Θύμα του 40χρονου στο Ηράκλειο τον φωτογράφισε ενώ προσπαθούσε να μπει στο σπίτι της - Είχε πάνω από 400 αρχεία με παιδιά κάτω των 10 ετών
Θύμα του 40χρονου στο Ηράκλειο τον φωτογράφισε ενώ προσπαθούσε να μπει στο σπίτι της - Είχε πάνω από 400 αρχεία με παιδιά κάτω των 10 ετών
Στο μικροσκόπιο της Δίωξης το περιεχόμενο των αρχείων - Φέρεται να παρακολουθούσε γυναίκες για μήνες, να εισέβαλε σε αυλές και εξώστες και να επιχείρησε να μπει σε υπνοδωμάτιο
Νέα, ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση παίρνει η υπόθεση του 40χρονου που συνελήφθη στο Ηράκλειο, καθώς κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμά του, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν περισσότερα από 400 ψηφιακά αρχεία βίντεο στα οποία εμφανίζονται παιδιά, ηλικίας που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν ξεπερνά τα 10 έτη.
Το ψηφιακό υλικό έχει ήδη μπει στο μικροσκόπιο των ειδικά εκπαιδευμένων αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, οι οποίοι χειρίζονται την ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν.
Πρόκειται για αστυνομικούς που εδώ και αρκετό διάστημα συμμετέχουν στην ειδική ομάδα της ΔΕΕ Ηρακλείου που έχει δημιουργηθεί για την επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων, αρχείων και βίντεο. Μια ομάδα που εργάζεται σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας μέχρι σήμερα σημαντική συμβολή σε σύνθετες αστυνομικές έρευνες.
Στην παρούσα υπόθεση, το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι από πού προέρχεται το συγκεκριμένο ψηφιακό υλικό και υπό ποιες συνθήκες βρέθηκε στην κατοχή του 40χρονου.
Δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί εάν τα αρχεία προέρχονται από το διαδίκτυο και ειδικότερα από παράνομες πηγές ή εάν μεταξύ αυτών υπάρχουν εικόνες και βίντεο παιδιών που ενδέχεται να συνδέονται με το προσωπικό ή κοινωνικό περιβάλλον του συλληφθέντα.
Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί εξετάζουν ένα προς ένα τα ψηφιακά αρχεία, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν πρόσωπα, χώρους και συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουν καταγραφεί, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτά η προέλευση και η διαδρομή του υλικού.
Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές αναμένεται να ζητήσουν τη συνδρομή προσώπου από το οικογενειακό ή ευρύτερο περιβάλλον του 40χρονου, προκειμένου να εξεταστεί εάν κάποια από τα παιδιά που εμφανίζονται στα αρχεία είναι πρόσωπα τα οποία βρίσκονταν ή βρίσκονται στον κύκλο του συλληφθέντα.
Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει μέχρι στιγμής προκύψει επίσημη ταυτοποίηση παιδιού που να συνδέεται με το συγκεκριμένο υλικό.
Οι αστυνομικοί της ειδικής ομάδας ψηφιακής ανάλυσης έχουν πλέον μπροστά τους έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, καθώς τα περισσότερα από 400 αρχεία θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς και να συσχετιστούν με τα υπόλοιπα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν.
Η έρευνα θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για ψηφιακό υλικό που απλώς αποθηκεύτηκε στη συσκευή του 40χρονου ή εάν πίσω από την κατοχή του συγκεκριμένου υλικού υπάρχει ευρύτερη δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει την έρευνα σε νέα πρόσωπα και νέες υποθέσεις.
Την ίδια ώρα, το προανακριτικό υλικό αποκαλύπτει μια επίμονη και κλιμακούμενη δράση που, σύμφωνα με την Αστυνομία, διήρκεσε περισσότερους από τρεις μήνες. Ο 40χρονος φέρεται να παρακολουθούσε γυναίκες, να τις ακολουθούσε μέχρι τις κατοικίες τους, να εισέρχεται παράνομα σε αυλές και εξώστες και να πραγματοποιεί γενετήσιες πράξεις έξω από τα σπίτια τους. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, φέρεται να επιχείρησε να ανοίξει την μπαλκονόπορτα υπνοδωματίου, ενώ η ένοικος βρισκόταν μέσα.
Το protothema.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας και μία φωτογραφία που τράβηξε ένα από τα θύματα του 40χρονου, όταν επιχειρούσε να μπει μέσα στο σπίτι της, όπως καταγγέλλει. Σύμφωνα με την ίδια, την παρακολουθούσε για πάνω από μισή ώρα στους δρόμους του Ηρακλείου και όταν μπήκε τρομαγμένη μέσα στο σπίτι της, εμφανίστηκε στο παράθυρο και προσπαθούσε να την κάνει να το ανοίξει. Η ίδια ειδοποίησε την αστυνομία και ο 40χρονος χτυπούσε το τζάμι προέβη σε γενετήσια πράξη.
Το ψηφιακό υλικό έχει ήδη μπει στο μικροσκόπιο των ειδικά εκπαιδευμένων αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, οι οποίοι χειρίζονται την ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν.
Πρόκειται για αστυνομικούς που εδώ και αρκετό διάστημα συμμετέχουν στην ειδική ομάδα της ΔΕΕ Ηρακλείου που έχει δημιουργηθεί για την επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων, αρχείων και βίντεο. Μια ομάδα που εργάζεται σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας μέχρι σήμερα σημαντική συμβολή σε σύνθετες αστυνομικές έρευνες.
Στην παρούσα υπόθεση, το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι από πού προέρχεται το συγκεκριμένο ψηφιακό υλικό και υπό ποιες συνθήκες βρέθηκε στην κατοχή του 40χρονου.
Δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί εάν τα αρχεία προέρχονται από το διαδίκτυο και ειδικότερα από παράνομες πηγές ή εάν μεταξύ αυτών υπάρχουν εικόνες και βίντεο παιδιών που ενδέχεται να συνδέονται με το προσωπικό ή κοινωνικό περιβάλλον του συλληφθέντα.
Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί εξετάζουν ένα προς ένα τα ψηφιακά αρχεία, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν πρόσωπα, χώρους και συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουν καταγραφεί, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτά η προέλευση και η διαδρομή του υλικού.
Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές αναμένεται να ζητήσουν τη συνδρομή προσώπου από το οικογενειακό ή ευρύτερο περιβάλλον του 40χρονου, προκειμένου να εξεταστεί εάν κάποια από τα παιδιά που εμφανίζονται στα αρχεία είναι πρόσωπα τα οποία βρίσκονταν ή βρίσκονται στον κύκλο του συλληφθέντα.
Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει μέχρι στιγμής προκύψει επίσημη ταυτοποίηση παιδιού που να συνδέεται με το συγκεκριμένο υλικό.
Οι αστυνομικοί της ειδικής ομάδας ψηφιακής ανάλυσης έχουν πλέον μπροστά τους έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, καθώς τα περισσότερα από 400 αρχεία θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς και να συσχετιστούν με τα υπόλοιπα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν.
Η έρευνα θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για ψηφιακό υλικό που απλώς αποθηκεύτηκε στη συσκευή του 40χρονου ή εάν πίσω από την κατοχή του συγκεκριμένου υλικού υπάρχει ευρύτερη δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει την έρευνα σε νέα πρόσωπα και νέες υποθέσεις.
Την ίδια ώρα, το προανακριτικό υλικό αποκαλύπτει μια επίμονη και κλιμακούμενη δράση που, σύμφωνα με την Αστυνομία, διήρκεσε περισσότερους από τρεις μήνες. Ο 40χρονος φέρεται να παρακολουθούσε γυναίκες, να τις ακολουθούσε μέχρι τις κατοικίες τους, να εισέρχεται παράνομα σε αυλές και εξώστες και να πραγματοποιεί γενετήσιες πράξεις έξω από τα σπίτια τους. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, φέρεται να επιχείρησε να ανοίξει την μπαλκονόπορτα υπνοδωματίου, ενώ η ένοικος βρισκόταν μέσα.
Παρακολουθούσε γυναίκες
Το protothema.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας και μία φωτογραφία που τράβηξε ένα από τα θύματα του 40χρονου, όταν επιχειρούσε να μπει μέσα στο σπίτι της, όπως καταγγέλλει. Σύμφωνα με την ίδια, την παρακολουθούσε για πάνω από μισή ώρα στους δρόμους του Ηρακλείου και όταν μπήκε τρομαγμένη μέσα στο σπίτι της, εμφανίστηκε στο παράθυρο και προσπαθούσε να την κάνει να το ανοίξει. Η ίδια ειδοποίησε την αστυνομία και ο 40χρονος χτυπούσε το τζάμι προέβη σε γενετήσια πράξη.
Δείτε βίντεο από τη δράση του:
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