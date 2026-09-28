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Αντιδράσεις για τις πολύωρες καθυστερήσεις λόγω έργων στην Εθνική μετά τα Μάλγαρα, δικηγόρος καταθέτει μήνυση
Αντιδράσεις για τις πολύωρες καθυστερήσεις λόγω έργων στην Εθνική μετά τα Μάλγαρα, δικηγόρος καταθέτει μήνυση
Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία «Νέα Εγνατία Οδός» υπήρξε έγκυρη ενημέρωση με δελτίο τύπου που εκδόθηκε στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά σε ποια σημεία θα γίνουν οι εργασίες
Αντιδράσεις, δυσαρέσκεια και πληθώρα αναρτήσεων στα social media έφεραν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και αντικατάστασης στηθαίων που πραγματοποιούνται στο τμήμα της εθνικής οδού (ΠΑΘΕ) έξω από τη Θεσσαλονίκη ενώ μια δικηγόρος ετοιμάζεται να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά.
Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία «Νέα Εγνατία Οδός» υπήρξε έγκυρη ενημέρωση με δελτίο τύπου που εκδόθηκε στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά σε ποια σημεία θα γίνουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και αντικατάστασης στηθαίων ενώ όπως επισημαίνεται υπήρξε άδεια εκτέλεσης των εργασιών (υπ΄αριθ. 10358) από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με κύκλους της διαχειρίστριας εταιρείας στο τμήμα της ΠΑΘΕ από το Κλειδί έως το Καλοχώρι «ουσιαστικά γίνεται ανακατασκευή του οδοστρώματος καθώς ξύνεται η υφιστάμενη φθαρμένη άσφαλτος η οποία ήταν σε κακό χάλι και στρώνεται νέα άσφαλτος» ενώ στο ίδιο τμήμα παράλληλα γίνεται αντικατάσταση στηθαίων τα οποία ήταν παλαιά και δεν ανταποκρίνονταν στα ευρωπαϊκά πρότυπα».
Οι ίδιοι κύκλοι τονίζουν ότι «για κάθε έργο κατατίθενται και εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές τα απαραίτητα σχέδια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων πριν από την έναρξη των εργασιών. Με τη συμβολή της Τροχαίας που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης της κυκλοφορίας κάνουμε ότι μπορούμε για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών. Έγκαιρη ενημέρωση με αναλυτικές πληροφορίες, διαρκή επικοινωνία με την τροχαία και άνοιγμα των διοδίων Μαλγάρων αν απαιτηθεί και είναι ασφαλές.»
Όπως σημειώνουν τα ίδια στελέχη, οι εργασίες προγραμματίστηκαν εκτός της θερινής περιόδου αιχμής, προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η όχληση των χρηστών του δρόμου, ενώ και οι επερχόμενες χειμερινές καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν σημαντικά την εκτέλεσή τους. Οπότε καιρού επιτρέποντος τώρα θα ανακατασκευαστεί σημαντικό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.
«Με αφορμή την απίστευτη ταλαιπωρία που είχα λίγο μετά τα διόδια των Μαλγάρων, με τα έργα βελτίωσης του δρόμου από τον νέο πάροχο, προχωράω σε μηνυτήρια αναφορά κατά του παρόχου δηλαδή της «Νέας Εγνατίας Οδού» και της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για τα λάθη και τις παραλείψεις των προηγούμενων ημερών, που είχαν σαν αποτέλεσμα το αφόρητο μποτιλιάρισμα δεκάδων αυτοκινήτων και την απίστευτη ταλαιπωρία ανθρώπινων ψυχών, εκθέτοντας τους σε πιθανό κίνδυνο, ζωής και υγείας. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητηθούν ευθύνες και να διαταχθεί προκαταρτική για το άρθρο 290 ΠΚ επικίνδυνες παρεμβάσεις στην συγκοινωνία. Ο κάθε πάροχος οφείλει, όταν κατασκευάζει κάποιο έργο να το καταθέτει στην τροχαία και να βρίσκει λύσεις ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κυκλοφοριακός κίνδυνος. Αυτομάτως η Τροχαία πρέπει να οργανώνει το σχέδιο αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπους. Τέλος θα πρέπει να γίνει έρευνα για το αντίτιμο, που πλήρωσαν χιλιάδες άνθρωποι στα διόδια χωρίς να έχουν τη σωστή παροχή. Αύριο θα κατατεθούν όλα γραπτώς» είπε η κ. Ανάσογλου.
Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία «Νέα Εγνατία Οδός» υπήρξε έγκυρη ενημέρωση με δελτίο τύπου που εκδόθηκε στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά σε ποια σημεία θα γίνουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και αντικατάστασης στηθαίων ενώ όπως επισημαίνεται υπήρξε άδεια εκτέλεσης των εργασιών (υπ΄αριθ. 10358) από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με κύκλους της διαχειρίστριας εταιρείας στο τμήμα της ΠΑΘΕ από το Κλειδί έως το Καλοχώρι «ουσιαστικά γίνεται ανακατασκευή του οδοστρώματος καθώς ξύνεται η υφιστάμενη φθαρμένη άσφαλτος η οποία ήταν σε κακό χάλι και στρώνεται νέα άσφαλτος» ενώ στο ίδιο τμήμα παράλληλα γίνεται αντικατάσταση στηθαίων τα οποία ήταν παλαιά και δεν ανταποκρίνονταν στα ευρωπαϊκά πρότυπα».
Οι ίδιοι κύκλοι τονίζουν ότι «για κάθε έργο κατατίθενται και εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές τα απαραίτητα σχέδια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων πριν από την έναρξη των εργασιών. Με τη συμβολή της Τροχαίας που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης της κυκλοφορίας κάνουμε ότι μπορούμε για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών. Έγκαιρη ενημέρωση με αναλυτικές πληροφορίες, διαρκή επικοινωνία με την τροχαία και άνοιγμα των διοδίων Μαλγάρων αν απαιτηθεί και είναι ασφαλές.»
Όπως σημειώνουν τα ίδια στελέχη, οι εργασίες προγραμματίστηκαν εκτός της θερινής περιόδου αιχμής, προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η όχληση των χρηστών του δρόμου, ενώ και οι επερχόμενες χειμερινές καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν σημαντικά την εκτέλεσή τους. Οπότε καιρού επιτρέποντος τώρα θα ανακατασκευαστεί σημαντικό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.
Η δικηγόρος Ανθούλα Ανάσογλου που όπως ανέφερε χτες Κυριακή (27/9) έκανε 1,5 ώρα από τα διόδια των Μαλγάρων έως το σπίτι της, πληρώνοντας κανονικά το αντίτιμο των διοδίων ετοιμάζεται αύριο όπως δήλωσε στο protothema.gr να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά της «Νέας Εγνατίας Οδού» αλλά και κατά της Τροχαίας Θεσσαλονίκης καθώς όπως περιγράφει «δεν υπήρχε κανένα περιπολικό» για να βοηθήσει και να εκτρέψει την κυκλοφορία από άλλα σημεία.
@babis.oflou #thessaloniki ♬ πρωτότυπος ήχος - babis oflou
«Με αφορμή την απίστευτη ταλαιπωρία που είχα λίγο μετά τα διόδια των Μαλγάρων, με τα έργα βελτίωσης του δρόμου από τον νέο πάροχο, προχωράω σε μηνυτήρια αναφορά κατά του παρόχου δηλαδή της «Νέας Εγνατίας Οδού» και της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για τα λάθη και τις παραλείψεις των προηγούμενων ημερών, που είχαν σαν αποτέλεσμα το αφόρητο μποτιλιάρισμα δεκάδων αυτοκινήτων και την απίστευτη ταλαιπωρία ανθρώπινων ψυχών, εκθέτοντας τους σε πιθανό κίνδυνο, ζωής και υγείας. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητηθούν ευθύνες και να διαταχθεί προκαταρτική για το άρθρο 290 ΠΚ επικίνδυνες παρεμβάσεις στην συγκοινωνία. Ο κάθε πάροχος οφείλει, όταν κατασκευάζει κάποιο έργο να το καταθέτει στην τροχαία και να βρίσκει λύσεις ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κυκλοφοριακός κίνδυνος. Αυτομάτως η Τροχαία πρέπει να οργανώνει το σχέδιο αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπους. Τέλος θα πρέπει να γίνει έρευνα για το αντίτιμο, που πλήρωσαν χιλιάδες άνθρωποι στα διόδια χωρίς να έχουν τη σωστή παροχή. Αύριο θα κατατεθούν όλα γραπτώς» είπε η κ. Ανάσογλου.
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