ένα το άλλο μέχρι να ματώσουν, να παίζουν με πυροσβεστήρες και να συμμετέχουν σε μια εξαιρετικά χορογραφημένη ομαδική φωτογραφία.
@matyskaibo
Last project for Yung Lean Film by Romain Gavras Choregraphy by Damien Jalet Creative Director by Surkin Produced by Iconolast #yunglean #storm #dance♬ Rise Now Our Hero - Dan Thiessen & Hypersonic Music
Και φτάνουμε στον λόγο που αυτό το βίντεο κλιπ θεωρείται το καλύτερο του 2026. Το κομμάτι του βίντεο που ξεχωρίζει είναι αυτό που ο Yung Lean καπνίζει, χωρίς σακάκι, μέσα σε μια «θάλασσα» από συμμαθητές του σε ένα σκηνικό που θυμίζει ομαδική φωτογραφία. Αυτό που ίσως προσπαθούν να αποτυπώσουν καλλιτεχνικά είναι απομόνωση που μπορείς να νιώσεις σε εκείνη τη φάση της ζωής σου, όταν όλοι οι φίλοι σου φαίνεται να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις για τη ζωή τους. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως φαίνεται να είναι one-take. Το κομμάτι αυτό που κυκλοφορεί στα κοινωνικά μέσα με εκατομμύρια προβολές στις σελίδες του Yung Lean, του Γαβρά και του Surkin.
@introe.co
How do you move this many people at once? “STORM” brings together Young Lean and Surkin, with direction by Romain Gavras and choreography by Damien Jalet. Built around a large cast of performers, the piece moves between control and chaos, where every movement feels spontaneous but tightly structured underneath. It sits somewhere between music video, film and performance, where choreography becomes the main language. More on INTROE #INTROE #INTROERadar♬ original sound - INTROE
Ανεξάρτητα από τις «επιδόσεις» του βίντεο στο YouTube, από πολλά μέσα -όπως το βρετανικό esquire- χαρακτηρίζεται ως το βίντεο κλιπ της χρονιάς και δεδομένα ως ένα βίντεο κλιπ που έχει πολλά να πει καλλιτεχνικά. Τόσο από άποψη σκηνοθεσίας, όσο και από πλευράς χορογραφιών. «Δώστε τους ό,τι βραβείο υπάρχει» είναι το κορυφαίο σχόλιο κάτω από το βίντεο στο YouTube.
