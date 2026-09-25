Εφιαλτική πρόβλεψη από τον Μπιλ Γκέιτς: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και τον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων
Εφιαλτική πρόβλεψη από τον Μπιλ Γκέιτς: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και τον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων
Σε συνέντευξή του στο NBC, που θα προβληθεί την Κυριακή, ο «εγκέφαλος» της Microsoft μιλάει ακόμα και για αφανισμό της ανθρωπότητας από τα γεγονότα που μπορεί να προκαλέσει η ΑΙ
Τη σοκαριστική εκτίμηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει τον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων και, σταδιακά, να εξαφανίσει την ανθρωπότητα, διατυπώνει ο Μπιλ Γκέιτς σε τηλεοπτική του συνέντευξη.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, η οποία θα μεταδοθεί την Κυριακή, ο Μπιλ Γκέιτς δηλώνει στη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει πλέον τέτοια ισχύ, ώστε μπορεί να προκαλέσει γεγονότα με τεράστιες απώλειες ανθρώπινων ζωών.
«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή, ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που, ξέρετε, προκαλούν τον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων» αναφέρει χαρακτηριστικά σε απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το NBC.
Ο Γκέιτς σημειώνει επίσης ότι, παρότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να φτάσει κανείς σε πιθανότητα 100%, «ποτέ δεν υπήρξε ένα όπλο τόσο ισχυρό, όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις και των πιο σύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης».
Μόλις πριν από ένα μήνα, ο Μπιλ Γκέιτς χαρακτήριζε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια τεχνολογία με επιπτώσεις μεγαλύτερες από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη στην ιστορία και υποστήριζε ότι η ΑΙ μπορεί να αποτελέσει είτε «τον μεγαλύτερο εξισωτή που έχει εφευρεθεί ποτέ» είτε «τη χειρότερη πηγή αδικίας».
«Με την τρέχουσα πορεία και ταχύτητα, υπάρχει πολύ υψηλή πιθανότητα το τελικό αποτέλεσμα να είναι αρνητικό» ήταν η εκτίμησή του.
Ο Γκέιτς έχει υπογραμμίσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει τεράστιες αλλαγές στην εργασία, την υγεία, την οικονομία και την κοινωνία, ωστόσο θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία πλαισίων ελέγχου, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι. Υποστηρίζει, δε, ότι κυβερνήσεις και πολιτικά κόμματα πρέπει να συνεργαστούν άμεσα, για να βρουν τρόπους, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μην εξελιχθεί σε μια δύναμη που θα ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο.
Όπως τονίζει, ο στόχος δεν πρέπει να είναι η διακοπή της ανάπτυξης της ΑΙ, αλλά η διασφάλιση ότι η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας και δεν θα δημιουργήσει κινδύνους χωρίς προηγούμενο.
Ο συνιδρυτής της Microsoft, ένας από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές της τεχνολογικής προόδου, έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να εκφράζει ολοένα και μεγαλύτερες ανησυχίες για τους πιθανούς κινδύνους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Οι νέες δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο, κατά την οποία κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο εξετάζουν τρόπους αντιμετώπισης των σεναρίων καταστροφής που θα μπορούσε να προκαλέσει η ΑΙ.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, η οποία θα μεταδοθεί την Κυριακή, ο Μπιλ Γκέιτς δηλώνει στη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει πλέον τέτοια ισχύ, ώστε μπορεί να προκαλέσει γεγονότα με τεράστιες απώλειες ανθρώπινων ζωών.
«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή, ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που, ξέρετε, προκαλούν τον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων» αναφέρει χαρακτηριστικά σε απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το NBC.
Ο Γκέιτς σημειώνει επίσης ότι, παρότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να φτάσει κανείς σε πιθανότητα 100%, «ποτέ δεν υπήρξε ένα όπλο τόσο ισχυρό, όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις και των πιο σύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης».
Μόλις πριν από ένα μήνα, ο Μπιλ Γκέιτς χαρακτήριζε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια τεχνολογία με επιπτώσεις μεγαλύτερες από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη στην ιστορία και υποστήριζε ότι η ΑΙ μπορεί να αποτελέσει είτε «τον μεγαλύτερο εξισωτή που έχει εφευρεθεί ποτέ» είτε «τη χειρότερη πηγή αδικίας».
«Με την τρέχουσα πορεία και ταχύτητα, υπάρχει πολύ υψηλή πιθανότητα το τελικό αποτέλεσμα να είναι αρνητικό» ήταν η εκτίμησή του.
Ο Γκέιτς έχει υπογραμμίσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει τεράστιες αλλαγές στην εργασία, την υγεία, την οικονομία και την κοινωνία, ωστόσο θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία πλαισίων ελέγχου, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι. Υποστηρίζει, δε, ότι κυβερνήσεις και πολιτικά κόμματα πρέπει να συνεργαστούν άμεσα, για να βρουν τρόπους, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μην εξελιχθεί σε μια δύναμη που θα ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο.
Όπως τονίζει, ο στόχος δεν πρέπει να είναι η διακοπή της ανάπτυξης της ΑΙ, αλλά η διασφάλιση ότι η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας και δεν θα δημιουργήσει κινδύνους χωρίς προηγούμενο.
Ο συνιδρυτής της Microsoft, ένας από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές της τεχνολογικής προόδου, έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να εκφράζει ολοένα και μεγαλύτερες ανησυχίες για τους πιθανούς κινδύνους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Οι νέες δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο, κατά την οποία κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο εξετάζουν τρόπους αντιμετώπισης των σεναρίων καταστροφής που θα μπορούσε να προκαλέσει η ΑΙ.
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