Παράταση στη λειτουργία του ΗΣΑΠ για τη συναυλία της Άννας Βίσση, οι ώρες των τελευταίων δρομολογίων
Παράταση στη λειτουργία του ΗΣΑΠ για τη συναυλία της Άννας Βίσση, οι ώρες των τελευταίων δρομολογίων
Ταυτόχρονα οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργούν όλο το βράδυ - Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
Αλλαγές στα τελευταία δρομολόγια της γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ το ερχόμενο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, λόγω της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.
Το ωράριο λειτουργίας του ΗΣΑΠ θα παραταθεί και τα τελευταία δρομολόγια θα διαμορφωθούν ως εξής:
από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:15,
από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΤΤΙΚΗ στη 01:30,
από ΕΙΡΗΝΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:56,
από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:00,
από ΕΙΡΗΝΗ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:09.
Υπενθυμίζεται, πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές - επιβάτες μπορούν να μετεπιβαστούν σε αυτές.
Το ωράριο λειτουργίας του ΗΣΑΠ θα παραταθεί και τα τελευταία δρομολόγια θα διαμορφωθούν ως εξής:
από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:15,
από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΤΤΙΚΗ στη 01:30,
από ΕΙΡΗΝΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:56,
από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:00,
από ΕΙΡΗΝΗ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:09.
Υπενθυμίζεται, πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές - επιβάτες μπορούν να μετεπιβαστούν σε αυτές.
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