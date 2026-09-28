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Εντυπωσιακό θέαμα από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στην Χαβάη, δείτε βίντεο
Το Κιλαουέα βρίσκεται σε συνεχιζόμενη έκρηξη
Το ηφαίστειο, ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, συνεχίζει την επεισοδιακή εκρηκτική του δραστηριότητα στην περιοχή της κορυφής του, με τις ροές λάβας να δημιουργούν ένα εντυπωσιακό θέαμα.
Η δραστηριότητα εντοπίζεται στον κρατήρα Χαλεμάουμαου, στην κορυφή του Κιλαουέα. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (USGS), μικρές υπερχειλίσεις λάβας από τον βόρειο αγωγό συνεχίζονταν στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ μικρότερες υπερχειλίσεις είχαν καταγραφεί και από τον νότιο αγωγό.
👻 #kilauea 🌋👀🔥— camme🏳️🌈🐾🙏🎶🌏🐞 (@makenafan) September 28, 2026
Sept 28 HST 01:14
... and three collages leading up 🧵 pic.twitter.com/cVPxBg3odT
Η τρέχουσα δραστηριότητα αποτελεί συνέχεια μιας έκρηξης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Δεκέμβριο του 2024. Οι εκρήξεις εκδηλώνονται κατά διαστήματα, με τις φάσεις έντονης εκτόξευσης λάβας να διαρκούν συνήθως αρκετές ώρες και να ακολουθούνται από περιόδους παύσης.
In Hawaii - the Kilauea volcano is erupting - illuminating the night with a spectacular display of flowing lava.— Channel 4 News (@Channel4News) September 28, 2026
Scientists with the U.S. Geological Survey say the volcano - which is one of the most active in the world - has been experiencing intermittent smaller eruptions over… pic.twitter.com/xAofREYnGw
Κατά την προηγούμενη μεγάλη φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, τον Αύγουστο, οι πίδακες λάβας έφτασαν σε ύψος περίπου 150 μέτρων, σύμφωνα με το USGS.
Οι εικόνες από τη νέα δραστηριότητα αποτυπώνουν τη λάβα να κινείται μέσα στην περιοχή του κρατήρα, δημιουργώντας ένα έντονο πορτοκαλί και κόκκινο φως που γίνεται ιδιαίτερα ορατό μετά τη δύση του ήλιου.
Η περιοχή γύρω από τα ενεργά σημεία της έκρηξης παραμένει κλειστή, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν τους πιθανούς κινδύνους από ηφαιστειακά αέρια, τέφρα και θερμές ροές λάβας.
🌋 Continuous overflow activity observed at the Halemaʻumaʻu crater within the summit caldera of Kīlauea Volcano.— Planet Unleashed Earth (@XPlanetExtremeX) September 28, 2026
🌋 Volcano: Kīlauea - The most active volcano in Hawaii.
⭕ Crater: Halemaʻumaʻu - Summit crater.
🎥 Event: Kīlauea Summit Eruption - Cone Overflow Phase. pic.twitter.com/bcesqCfffd
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