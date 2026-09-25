Ο ΟΗΕ πρόσθεσε 61 εταιρείες στη «μαύρη λίστα» με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ισραηλινούς εποικισμούς της Δυτικής Όχθης
ΚΟΣΜΟΣ
Δυτική Όχθη Ισραήλ Επιχειρήσεις ΟΗΕ Ηνωμένα Έθνη έποικοι

Ο ΟΗΕ πρόσθεσε 61 εταιρείες στη «μαύρη λίστα» με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ισραηλινούς εποικισμούς της Δυτικής Όχθης

Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2020 και πλέον περιλαμβάνει συνολικά 214 επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους να είναι ισραηλινές

Ο ΟΗΕ πρόσθεσε 61 εταιρείες στη «μαύρη λίστα» με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ισραηλινούς εποικισμούς της Δυτικής Όχθης
Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανακοίνωσε την προσθήκη 61 ακόμη εταιρειών στη βάση δεδομένων με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, τους οποίους ο Οργανισμός θεωρεί παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου.

Σύμφωνα με τους Times Of Israel, η λίστα, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς οι εταιρείες που περιλαμβάνονται σε αυτήν μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με εκστρατείες μποϊκοτάζ ή πιέσεις για αποεπένδυση, στο πλαίσιο προσπαθειών άσκησης πίεσης στο Ισραήλ για την επέκταση των εποικισμών στην περιοχή.

Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2020 και πλέον περιλαμβάνει συνολικά 214 επιχειρήσεις. Η πλειονότητα των εταιρειών είναι ισραηλινές, ωστόσο στη λίστα υπάρχουν επίσης επιχειρήσεις από ακόμη 10 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.


Μεταξύ των νέων εταιρειών που προστέθηκαν περιλαμβάνονται η ισραηλινή εταιρεία παραγωγής φυτοφαρμάκων ADAMA, η οποία ανήκει στον κινεζικό όμιλο Syngenta Group, η ισραηλινή εταιρεία επενδύσεων ακινήτων Alony Hetz, καθώς και η ισπανική Salvat Logistica.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν είχαν προχωρήσει άμεσα σε σχόλιο σχετικά με την ένταξή τους στη βάση δεδομένων του ΟΗΕ.

Στη λίστα βρίσκονται ήδη γνωστές εταιρείες, όπως η ταξιδιωτική πλατφόρμα Expedia και η εταιρεία βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοικιών Airbnb.


Αντιδράσεις από το Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει απορρίψει στο παρελθόν τη συγκεκριμένη βάση δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι στοχοποιεί άδικα εταιρείες που δραστηριοποιούνται νόμιμα.

Η ισραηλινή διπλωματική αποστολή στον ΟΗΕ χαρακτήρισε τη διαδικασία «παραμορφωμένο μηχανισμό» που, όπως ανέφερε, δημιουργήθηκε από έναν οργανισμό με «βαθιά προβληματική λειτουργία και αυτόματη πλειοψηφία κατά του Ισραήλ».

Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η λίστα χρησιμοποιείται για την «καταδίωξη» του εβραϊκού κράτους, ενώ τονίζει ότι η Δυτική Όχθη αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και όχι κατεχόμενο έδαφος.


Η διαμάχη για τους εποικισμούς

Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη, περιοχή που οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας, ως βάση για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να απομακρύνει τους εποικισμούς του από τη Δυτική Όχθη, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει απορρίψει τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

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