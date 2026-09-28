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Μπουφάν από το πρωί, βοριάδες έως 8 μποφόρ και πτώση θερμοκρασίας, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Μπουφάν από το πρωί, βοριάδες έως 8 μποφόρ και πτώση θερμοκρασίας, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Στους 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική - Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη
Με λίγες βροχές και αισθητή ψύχρα ξεκινά η εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια.
Μάλιστα, από την Τετάρτη και μετά η ενίσχυση των βοριάδων θα ρίξει ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία, σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 10 με 13 βαθμούς στα ορεινά.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως τα 4 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν στα ανατολικά τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Ο Βαρδάρης θα φτάσει τα 5 μποφόρ στον Θερμαϊκό, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς.
Την Τρίτη θα επικρατήσουν παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Από την Τετάρτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, και η περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, σε επίπεδα 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.
Οι βροχές δεν θα είναι πολλές και θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.
Μάλιστα, από την Τετάρτη και μετά η ενίσχυση των βοριάδων θα ρίξει ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία, σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.
Πιο αναλυτικά:Για σήμερα Δευτέρα (28/9) αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στην Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία και Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 10 με 13 βαθμούς στα ορεινά.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως τα 4 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν στα ανατολικά τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Ο Βαρδάρης θα φτάσει τα 5 μποφόρ στον Θερμαϊκό, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς.
Την Τρίτη θα επικρατήσουν παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Από την Τετάρτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, και η περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, σε επίπεδα 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.
Οι βροχές δεν θα είναι πολλές και θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.
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