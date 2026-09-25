Τρινκιέρι στο The Basketball Show: «Προσπαθώ να είμαι ευτυχισμένος» δείτε βίντεο
Τρινκιέρι στο The Basketball Show: «Προσπαθώ να είμαι ευτυχισμένος» δείτε βίντεο
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μίλησε στο protothema.gr για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του αλλά και ποια είναι η ερώτηση που δεν του κάνουν και θα ήθελε
Ο Αντρέα Τρινκιέρι φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Basketball Show» by Allwyn στο protothema.gr.
Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ μίλησε για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του και τις σκέψεις του για τη νέα ομάδα που έχει: «Το καλοκαίρι σκέφτεσαι τη νέα σεζόν. Έρχεται η προετοιμασία και πρέπει να προσαρμοστείς. Ίσως λοιπόν πρέπει να το ξανασκεφτώ.
Όλα αυτά που σκεφτόμουν πως πρέπει να κάνουμε. Δίνω μεγάλη έμφαση στη νοοτροπία. Μελετώ το ρόστερ μου.
Βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι νέο, κάτι λαμπρό, κάτι μεγάλο. Δεν πρέπει να κρίνεις το Ελληνικό μπάσκετ με βάση τις δύο μεγάλες ομάδες. Πάντα στρέφω το βλέμμα μου στις ομάδες που δεν είναι στις πρώτες θέσεις.
Αυτή είναι η αυγή μιας νέας εποχής για το Ελληνικό μπάσκετ.
Όλοι σκέφτονται τον κ. Μυστακίδη, πως μας δίνει τον προϋπολογισμό για να κάνουμε πράγματα. Αλλά εδώ εδραιώνει νοοτροπία, προσπαθούμε να μάθουμε τι χρειάζεται για να γίνουμε μια καλή ομάδα.
Δεν μπορείς να καλύψεις το χάσμα σε τρεις μήνες. Αλλά με την κουλτούρα που μας προσφέρει ο κ. Μυστακίδης είναι σημείο καμπής.
Το ταξίδι θα είναι μακρύ και ανηφορικό αλλά δε φοβάμαι τις αντιξοότητες».
Όσο για την ερώτηση που δεν του κάνουν αλλά θα ήθελε, ο Αντρέα Τρινκιέρι τονίζει: «Ωραίο αυτό, καλό. Η ερώτηση που θα ήθελα να μου κάνουν είναι αν είμαι ευτυχισμένος. Προσπαθώ να είμαι ευτυχισμένος. Ανήκω στην κατηγορία που μισούν να χάνουν. Είναι κατάρα αυτό».
Δείτε εδώ το βίντεο με τη συνέντευξη του Τρινκιέρι
Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ μίλησε για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του και τις σκέψεις του για τη νέα ομάδα που έχει: «Το καλοκαίρι σκέφτεσαι τη νέα σεζόν. Έρχεται η προετοιμασία και πρέπει να προσαρμοστείς. Ίσως λοιπόν πρέπει να το ξανασκεφτώ.
Όλα αυτά που σκεφτόμουν πως πρέπει να κάνουμε. Δίνω μεγάλη έμφαση στη νοοτροπία. Μελετώ το ρόστερ μου.
Βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι νέο, κάτι λαμπρό, κάτι μεγάλο. Δεν πρέπει να κρίνεις το Ελληνικό μπάσκετ με βάση τις δύο μεγάλες ομάδες. Πάντα στρέφω το βλέμμα μου στις ομάδες που δεν είναι στις πρώτες θέσεις.
Αυτή είναι η αυγή μιας νέας εποχής για το Ελληνικό μπάσκετ.
Όλοι σκέφτονται τον κ. Μυστακίδη, πως μας δίνει τον προϋπολογισμό για να κάνουμε πράγματα. Αλλά εδώ εδραιώνει νοοτροπία, προσπαθούμε να μάθουμε τι χρειάζεται για να γίνουμε μια καλή ομάδα.
Δεν μπορείς να καλύψεις το χάσμα σε τρεις μήνες. Αλλά με την κουλτούρα που μας προσφέρει ο κ. Μυστακίδης είναι σημείο καμπής.
Το ταξίδι θα είναι μακρύ και ανηφορικό αλλά δε φοβάμαι τις αντιξοότητες».
Όσο για την ερώτηση που δεν του κάνουν αλλά θα ήθελε, ο Αντρέα Τρινκιέρι τονίζει: «Ωραίο αυτό, καλό. Η ερώτηση που θα ήθελα να μου κάνουν είναι αν είμαι ευτυχισμένος. Προσπαθώ να είμαι ευτυχισμένος. Ανήκω στην κατηγορία που μισούν να χάνουν. Είναι κατάρα αυτό».
Δείτε εδώ το βίντεο με τη συνέντευξη του Τρινκιέρι
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