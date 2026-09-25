Απόδραση 40χρονου Τυνήσιου από την Ευελπίδων, ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Απόδραση Κρατούμενος Αστυνομία

Απόδραση 40χρονου Τυνήσιου από την Ευελπίδων, ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛΑΣ

Άγνωστες μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφερε να διαφύγει

Απόδραση 40χρονου Τυνήσιου από την Ευελπίδων, ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛΑΣ
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Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής, καθώς 40χρονος Τυνήσιος απέδρασε από την Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας κατάφερε να ξεφύγει περίπου στις 19:30 το απόγευμα, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στα δικαστήρια.

Ο 40χρονος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Μετά την απόδρασή του, η ΕΛ.ΑΣ. κινητοποιήθηκε άμεσα και ξεκίνησε έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να διαφύγει, ενώ οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 38χρονου βρίσκονται σε εξέλιξη.
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