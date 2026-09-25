Ο Καρλ Μπάσμπι ολοκληρώνει μετά από 30 χρόνια το ταξίδι από τη Χιλή μέχρι την Αγγλία με τα πόδια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Όταν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 υπηρετούσε ως νεαρός αλεξιπτωτιστής στον βρετανικό στρατό, οαναζητούσε μια περιπέτεια που θα έδινε νέο νόημα στη ζωή του.Καθώς ένιωθε όλο και πιο απογοητευμένος και πληγωμένος από το τέλος του γάμου, του ήρθε μια εξωφρενική ιδέα: να διασχίσει τον κόσμο με τα πόδια, ακολουθώντας μια διαδρομήαπό το νοτιότερο άκρο της Χιλής μέχρι το σπίτι της μητέρας του στο Χαλ, στη βόρεια Αγγλία, σύμφωνα με τους Financial Times.Καθώς σχεδίαζε το ταξίδι του και περίμενε να ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία, θυμάται να στέκεται στους λευκούς βράχους του Κεντ, λίγα μέτρα από το στρατόπεδό του κοντά στο Κάστρο του Ντόβερ, και να φαντάζεται τη στιγμή της επιστροφής του.«Αν έκλεινα λίγο τα μάτια μου, σχεδόν μπορούσα να δω αυτόν τον ταλαιπωρημένο άνθρωπο να φτάνει από την άλλη πλευρά. Προσπαθούσα να φανταστώ τι είχε ζήσει και τι είχε δει για να φτάσει εκεί. Αυτή η εικόνα ήταν πάντα η κινητήρια δύναμη πίσω από όλο αυτό» λέει.Τον Νοέμβριο του 1998, σε ηλικία 29 ετών, ο Μπάσμπι έφτασε στην Πούντα Αρένας της Χιλής και ξεκίνησε την πορεία που έμελλε να γίνει η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής του.Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, ο 57χρονος βρίσκεται πλέον πολύΜέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσει στιςκαι, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, ναγια να πραγματοποιήσει το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής μέχρι την πατρίδα του.

Η Μάγχη, ωστόσο, αποδεικνύεται ένα από ταπου έχει αντιμετωπίσει. Ο Μπάσμπι έχει ήδη επιβιώσει από αντάρτες, διακινητές ναρκωτικών και δηλητηριώδη φίδια στο πέρασμα Ντάριεν ανάμεσα στην Κολομβία και τον Παναμά, ενώ έχει κολυμπήσειστην Κασπία Θάλασσα.Το 2006 κατάφερε να διασχίσει τον Βερίγγειο Πορθμό σε κινούμενους πάγους από την Αλάσκα προς τη Ρωσία, όμως συνελήφθη από τις ρωσικές Αρχές επειδή δεν έφτασε σε επίσημο σημείο εισόδου στη χώρα. Η απελευθέρωσή του ήρθε έπειτα από παρέμβαση του τότε Βρετανού βουλευτή του, Τζον Πρέσκοτ, ο οποίος επικοινώνησε με τον περιφερειάρχη της περιοχής, Ρομάν Αμπράμοβιτς.Ο Μπάσμπι έχει ακολουθήσει σε όλη τη διαδρομή δύο βασικούς κανόνες: να μην χρησιμοποιήσειγια να προχωρήσει στη διαδρομή του και να μην επιστρέψει στη Βρετανία. Όταν δεν του επετράπη να διασχίσει τη σήραγγα της Μάγχης, όπως σχεδίαζε μέσω της βοηθητικής σήραγγας, και στη συνέχεια απορρίφθηκε το αίτημά του να κολυμπήσει προς την Αγγλία, βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με ένα απρόβλεπτο εμπόδιο.«Είναι ακόμη εφικτό, αλλά θα εξαρτηθεί από το αν θα ακολουθήσουμε το καλό σχέδιο ή ένα πραγματικά κακό σχέδιο» δήλωσε μέσα από τη σκηνή του σε δάσος κοντά στη βελγική πόλη Μονς.Δίπλα του βρίσκεταιμε το οποίο μεταφέρει τα υπάρχοντά του. Δεν αποκαλύπτει ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο που έχει στο μυαλό του. Στόχος του παραμένει να φτάσειέπειτα από σχεδόν 30 χρόνια στον δρόμο ή στη βάση του στο Μεξικό, όπου επέστρεφε όταν προβλήματα με βίζες και η πανδημία ανέκοπταν την πορεία του.Οι καθυστερήσεις διπλασίασαν και πλέον ξεπέρασαν τον αρχικό στόχο«Κάποια στιγμή έχεις επενδύσει τόσο πολλά σε αυτή την αποστολή που απλώς ξέρεις ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Θα φτάσεις μέχρι το τέλος, όσο κι αν χρειαστεί», λέει.Ο Μπάσμπι έχει ήδη υποστηρικτές από το Χόλιγουντ, ενώ εκατοντάδες ώρες από το υλικό της διαδρομής του πρόκειται να μετατραπούνσε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Γερμανού δημιουργού Βέρνερ Χέρτσογκ. Παρά την παγκόσμια αναγνώριση, ο ίδιος παραδέχεται ότι η επιστροφή στην Αγγλία τον φοβίζει.«Αυτή θα είναι μία δύσκολη στάση. Θα είμαι στο σπίτι της μητέρας μου στο Χαλ, 57 ετών και χωρίς τίποτα. Θα είναι πραγματικά δύσκολο», λέει.Τα πόδια του πλέον δείχνουν την κούραση των σχεδόν 30 ετών πορείας. «Το σώμα μου μού λέει ότι ήρθε η ώρα να το τελειώσω», λέει πριν περάσει ακόμη μια νύχτα στη σκηνή του.Η Μάγχη βρίσκεται πλέον μπροστά του. Και μετά από 28 χρόνια στον δρόμο, το σπίτι στο Χαλ είναι πιο κοντά από ποτέ.