Στο νοσοκομείο του Βόλου με εγκαύματα 12χρονος από την Αλόννησο
ΕΛΛΑΔΑ
Αλόνησσος Φωτιά Ανήλικος Εγκαύματα

Στο νοσοκομείο του Βόλου με εγκαύματα 12χρονος από την Αλόννησο

Ο ανήλικος τραυματίστηκε όταν ξέσπασε φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του

Στο νοσοκομείο του Βόλου με εγκαύματα 12χρονος από την Αλόννησο
Εγκαύματα υπέστη 12χρονος στην Αλόννησο, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην κουζίνα του σπιτιού.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο του Βόλου, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε στον Βόλο με ταχύπλοο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Νοσηλεύεται στο Αχιλλοπούλειο.

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