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Φθιώτιδα: Φορτηγό έπεσε πάνω σε νταλίκα που ήταν παρκαρισμένη μετά τα διόδια
Φθιώτιδα: Φορτηγό έπεσε πάνω σε νταλίκα που ήταν παρκαρισμένη μετά τα διόδια
Η νταλίκα που ήταν σταθμευμένη στην άκρη του δρόμου αμέσως μετά τα διόδια, ήταν ψυγείο με τον οδηγό της να βρίσκεται μέσα στην καμπίνα και να κοιμάται
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 5:30 τα ξημερώματα στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος των διοδίων της Τραγάνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport, μία νταλίκα - ψυγείο ήταν σταθμευμένη στην άκρη του δρόμου, αμέσως μετά τα διόδια, με τον οδηγό της να βρίσκεται μέσα στην καμπίνα και να κοιμάται. Λίγα λεπτά αργότερα, ο οδηγός δεύτερης νταλίκας, αφού πέρασε από τα διόδια, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο είτε για πιθανή κόπωση και αποκοίμηση στο τιμόνι είτε για ξαφνικό παθολογικό πρόβλημα.
Η νταλίκα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο σταθμευμένο φορτηγό. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του κινούμενου οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας. Όπως φαίνεται και από τις εικόνες του LamiaReport, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τα δύο βαρέα οχήματα να υφίστανται σοβαρές υλικές ζημιές.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport, μία νταλίκα - ψυγείο ήταν σταθμευμένη στην άκρη του δρόμου, αμέσως μετά τα διόδια, με τον οδηγό της να βρίσκεται μέσα στην καμπίνα και να κοιμάται. Λίγα λεπτά αργότερα, ο οδηγός δεύτερης νταλίκας, αφού πέρασε από τα διόδια, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο είτε για πιθανή κόπωση και αποκοίμηση στο τιμόνι είτε για ξαφνικό παθολογικό πρόβλημα.
Η νταλίκα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο σταθμευμένο φορτηγό. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του κινούμενου οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας. Όπως φαίνεται και από τις εικόνες του LamiaReport, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τα δύο βαρέα οχήματα να υφίστανται σοβαρές υλικές ζημιές.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.
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