Ο Πάπας Λέων έφτασε στην Παναγία των Παρισίων, το βράδυ θα προσευχηθεί με 80.000 νέους στο Σταντ ντε Φρανς

Είναι ο πρώτος ποντίφικας που επισκέπτεται τη Νοτρ Νταμ μετά την επαναλειτουργία της, το 2024, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019