Βίντεο ντοκουμέντο από την εν ψυχρώ εκτέλεση 44χρονου στους Αγίους Σαράντα

Ο 44χρονος δέχεται πυροβολισμούς, τρέχει για να ξεφύγει και ο δράστης τον καταδιώκει – Οι δύο ένοπλοι διέφυγαν με μοτοσικλέτα - Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε και ένας 73χρονος περαστικός

εν ψυχρώ εκτέλεση του 44χρονου Άρταν Μίρταϊ, στους Αγίους Σαράντα στην στιγμή της επίθεσης αλλά και την καταδίωξη του θύματος από έναν από τους δράστες.



Το βίντεο, από κάμερα ασφαλείας, αποτυπώνει την επίθεση που σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου. Στις εικόνες ο 44χρονος βρίσκεται σε καφετέρια και λίγο αργότερα σηκώνεται για να φύγει. Τότε ένας από τους δράστες, ο οποίος φορά κράνος μοτοσικλέτας και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, τον πλησιάζει και ανοίγει πυρ.



επιχειρεί να απομακρυνθεί τρέχοντας, όμως ο ένοπλος τον καταδιώκει, ενώ στο σημείο κινείται και ο δεύτερος δράστης. Η καταδίωξη συνεχίζεται για λίγα μέτρα. Ο δράστης πλησιάζει τον 44χρονο και πυροβολεί εκ νέου, με τον Μίρταϊ να πέφτει τελικά στο έδαφος. Στη συνέχεια, όπως καταγράφεται στο βίντεο, οι δύο δράστες απομακρύνονται από την περιοχή με μοτοσικλέτα.







Το χρονικό της δολοφονίας στο κέντρο των Αγίων Σαράντα Η δολοφονία σημειώθηκε το πρωί της 20ής Σεπτεμβρίου, όταν ο Μίρταϊ βρισκόταν σε καφετέρια σε σημείο με αυξημένη κίνηση. Σύμφωνα με μαρτυρία που μετέδωσε το Report TV, ο 44χρονος είχε καθίσει να πιει καφέ, έπειτα από πρόσκληση φίλου του. Όταν σηκώθηκε για να φύγει από την καφετέρια, οι δράστες, που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και φορούσαν κράνη, άνοιξαν πυρ εναντίον του. Ο Μίρταϊ προσπάθησε να απομακρυνθεί τρέχοντας, όμως οι δράστες τον ακολούθησαν και συνέχισαν να πυροβολούν.



Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε και ένας 73χρονος περαστικός, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.



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Οι 16 κάλυκες και οι έρευνες Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν από τον τόπο της δολοφονίας 16 κάλυκες, ενώ η έρευνα στράφηκε από την πρώτη στιγμή στην ταυτοποίηση των δύο δραστών και στη διαδρομή που ακολούθησαν για να διαφύγουν.



Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δύο εκτελεστών.



Το παρελθόν του 44χρονου Ο Άρταν Μίρταϊ είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και πριν από τη δολοφονία του.



Βίντεο ντοκουμέντο από τηντου 44χρονου Άρταν Μίρταϊ, στους Αγίους Σαράντα στην Αλβανία ήρθε στην δημοσιότητα, καταγράφοντας τηΤο βίντεο, από κάμερα ασφαλείας, αποτυπώνει την επίθεση που σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου. Στις εικόνες ο 44χρονος βρίσκεται σε καφετέρια και λίγο αργότερα σηκώνεται για να φύγει. ΤότεΟ Μίρταϊ, όμως ο ένοπλος τον, ενώ στο σημείο κινείται και ο δεύτερος δράστης. Η καταδίωξη συνεχίζεται για λίγα μέτρα. Ο δράστης πλησιάζει τον 44χρονο και πυροβολεί εκ νέου, με τον Μίρταϊ να πέφτει τελικά στο έδαφος. Στη συνέχεια, όπως καταγράφεται στο βίντεο, οι δύο δράστες απομακρύνονται από την περιοχή με μοτοσικλέτα.Η δολοφονία σημειώθηκε το πρωί της 20ής Σεπτεμβρίου, όταν ο Μίρταϊ βρισκόταν σε καφετέρια σε σημείο με αυξημένη κίνηση. Σύμφωνα με μαρτυρία που μετέδωσε το Report TV, ο 44χρονος είχε καθίσει να πιει καφέ, έπειτα από πρόσκληση φίλου του. Όταν σηκώθηκε για να φύγει από την καφετέρια, οι δράστες, που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και φορούσαν κράνη, άνοιξαν πυρ εναντίον του. Ο Μίρταϊ προσπάθησε να απομακρυνθεί τρέχοντας, όμως οι δράστες τον ακολούθησαν και συνέχισαν να πυροβολούν.Από τους πυροβολισμούς, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν από τον τόπο της δολοφονίας 16 κάλυκες, ενώ η έρευνα στράφηκε από την πρώτη στιγμή στην ταυτοποίηση των δύο δραστών και στη διαδρομή που ακολούθησαν για να διαφύγουν.Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δύο εκτελεστών.Ο Άρταν Μίρταϊ είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και πριν από τη δολοφονία του.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τον Ιούλιο του 2025 είχε συλληφθεί στους Αγίους Σαράντα, καθώς είχε εμπλακεί σε υπόθεση τραυματισμού δύο νεαρών.



Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η υπόθεση συνδεόταν με τον Ραμαντάν Ζότο, ο οποίος φέρεται να είχε τραυματίσει τους δύο άνδρες έπειτα από διαμάχη για ακίνητα και εκτάσεις στην παραθαλάσσια περιοχή.



Ο Μίρταϊ είχε κατηγορηθεί για «υποστήριξη του δράστη» και είχε οδηγηθεί στη φυλακή. Λίγες εβδομάδες πριν από τη δολοφονία του είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και υποχρέωση εμφάνισης στις αρχές.



Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε ακολουθηθεί από σειρά άλλων εγκληματικών ενεργειών στους Αγίους Σαράντα, μεταξύ των οποίων η έκρηξη με εκρηκτικό μηχανισμό σε αυτοκίνητο του Κλάους Γιατσάι, η δολοφονία του πατέρα του, Ισούφ, καθώς και ο εμπρησμός καταστήματος που είχε νοικιάσει ο Ραμαντάν Ζότο.



Στο μικροσκόπιο η διαδρομή των εκτελεστών Μετά τη δολοφονία, η αλβανική Αστυνομία έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ταυτοποίηση των δύο ανδρών που εμφανίζονται στο βίντεο και στη διαδρομή που ακολούθησαν μετά την επίθεση.



Ο γενικός διευθυντής της αλβανικής Αστυνομίας, Σκέντερ Χίτα, μετέβη στην περιοχή και πραγματοποίησε σύσκεψη με τις τοπικές αστυνομικές αρχές. Όπως ανέφερε, ζητήθηκαν γρήγορες και σε βάθος έρευνες, ενώ αποφασίστηκε η ενίσχυση των δομών που ασχολούνται με σοβαρά εγκλήματα και το οργανωμένο έγκλημα.



Παράλληλα, στην περιοχή πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και με τη χρήση drones, ενώ η έρευνα, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας, συνεχίζεται για τη συλλογή στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στους δράστες.