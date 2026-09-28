Σε λειτουργία ξανά ο αγωγός East - West: Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τις εξαγωγές πετρελαίου και ανακουφίζει τους αγοραστές
Σε λειτουργία ξανά ο αγωγός East - West: Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τις εξαγωγές πετρελαίου και ανακουφίζει τους αγοραστές
Η Aramco πραγματοποίησε δοκιμές στον αγωγό την περασμένη εβδομάδα - Ο East - West αποτελεί σημαντική εναλλακτική ενεργειακή οδό με δεδομένη την κρίση στα Στενά του Ορμούζ
Τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του κρίσιμου αγωγού East - West επανεκκίνησε η Σαουδική Αραβία, μετά την επισκευή του δικτύου που είχε υποστεί ζημιές από επιθέσεις με drones νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με σχετική πηγή την οποία επικαλείται το Bloomberg, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco έχει ήδη επαναφέρει τις αποστολές αργού μέσω του αγωγού East - West, αποκαθιστώντας μια εναλλακτική διαδρομή εξαγωγών που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το βασίλειο.
Την περασμένη εβδομάδα, η Aramco πραγματοποιούσε δοκιμές στον αγωγό, αυξάνοντας σταδιακά την πίεση στο σύστημα, με στόχο την επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς ροής μέσα στο σαββατοκύριακο.
Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία έχει αυξήσει αυτόν τον μήνα τις εξαγωγές της μέσω του Ορμούζ, της θαλάσσιας αρτηρίας που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.
Η επιστροφή του αγωγού East - West σε λειτουργία αναμένεται να προσφέρει ανακούφιση στους αγοραστές που αναζητούν επιπλέον ποσότητες πετρελαίου, καθώς ορισμένοι πελάτες στην Ευρώπη είχαν ενημερωθεί ότι δεν θα λάβουν καθόλου φορτία τον επόμενο μήνα μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων.
Ο αγωγός East - West, γνωστός και ως Petroline, συνδέει τα κοιτάσματα και τις εγκαταστάσεις πετρελαίου στην ανατολική πλευρά της Σαουδικής Αραβίας με τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας στη δυτική ακτή, επιτρέποντας στο βασίλειο να εξάγει πετρέλαιο χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από τα Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με σχετική πηγή την οποία επικαλείται το Bloomberg, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco έχει ήδη επαναφέρει τις αποστολές αργού μέσω του αγωγού East - West, αποκαθιστώντας μια εναλλακτική διαδρομή εξαγωγών που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το βασίλειο.
Την περασμένη εβδομάδα, η Aramco πραγματοποιούσε δοκιμές στον αγωγό, αυξάνοντας σταδιακά την πίεση στο σύστημα, με στόχο την επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς ροής μέσα στο σαββατοκύριακο.
Εναλλακτική οδός εξαγωγών πέρα από τα Στενά του ΟρμούζΗ επαναλειτουργία του αγωγού αποκαθιστά για το Ριάντ μια κρίσιμη εναλλακτική επιλογή μεταφοράς πετρελαίου, την οποία είχε χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν για να αντισταθμίσει την κρίση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία έχει αυξήσει αυτόν τον μήνα τις εξαγωγές της μέσω του Ορμούζ, της θαλάσσιας αρτηρίας που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.
Η επιστροφή του αγωγού East - West σε λειτουργία αναμένεται να προσφέρει ανακούφιση στους αγοραστές που αναζητούν επιπλέον ποσότητες πετρελαίου, καθώς ορισμένοι πελάτες στην Ευρώπη είχαν ενημερωθεί ότι δεν θα λάβουν καθόλου φορτία τον επόμενο μήνα μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων.
Ο αγωγός East - West, γνωστός και ως Petroline, συνδέει τα κοιτάσματα και τις εγκαταστάσεις πετρελαίου στην ανατολική πλευρά της Σαουδικής Αραβίας με τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας στη δυτική ακτή, επιτρέποντας στο βασίλειο να εξάγει πετρέλαιο χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από τα Στενά του Ορμούζ.
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