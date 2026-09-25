Μαίνεται η φωτιά στο Blue Carrier 2, βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης
Μαίνεται η φωτιά στο Blue Carrier 2, βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης
Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα που απομακρύνθηκαν με ασφάλεια - «Ετοιμάστε τις βάρκες» φώναζε το πλήρωμα
Συνεχίζεται η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς στο οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2 τύπου Ro-Ro, στα ανοιχτά της Μυκόνου. Στο σημείο έφτασε το ναυαγοσωστικό - ρυμουλκό «AIGAION PELAGOS», προκειμένου, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και τις υπόλοιπες δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο, να ξεκινήσει η επόμενη φάση της επιχείρησης.
Όπως φαίνεται στο βίντεο και τις φωτογραφίες που φέρνει το protothema.gr στο φως της δημοσιότητας, η επιχείρηση κατάσβεσης προχωρά και η εικόνα είναι καλύτερη από το πρωί. Το πλοίο βρίσκεται στα 4,5 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Μυκόνου. Για να μη υπάρξει πρόβλημα με την ευστάθεια του Blue Carrier 2, δεν ρίχνουν πολύ νερό πάνω και μέσα σε αυτό αλλά η επιχείρηση προχωρά συντηρητικά ψύχοντας εξωτερικά τις λαμαρίνες. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό, έως τώρα δεν υπάρχει κίνδυνος βύθισης.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την κατάσβεση που συνεχίζεται:
Ταυτόχρονα, το «AIGAION PELAGOS» που είναι στο σημείο, διαθέτει δυνατότητα ρίψης περίπου 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Η επιχείρηση εξελίσσεται με παράλληλη μέριμνα για την αποτροπή ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης και την ασφαλή διαχείριση του πλοίου μετά την κατάσβεση. Στην ευρύτερη επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά του Λιμενικού, πυροσβεστικά σκάφη, ρυμουλκά και άλλα παραπλέοντα μέσα.
Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού. Όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στην Τήνο με σκάφη του Λιμενικού, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok διακρίνονται οι προσπάθειες του πληρώματος για την κατάσβεση της φωτιάς που έκαιγε ανεξέλεγκτη, ενώ από τον ασύρματο ακούγονται οι εντολές για εκκένωση. «Γρήγορα, ετοιμάστε τις βάρκες» ακούγεται από τον ασύρματο με τις σκηνές να δείχνουν την έντονη αγωνία και πίεση της στιγμής.
Το Blue Carrier 2 είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά το βράδυ της Πέμπτης, είχε προσεγγίσει τη Σύρο περίπου στις 06:30 το πρωί και συνέχιζε το δρομολόγιό του με προορισμό το Βαθύ Σάμου, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Ολόκληρο το δρομολόγιο του πλοίου ήταν Πειραιάς- Σύρος-Βαθύ-Κως-Ρόδος-Κως-Πειραιάς.
Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία Attica Group, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08:57 και αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Η εταιρεία ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου και όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
Το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά και 29 επιβατικά αυτοκίνητα, με την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς να παραμένει υπό διερεύνηση. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή δεν δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την επιχείρηση, καθώς οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ.
Η άφιξη στην Τήνο των 29 επιβαινόντων του φορτηγού πλοίου:
Όπως φαίνεται στο βίντεο και τις φωτογραφίες που φέρνει το protothema.gr στο φως της δημοσιότητας, η επιχείρηση κατάσβεσης προχωρά και η εικόνα είναι καλύτερη από το πρωί. Το πλοίο βρίσκεται στα 4,5 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Μυκόνου. Για να μη υπάρξει πρόβλημα με την ευστάθεια του Blue Carrier 2, δεν ρίχνουν πολύ νερό πάνω και μέσα σε αυτό αλλά η επιχείρηση προχωρά συντηρητικά ψύχοντας εξωτερικά τις λαμαρίνες. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό, έως τώρα δεν υπάρχει κίνδυνος βύθισης.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την κατάσβεση που συνεχίζεται:
Ταυτόχρονα, το «AIGAION PELAGOS» που είναι στο σημείο, διαθέτει δυνατότητα ρίψης περίπου 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Η επιχείρηση εξελίσσεται με παράλληλη μέριμνα για την αποτροπή ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης και την ασφαλή διαχείριση του πλοίου μετά την κατάσβεση. Στην ευρύτερη επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά του Λιμενικού, πυροσβεστικά σκάφη, ρυμουλκά και άλλα παραπλέοντα μέσα.
Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού. Όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στην Τήνο με σκάφη του Λιμενικού, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Διασώθηκαν οι επιβαίνοντες
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok διακρίνονται οι προσπάθειες του πληρώματος για την κατάσβεση της φωτιάς που έκαιγε ανεξέλεγκτη, ενώ από τον ασύρματο ακούγονται οι εντολές για εκκένωση. «Γρήγορα, ετοιμάστε τις βάρκες» ακούγεται από τον ασύρματο με τις σκηνές να δείχνουν την έντονη αγωνία και πίεση της στιγμής.
Η φωτιά στο Blue Carrier 2Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από φορτηγό που βρισκόταν στο γκαράζ νούμερο 4 του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή, καθώς δεν ήταν δυνατή η αντιμετώπισή της μόνο με τα μέσα πυρόσβεσης του πλοίου. Από τα γκαράζ ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από Σύρο, Μύκονο, Λαύριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα πλοία.
Το Blue Carrier 2 είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά το βράδυ της Πέμπτης, είχε προσεγγίσει τη Σύρο περίπου στις 06:30 το πρωί και συνέχιζε το δρομολόγιό του με προορισμό το Βαθύ Σάμου, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Ολόκληρο το δρομολόγιο του πλοίου ήταν Πειραιάς- Σύρος-Βαθύ-Κως-Ρόδος-Κως-Πειραιάς.
Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία Attica Group, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08:57 και αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Η εταιρεία ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου και όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
Το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά και 29 επιβατικά αυτοκίνητα, με την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς να παραμένει υπό διερεύνηση. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή δεν δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την επιχείρηση, καθώς οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ.
Η άφιξη στην Τήνο των 29 επιβαινόντων του φορτηγού πλοίου:
Το Blue Carrier 2 είναι Ro-Ro Cargo Ship ελληνικής σημαίας, κατασκευής 1997, μήκους περίπου 162,5 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 23.986
Η ανακοίνωση της ATTICA FERRIES:
«Η Attica Ferries ενημερώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 08.57 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Φ/ Γ – Ο / Γ πλοίο BLUE CARRIER 2, ενώ βρισκόταν εν πλω στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, εκτελώντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο.
Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές. Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου με ίδια μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες για την διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαινόντων. Στο πλοίο επέβαιναν 1 επιβάτης οδηγός φορτηγού και 28 μέλη πληρώματος και είναι όλοι καλά στην υγεία τους».
Σε νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται επίσης ότι «έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Αρχές».
Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας:
Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία παρακολουθεί στενά από το πρωί την εξέλιξη της κατάστασης στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο RO/RO πλοίο «BLUE CARRIER 2» της ναυτιλιακής εταιρείας ATTICA GROUP, ενώ έπλεε ανοικτά της Μυκόνου.
Μια πυρκαγιά η οποία απ’ ότι φάνηκε, ήταν ανεξέλεγκτη και δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί από τα ίδια μέσα του πλοίου αλλά και από τα σκάφη που έσπευσαν για βοήθεια.
Αυτό που ήταν πρώτο μέλημα, με δεδομένη την κατάσταση, ήταν να βγουν σώα τα 28 μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβαίνων οδηγός.
Ανεξάρτητα από τα αίτια της πυρκαγιάς, τα οποία θα διερευνηθούν και θα αναμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών, οφείλουμε, να αναγνωρίσουμε και να απευθύνουμε συγχαρητήρια στον Πλοίαρχο, στους Αξιωματικούς και το Πλήρωμα, που έκαναν υπεράνθρωπη προσπάθεια θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή τους για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι ότι λειτούργησαν υποδειγματικά, ακολουθώντας όλους τους κανόνες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσας, ώστε να μην έχουμε θύματα.
Δείτε βίντεο:
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