Πέτρος Ιακωβίδης: Το πρώτο τραγούδι που είπα ήταν του Γιώργου Μαζωνάκη, ήταν τρομερός άνθρωπος
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Πέτρος Ιακωβίδης Γιώργος Μαζωνάκης

Πέτρος Ιακωβίδης: Το πρώτο τραγούδι που είπα ήταν του Γιώργου Μαζωνάκη, ήταν τρομερός άνθρωπος

Έτυχε να τον γνωρίσω πολύ καλά πριν έναν χρόνο και κατάλαβα ότι ήταν απλά μοναδικός, είπε για τον τραγουδιστή

Πέτρος Ιακωβίδης: Το πρώτο τραγούδι που είπα ήταν του Γιώργου Μαζωνάκη, ήταν τρομερός άνθρωπος
Ένας ακόμα καλλιτέχνης που είπε από σκηνής το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ο τραγουδιστής είχε πρεμιέρα την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με την Έλλη Κοκκίνου και κατά τη διάρκεια της βραδιάς έκανε μια συγκινητική αναφορά στον συνάδελφό του, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια.

«Σήμερα έχω τα γενέθλια μου. Θα σας πω κάτι. Πριν πολλά χρόνια, όταν ακόμα ήμουν στην Καβάλα, φανταζόμουν αυτό που γίνεται σήμερα», είπε αρχικά ο Πέτρος Ιακωβίδης στους θαμώνες του μαγαζιού.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τον κόσμο ότι το πρώτο κομμάτι που ερμήνευσε ήταν του Γιώργου Μαζωνάκη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη γνωριμία τους, εξηγώντας ότι είχε την ευκαιρία να έρθει κοντά του τον τελευταίο χρόνο.

«Ξεκίνησα να τραγουδώ και το πρώτο τραγούδι που τραγούδησα ήταν του Γιώργου Μαζωνάκη. Το δυσάρεστο είναι ότι εκτός από πολύ καλό παιδί, είναι και τρομερός άνθρωπος. Έτυχε να τον γνωρίσω πολύ καλά πριν έναν χρόνο και αυτό που κατάλαβα είναι ότι είναι απλά μοναδικός. Θέλω να τον τιμήσουμε όπως πρέπει, να του πάμε ένα αντίο και να τραγουδήσουμε παρέα όπως του αξίζει», συμπλήρωσε και κάλεσε στη συνέχεια τους παρευρισκόμενους να τον αποχαιρετήσουν μαζί.

Δείτε το βίντεο 

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