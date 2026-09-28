Θάσος: Ανασύρθηκε νεκρός 51χρονος γερμανός τουρίστας στην παραλία «Σαλιάρα»
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα Θάσος

Θάσος: Ανασύρθηκε νεκρός 51χρονος γερμανός τουρίστας στην παραλία «Σαλιάρα»

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από θαλάσσια περιοχή της Θάσου

Θάσος: Ανασύρθηκε νεκρός 51χρονος γερμανός τουρίστας στην παραλία «Σαλιάρα»
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Ένας άντρας 51 ετών, υπήκοος Γερμανίας, ανασύρθηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή «Σαλιάρα» Θάσου.

Σύμφωνα με τη λιμενική αρχή, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους και από πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Θάσου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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