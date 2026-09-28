Γνώρισε το ZeniΘ ΠΑΡΕΑ, το νέο πρόγραμμα συστάσεων της ZeniΘ που επιβραβεύει υφιστάμενους και νέους πελάτες με δωροεπιταγές έως και 1.000€ τον χρόνο.
Μήλος σαν... Δεκαπενταύγουστος: Γεμάτο κόσμο έφτασε το πλοίο από τον Πειραιά, παρατείνεται η τουριστική σεζόν
Μήλος σαν... Δεκαπενταύγουστος: Γεμάτο κόσμο έφτασε το πλοίο από τον Πειραιά, παρατείνεται η τουριστική σεζόν
Εικόνες υψηλής σεζόν στα τέλη Σεπτεμβρίου - Μετά από ένα ιδιαίτερα δυνατό καλοκαίρι, οι επισκέπτες συνεχίζουν να καταφθάνουν στο νησί
Εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε Δεκαπενταύγουστο παρά σε τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν σήμερα στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο.
Το πλοίο που έφτασε στο νησί από τον Πειραιά αποβίβασε μεγάλο αριθμό επιβατών, με το βίντεο του protothema από το λιμάνι να αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο μια τουριστική περίοδο που αρνείται να τελειώσει.
Βαλίτσες, επισκέπτες και αυξημένη κίνηση στην προβλήτα συνθέτουν μια εικόνα ασυνήθιστα «καλοκαιρινή» για τις 28 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την τάση επιμήκυνσης της σεζόν που καταγράφεται φέτος σε αρκετούς ελληνικούς προορισμούς. Η εικόνα της Μήλου εντάσσεται άλλωστε σε μια ευρύτερη αλλαγή του ελληνικού τουρισμού. Ο Σεπτέμβριος του 2026 διατηρεί ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, ενώ σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας καταγράφονται πληρότητες άνω του 85%.
Το πλοίο που έφτασε στο νησί από τον Πειραιά αποβίβασε μεγάλο αριθμό επιβατών, με το βίντεο του protothema από το λιμάνι να αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο μια τουριστική περίοδο που αρνείται να τελειώσει.
Βαλίτσες, επισκέπτες και αυξημένη κίνηση στην προβλήτα συνθέτουν μια εικόνα ασυνήθιστα «καλοκαιρινή» για τις 28 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την τάση επιμήκυνσης της σεζόν που καταγράφεται φέτος σε αρκετούς ελληνικούς προορισμούς. Η εικόνα της Μήλου εντάσσεται άλλωστε σε μια ευρύτερη αλλαγή του ελληνικού τουρισμού. Ο Σεπτέμβριος του 2026 διατηρεί ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, ενώ σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας καταγράφονται πληρότητες άνω του 85%.
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