ΑΑΔΕ: Ενίσχυση 14,6 εκατ. ευρώ σε 34.200 δικαιούχους για το κόστος των λιπασμάτων

O συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει την ενίσχυση ανέρχεται σε 68.000, ενώ το συνολικό ποσό των πληρωμών φτάνει τα 34 εκατ. ευρώ