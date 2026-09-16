Στον Άρειο Πάγο ο Πέτρος Φιλιππίδης για την αναίρεση της καταδίκης του για τις δύο απόπειρες βιασμού
ΕΛΛΑΔΑ
Πέτρος Φιλιππίδης Απόπειρα βιασμού Ελπίδα Νίνου

Στον Άρειο Πάγο ο Πέτρος Φιλιππίδης για την αναίρεση της καταδίκης του για τις δύο απόπειρες βιασμού

Ο ηθοποιός προσήλθε στο ανώτατο δικαστήριο συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του, ενώ παρούσα ήταν και η  σύζυγός του Ελπίδα Νίνου

Στον Άρειο Πάγο ο Πέτρος Φιλιππίδης για την αναίρεση της καταδίκης του για τις δύο απόπειρες βιασμού
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
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Στον Άρειο Πάγο βρέθηκε νωρίς το πρωί σήμερα ο Πέτρος Φιλιππίδης, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την αναίρεση της καταδίκης του για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο γυναικών συναδέλφων του. Η μία υπόθεση αφορούσε περιστατικό του 2010 και η δεύτερη περιστατικό του 2014.

Ο ηθοποιός προσήλθε στο ανώτατο δικαστήριο συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του, ενώ παρούσα ήταν και η  σύζυγός του Ελπίδα Νίνου, η οποία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του.

Στον Άρειο Πάγο ο Πέτρος Φιλιππίδης για την αναίρεση της καταδίκης του για τις δύο απόπειρες βιασμού
Στον Άρειο Πάγο ο Πέτρος Φιλιππίδης για την αναίρεση της καταδίκης του για τις δύο απόπειρες βιασμού
Στον Άρειο Πάγο ο Πέτρος Φιλιππίδης για την αναίρεση της καταδίκης του για τις δύο απόπειρες βιασμού


Η παρουσία του στον Άρειο Πάγο συνδέεται με την εξέταση του αιτήματος αναίρεσης της απόφασης με την οποία είχε καταδικαστεί, με την υπεράσπισή του να επιδιώκει την ακύρωση της καταδικαστικής κρίσης.
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
13 ΣΧΟΛΙΑ

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