Η Έλλη Κοκκίνου έκανε έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του στα μπουζούκια: Η τούρτα με το ερωτηματικό και τα κομπλιμέντα
Η Έλλη Κοκκίνου έκανε έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του στα μπουζούκια: Η τούρτα με το ερωτηματικό και τα κομπλιμέντα
«Νομίζω ότι αυτή η χρονιά θα είναι πολύ τυχερή για εμένα», είπε ο τραγουδιστής
Έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη έκανε η Έλλη Κοκκίνου επί σκηνής, καθώς ο τραγουδιστής είχε τα γενέθλιά του.
Ο Πέτρος Ιακωβίδης έκλεισε τα 38 και όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζονται οι δύο καλλιτέχνες στο TikTok, η Έλλη Κοκκίνου εμφανίστηκε ξαφνικά πίσω από τον συνεργάτη της, κρατώντας μία τούρτα στα χέρια της, η οποία πάνω της είχε ένα κεράκι ερωτηματικό.
«Είσαι πολύ όμορφη», της είπε ο τραγουδιστής, με την ίδια να του απαντά: «Ευχαριστώ πολύ. Για σένα ντύθηκα έτσι» και έπειτα του τραγούδησε για τα γενέθλιά του. Ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Έλλη Κοκκίνου αντάλλαξαν φιλιά στο μάγουλο και στη συνέχεια ο ίδιος ανέφερε: «Νομίζω ότι αυτή η χρονιά θα είναι πολύ τυχερή για εμένα».
Δείτε βίντεο
Ο Πέτρος Ιακωβίδης έκλεισε τα 38 και όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζονται οι δύο καλλιτέχνες στο TikTok, η Έλλη Κοκκίνου εμφανίστηκε ξαφνικά πίσω από τον συνεργάτη της, κρατώντας μία τούρτα στα χέρια της, η οποία πάνω της είχε ένα κεράκι ερωτηματικό.
«Είσαι πολύ όμορφη», της είπε ο τραγουδιστής, με την ίδια να του απαντά: «Ευχαριστώ πολύ. Για σένα ντύθηκα έτσι» και έπειτα του τραγούδησε για τα γενέθλιά του. Ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Έλλη Κοκκίνου αντάλλαξαν φιλιά στο μάγουλο και στη συνέχεια ο ίδιος ανέφερε: «Νομίζω ότι αυτή η χρονιά θα είναι πολύ τυχερή για εμένα».
Δείτε βίντεο
Οι δύο καλλιτέχνες, λίγα λεπτά αργότερα, συνέχισαν το πρόγραμμά τους ερμηνεύοντας μαζί το «Παγκόσμιο Φαινόμενο», αλλά και την «Κοσμοθεωρία».
@fantasia.live.official Happy Birthday @Petros Iakovidis Ο Πέτρος Ιακωβίδης γιόρτασε τα γενέθλιά του στο Fantasia και η Έλλη Κοκκίνου φρόντισε να του ετοιμάσει μια ξεχωριστή έκπληξη επί σκηνής! #Birthday #Iakovidis #kokkinou ♬ πρωτότυπος ήχος - Fantasia Live
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