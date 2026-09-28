Βρετανοί υπήκοοι οι 5 συλληφθέντες ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας στη RAF Fairford
Βρετανοί υπήκοοι οι 5 συλληφθέντες ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας στη RAF Fairford
Είναι άνδρες ηλικίας μεταξύ 20 και 25 ετών - Η έρευνα των αντιτρομοκρατικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη
Οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη στρατιωτική βάση RAF Fairford ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία είναι όλοι Βρετανοί υπήκοοι από το Λονδίνο, ανακοίνωσε η βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι πέντε συλληφθέντες είναι άνδρες ηλικίας μεταξύ 20 και 25 ετών. Η σύλληψή τους έγινε στο πλαίσιο έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή κοντά στη RAF Fairford, μετά από αναφορές για ύποπτη παρουσία ατόμων στην περιοχή της βάσης.
Η έρευνα των αντιτρομοκρατικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη: «Πρόκειται για μια εξαιρετικά πολύπλοκη και μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν οι τοπικές και εθνικές αστυνομικές αρχές, το υπουργείο Άμυνας και τοπικοί φορείς, οι οποίοι συνεργάζονται για την πρόοδο της έρευνας και την υποστήριξη της κοινότητας. Γνωρίζω ότι αυτό έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, αλλά θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι η δράση μας είναι προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας, αλλά κυρίως προς το συμφέρον της δικής τους ασφάλειας» τόνισε η ανώτατη αξιωματούχος της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, Βίκι Έβανς.
«Έχω πλήρη επίγνωση του βαθμού των εικασιών σχετικά με τα κίνητρα πίσω από αυτό το περιστατικό, καθώς και των γεωπολιτικών ερωτημάτων που τίθενται» πρόσθεσε. «Ωστόσο, ζητώ, αυτή τη στιγμή, να δοθεί στην Αντιτρομοκρατική Αστυνομία ο απαραίτητος χώρος για να εργαστεί προσεκτικά και με σαφήνεια».
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι πέντε συλληφθέντες είναι άνδρες ηλικίας μεταξύ 20 και 25 ετών. Η σύλληψή τους έγινε στο πλαίσιο έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή κοντά στη RAF Fairford, μετά από αναφορές για ύποπτη παρουσία ατόμων στην περιοχή της βάσης.
Η έρευνα των αντιτρομοκρατικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη: «Πρόκειται για μια εξαιρετικά πολύπλοκη και μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν οι τοπικές και εθνικές αστυνομικές αρχές, το υπουργείο Άμυνας και τοπικοί φορείς, οι οποίοι συνεργάζονται για την πρόοδο της έρευνας και την υποστήριξη της κοινότητας. Γνωρίζω ότι αυτό έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, αλλά θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι η δράση μας είναι προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας, αλλά κυρίως προς το συμφέρον της δικής τους ασφάλειας» τόνισε η ανώτατη αξιωματούχος της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, Βίκι Έβανς.
«Έχω πλήρη επίγνωση του βαθμού των εικασιών σχετικά με τα κίνητρα πίσω από αυτό το περιστατικό, καθώς και των γεωπολιτικών ερωτημάτων που τίθενται» πρόσθεσε. «Ωστόσο, ζητώ, αυτή τη στιγμή, να δοθεί στην Αντιτρομοκρατική Αστυνομία ο απαραίτητος χώρος για να εργαστεί προσεκτικά και με σαφήνεια».
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