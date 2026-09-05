Ο Δήμος Αναστασιάδης τραγούδησε στη δεξίωση της βάφτισης των γιων του: Η αγκαλιά και ο χορός με την Τζένη Θεωνά, δείτε βίντεο
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Δήμος Αναστασιάδης Τζένη Θεωνά Βάφτιση Δεξίωση

Ο Δήμος Αναστασιάδης τραγούδησε στη δεξίωση της βάφτισης των γιων του: Η αγκαλιά και ο χορός με την Τζένη Θεωνά, δείτε βίντεο

Ο Αντίνοος Αλμπάνης βάφτισε τους δυο γιους του ζευγαριού

Ο Δήμος Αναστασιάδης τραγούδησε στη δεξίωση της βάφτισης των γιων του: Η αγκαλιά και ο χορός με την Τζένη Θεωνά, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
Στη δεξίωση που ακολούθησε μετά τη βάφτιση των γιων του με την Τζένη Θεωνά, τραγούδησε ο Δήμος Αναστασιάδης, διασκεδάζοντας τους καλεσμένους τους.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι πραγματοποίησε τη βάφτιση των παιδιών του, με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη. Ο πρωτότοκος γιος της ηθοποιού και του τραγουδιστή πήρε το όνομα Αρίων και το δεύτερο παιδί τους, το όνομα Απόλλων

Μετά το μυστήριο, οι καλεσμένοι βρέθηκαν σε πάρτι που διοργάνωσε το ζευγάρι στην Αγία Παρασκευή. Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, ο Δήμος Αναστασιάδης καταγράφηκε να τραγουδάει, με την Τζένη Θεωνά να τον παρατηρεί αγκαλιά με τον κουμπάρο τους, Αντίνοο Αλμπάνη, ενώ σε ορισμένα Instagram stories το ζευγάρι εμφανίστηκε να χορεύει και να αγκαλιάζεται.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η συνάδελφος του Δήμου Αναστασιάδη, Χριστίνα Μηλιού, η οποία είπε και εκείνη ένα τραγούδι κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Εκτός από τις ερμηνείες του καλλιτέχνη, το πρόγραμμα της διασκέδασης ανέλαβε και Dj που βρισκόταν στον χώρο.

Δείτε βίντεο


Η είδηση της βάφτισης έγινε αρχικά γνωστή μέσα από τα Instagram stories που έκανε ο Αντίνοος Αλμπάνης την Παρασκευή, καθώς μοιράστηκε φωτογραφίες από το μυστήριο.

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Ο μεγαλύτερος γιος της Τζένης Θεωνά του Δήμου Αναστασιάδη γεννήθηκε τον τον Απρίλιο του 2019 και ο δεύτερος  τον Οκτώβριο του 2025.
Ιωάννα Μαρίνου

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