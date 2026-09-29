Φθιώτιδα: Φορτηγό έπεσε πάνω σε νταλίκα που ήταν παρκαρισμένη μετά τα διόδια

Η νταλίκα που ήταν σταθμευμένη στην άκρη του δρόμου αμέσως μετά τα διόδια, ήταν ψυγείο με τον οδηγό της να βρίσκεται μέσα στην καμπίνα και να κοιμάται