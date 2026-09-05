Ο Δήμος Αναστασιάδης τραγούδησε στη δεξίωση της βάφτισης των γιων του: Η αγκαλιά και ο χορός με την Τζένη Θεωνά, δείτε βίντεο

Δήμος Αναστασιάδης καταγράφηκε να τραγουδάει, με την Τζένη Θεωνά να τον παρατηρεί αγκαλιά με τον κουμπάρο τους, Αντίνοο Αλμπάνη, ενώ σε ορισμένα Instagram stories το ζευγάρι εμφανίστηκε να χορεύει και να αγκαλιάζεται.





Δήμου Αναστασιάδη, Χριστίνα Μηλιού, η οποία είπε και εκείνη ένα τραγούδι κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Εκτός από τις ερμηνείες του καλλιτέχνη, το πρόγραμμα της διασκέδασης ανέλαβε και Dj που βρισκόταν στον χώρο.











Ο μεγαλύτερος γιος της Τζένης Θεωνά του Δήμου Αναστασιάδη γεννήθηκε τον τον Απρίλιο του 2019 και ο δεύτερος τον Οκτώβριο του 2025.

Αντίνοος Αλμπάνης την Παρασκευή, καθώς μοιράστηκε φωτογραφίες από το μυστήριο Ο μεγαλύτερος γιος της Τζένης Θεωνά του Δήμου Αναστασιάδη γεννήθηκε τον τον Απρίλιο του 2019 και ο δεύτερος τον Οκτώβριο του 2025.