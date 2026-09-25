Μαίνεται η φωτιά στο Blue Carrier 2, βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης

Το Blue Carrier 2 είναι Ro-Ro Cargo Ship ελληνικής σημαίας, κατασκευής 1997, μήκους περίπου 162,5 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 23.986«Η Attica Ferries ενημερώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 08.57 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Φ/ Γ – Ο / Γ πλοίο BLUE CARRIER 2, ενώ βρισκόταν εν πλω στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, εκτελώντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο.Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές. Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου με ίδια μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες για την διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαινόντων. Στο πλοίο επέβαιναν 1 επιβάτης οδηγός φορτηγού και 28 μέλη πληρώματος και είναι όλοι καλά στην υγεία τους».«έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Αρχές».Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία παρακολουθεί στενά από το πρωί την εξέλιξη της κατάστασης στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο RO/RO πλοίο «BLUE CARRIER 2» της ναυτιλιακής εταιρείας ATTICA GROUP, ενώ έπλεε ανοικτά της Μυκόνου.Μια πυρκαγιά η οποία απ’ ότι φάνηκε, ήταν ανεξέλεγκτη και δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί από τα ίδια μέσα του πλοίου αλλά και από τα σκάφη που έσπευσαν για βοήθεια.Αυτό που ήταν πρώτο μέλημα, με δεδομένη την κατάσταση, ήταν να βγουν σώα τα 28 μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβαίνων οδηγός.Ανεξάρτητα από τα αίτια της πυρκαγιάς, τα οποία θα διερευνηθούν και θα αναμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών, οφείλουμε, να αναγνωρίσουμε και να απευθύνουμε συγχαρητήρια στον Πλοίαρχο, στους Αξιωματικούς και το Πλήρωμα, που έκαναν υπεράνθρωπη προσπάθεια θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή τους για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.Το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι ότι λειτούργησαν υποδειγματικά, ακολουθώντας όλους τους κανόνες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσας, ώστε να μην έχουμε θύματα.Δείτε βίντεο: