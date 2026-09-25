Σοβαρές πλημμύρες και διακοπή της ηλεκτροδότησης στη δυτική Λιβύη μετά τις καταρρακτώδεις βροχές, βίντεο

Libya, Nesma - 9.25.26 - Floods have submerged large regions of Nesma, prompting evacuations as homes and roads are overtaken by water. A shelter center has been established, and Nesma Hospital has been fully evacuated after floodwaters entered its facilities.



The White House,… — Disaster Update (@DisasterUpdate2) September 25, 2026

Powerful video shows flash floods rushing through Tiji and Badr in western Libya today, following torrential rains and huge water surges. #Libya #Snnfinland pic.twitter.com/t52W4gsNeC — SNN Finland (@snnfinalnd) September 25, 2026

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🇱🇾 ليبيا | ترهونة – بني وليد 🚘⚠️

سائق يجازف بعبور سيول وادي شتاتة على الطريق الرابط بين ترهونة وبني وليد، وسط جريان قوي للمياه وخطورة كبيرة على المركبات.#Libya | #Floods pic.twitter.com/ikHcano1Sh — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 25, 2026

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή τη δυτικήπροκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες σε πολλές πόλεις, όπου κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό ενώ πολλοί παγιδεύτηκαν στα λασπόνερα.Ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης εθνικής ενότητας«διέταξε αμέσως τις αρμόδιες αρχές να κινητοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση όλους τους πόρους» στις πληγείσες περιοχές, σε συντονισμό με τις δημοτικές αρχές.Σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί στα αυτοκίνητά τους ή να προσπαθούν να βγουν από έναν χείμαρρο λάσπης.Στη Μιζντά, μια πόλη περίπου 30.000 κατοίκων σε μια ημι-ερημική ζώνη, 165 χιλιόμετρα νοτίως της Τρίπολης, όπου οι βροχές είναι σπάνιο φαινόμενο, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση αφού έπεσαν πολλές κολώνες του ηλεκτρικού, ενώ αναφέρθηκαν επίσης κατολισθήσεις και σοβαρές υλικές ζημιές, είπε σε ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι ο Ομάρ Κατσάκα, ο εκπρόσωπος του δήμου.Στην περιοχή του Μπάνι Ουάλιντ, 170 χλμ. νοτίως της Τρίπολης, οι υπηρεσίες διάσωσης επενέβησαν για να σώσουν κατοίκους που είχαν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους τα οποία παρασύρθηκαν από έναν χείμαρρο λάσπης.Ο Άχμεντ αλ Σιντ, δήμαρχος της Νάσμα, κήρυξε την πόλη «ζώνη καταστροφής» λόγω των σημαντικών υλικών ζημιών που προκάλεσαν οι βροχές και η υπερχείλιση των χειμάρρων (ουάντι).Ο Ντμπεϊμπά διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ανοίξουν γρήγορα τους δρόμους, να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, την υδροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες.