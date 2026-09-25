Εφιαλτική πρόβλεψη από τον Μπιλ Γκέιτς: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και τον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων

Σε συνέντευξή του στο NBC, που θα προβληθεί την Κυριακή, ο «εγκέφαλος» της Microsoft μιλάει ακόμα και για αφανισμό της ανθρωπότητας από τα γεγονότα που μπορεί να προκαλέσει η ΑΙ