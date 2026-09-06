Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή τη φορά δεν ήρθα απλώς στο Παρίσι, ήρθαμε μαζί με την οικογένειά μου
Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή τη φορά δεν ήρθα απλώς στο Παρίσι, ήρθαμε μαζί με την οικογένειά μου
Δημιουργήσαμε τις πρώτες αναμνήσεις της δικής μας οικογένειας, έγραψε η παρουσιάστρια
Την εμπειρία από το ταξίδι της στο Παρίσι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, περιέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου, επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη επίσκεψη στη γαλλική πρωτεύουσα είχε διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς πήγε εκεί με την οικογένειά της.
Η παρουσιάστρια βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην «Πόλη του Φωτός» και μέσα από φωτογραφίες που δημοσιεύει στα social media, δείχνει στους διαδικτυακούς της φίλους την καθημερινότητά από την πρώτη απόδραση με την κόρη της στο εξωτερικό.
Η οικογένεια πόζαρε μεταξύ άλλων με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε σε άλλο στιγμιότυπο με το παιδί της αγκαλιά.
Όπως έγραψε αρχικά η παρουσιάστρια το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram, αν και είχε επισκεφτεί πολλές φορές το Παρίσι στο παρελθόν, αυτή τη φορά ένιωσε σαν γνωρίζει την πόλη από την αρχή: «Έχω περπατήσει πολλές φορές στους δρόμους του Παρισιού. Έχω δει τα φώτα του, έχω χαθεί στις γειτονιές του, έχω κρατήσει πολλές όμορφες αναμνήσεις από αυτή την πόλη. Αλλά αυτή τη φορά, ήταν αλλιώς. Αυτή τη φορά δεν ήρθα απλώς στο Παρίσι. Ήρθαμε μαζί. Η οικογένειά μου. Οι τρεις μας. Το πρώτο μας ταξίδι με την κόρη μας. Το πρώτο ταξίδι αυτής της καινούριας ζωής που χτίζουμε μαζί. Και ξαφνικά, μέρη που είχα δει τόσες φορές έμοιαζαν διαφορετικά. Γιατί τώρα τα κοιτούσα κρατώντας το μικρό της χεράκι. Γιατί δίπλα μου ήταν ο άνθρωπός μου και μαζί μας το μικρό μας θαύμα. Γιατί αυτή τη φορά δεν δημιουργούσα απλώς αναμνήσεις από ένα ταξίδι δημιουργούσαμε τις πρώτες αναμνήσεις της δικής μας οικογένειας».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Μπορεί εκείνη να είναι πολύ μικρή για να θυμάται αυτές τις μέρες. Εγώ όμως θα τις θυμάμαι για πάντα. Και κάπου ανάμεσα στους δρόμους του Παρισιού συνειδητοποίησα πως τα πιο όμορφα ταξίδια δεν είναι πάντα εκείνα που σε πηγαίνουν σε μέρη που δεν έχεις ξαναδεί. Είναι εκείνα που σε κάνουν να βλέπεις με καινούργια μάτια μέρη που νόμιζες ότι ήδη γνώριζες. Το Παρίσι το ήξερα. Αλλά το Παρίσι μαζί σας, το γνώρισα για πρώτη φορά. Σας στέλνω την αγάπη μου, τα λέμε σύντομα».
Δείτε την ανάρτησή της
Η παρουσιάστρια βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην «Πόλη του Φωτός» και μέσα από φωτογραφίες που δημοσιεύει στα social media, δείχνει στους διαδικτυακούς της φίλους την καθημερινότητά από την πρώτη απόδραση με την κόρη της στο εξωτερικό.
Η οικογένεια πόζαρε μεταξύ άλλων με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε σε άλλο στιγμιότυπο με το παιδί της αγκαλιά.
Όπως έγραψε αρχικά η παρουσιάστρια το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram, αν και είχε επισκεφτεί πολλές φορές το Παρίσι στο παρελθόν, αυτή τη φορά ένιωσε σαν γνωρίζει την πόλη από την αρχή: «Έχω περπατήσει πολλές φορές στους δρόμους του Παρισιού. Έχω δει τα φώτα του, έχω χαθεί στις γειτονιές του, έχω κρατήσει πολλές όμορφες αναμνήσεις από αυτή την πόλη. Αλλά αυτή τη φορά, ήταν αλλιώς. Αυτή τη φορά δεν ήρθα απλώς στο Παρίσι. Ήρθαμε μαζί. Η οικογένειά μου. Οι τρεις μας. Το πρώτο μας ταξίδι με την κόρη μας. Το πρώτο ταξίδι αυτής της καινούριας ζωής που χτίζουμε μαζί. Και ξαφνικά, μέρη που είχα δει τόσες φορές έμοιαζαν διαφορετικά. Γιατί τώρα τα κοιτούσα κρατώντας το μικρό της χεράκι. Γιατί δίπλα μου ήταν ο άνθρωπός μου και μαζί μας το μικρό μας θαύμα. Γιατί αυτή τη φορά δεν δημιουργούσα απλώς αναμνήσεις από ένα ταξίδι δημιουργούσαμε τις πρώτες αναμνήσεις της δικής μας οικογένειας».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Μπορεί εκείνη να είναι πολύ μικρή για να θυμάται αυτές τις μέρες. Εγώ όμως θα τις θυμάμαι για πάντα. Και κάπου ανάμεσα στους δρόμους του Παρισιού συνειδητοποίησα πως τα πιο όμορφα ταξίδια δεν είναι πάντα εκείνα που σε πηγαίνουν σε μέρη που δεν έχεις ξαναδεί. Είναι εκείνα που σε κάνουν να βλέπεις με καινούργια μάτια μέρη που νόμιζες ότι ήδη γνώριζες. Το Παρίσι το ήξερα. Αλλά το Παρίσι μαζί σας, το γνώρισα για πρώτη φορά. Σας στέλνω την αγάπη μου, τα λέμε σύντομα».
Δείτε την ανάρτησή της
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