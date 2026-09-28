Το supercar της Alfa Romeo στο Παρίσι

Η Alfa Romeo ετοιμάζεται να δώσει το «παρών» στο Παρίσι τον Οκτώβριο, έχοντας ήδη ξεκινήσει να προετοιμάζει το κοινό για την παρουσίαση ενός νέου πρωτότυπου μοντέλου.





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Η ιταλική εταιρεία δεν έχει ξεκαθαρίσει αν το πρωτότυπο θα αφορά ένα μελλοντικό μοντέλο παραγωγής ή μια σχεδιαστική μελέτη.Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το όνομα του νέου πρωτοτύπου, το οποίο παραμένει κρυφό ανάμεσα σε μια σειρά από λέξεις και φράσεις στα αγγλικά και τα ιταλικά.Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι λέξεις Italia, Visceral, DNA, Future, Leonardo, αλλά και οι εκφράσεις Battito Rosso, Battito Veloce και Cuore Sportivo, που παραπέμπουν στην ιστορία, τον σπορ χαρακτήρα και τη συναισθηματική ταυτότητα της Alfa RomeoΗ πρώτη teaser εικόνα δεν επιβεβαιώνει την ταυτότητα του μοντέλου. Θα μπορούσε να είναι η περιορισμένης παραγωγής 33 Stradale, όμως δεν αποκλείεται να αποτελεί μία πρώτη ματιά στο νέο πρωτότυπο που θα παρουσιαστεί στη γαλλική πρωτεύουσα.Μία πιθανότητα είναι το concept να αποτελέσει προπομπό μιας ειδικής κατασκευής της Bottegafuoriserie, της νέας υπο-μάρκας που δημιούργησε η Stellantis στα τέλη του 2025 για τις Alfa Romeo και MaseratiΗ Bottegafuoriserie έχει ως αντικείμενο τις εξατομικευμένες κατασκευές, τις ειδικές εκδόσεις και τα μοντέλα περιορισμένης παραγωγής, αξιοποιώντας την παράδοση των δύο ιταλικών εταιρειών στη δημιουργία ξεχωριστών αυτοκινήτων.Η πλήρης αποκάλυψη του πρωτοτύπου στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού αναμένεται να δώσει τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν.