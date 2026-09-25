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Πάνω από 850 νεοσύλλεκτοι έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο στην ορκωμοσία τους στο Μεσολόγγι, δείτε βίντεο
Πάνω από 850 νεοσύλλεκτοι έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο στην ορκωμοσία τους στο Μεσολόγγι, δείτε βίντεο
Μία από τις πολυπληθέστερες σειρές των τελευταίων ετών υποδέχθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Μεσολογγίου – Εκατοντάδες συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στην πόλη για την τελετή
Με περισσότερους από 850 νεοσύλλεκτους να ψάλλουν όλοι μαζί τον Εθνικό Ύμνο, πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή ορκωμοσίας της 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Μεσολογγίου, στο Στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σπυρίδωνα Μουστακλή».
Η παρουσία εκατοντάδων οπλιτών, παρατεταγμένων στον χώρο του ιστορικού στρατοπέδου, δημιούργησε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικόνα, καθώς το ΚΕΝ Μεσολογγίου υποδέχθηκε μία από τις πολυπληθέστερες σειρές νεοσυλλέκτων των τελευταίων ετών.
Ξεχωριστή στιγμή της τελετής ήταν όταν οι περισσότεροι από 850 νεοσύλλεκτοι έψαλαν ταυτόχρονα τον Εθνικό Ύμνο, παρουσία των οικογενειών και των συγγενών τους, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Μεσολόγγι για να παρακολουθήσουν από κοντά την ορκωμοσία.
Δείτε βίντεο από την ορκωμοσία:
Από νωρίς το πρωί, η παρουσία συγγενών και φίλων των νεοσυλλέκτων ήταν αισθητή τόσο στο στρατόπεδο όσο και στους δρόμους του Μεσολογγίου, με εκατοντάδες επισκέπτες να έχουν φτάσει στην πόλη για την ορκωμοσία.
Η παρουσία εκατοντάδων οπλιτών, παρατεταγμένων στον χώρο του ιστορικού στρατοπέδου, δημιούργησε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικόνα, καθώς το ΚΕΝ Μεσολογγίου υποδέχθηκε μία από τις πολυπληθέστερες σειρές νεοσυλλέκτων των τελευταίων ετών.
Ξεχωριστή στιγμή της τελετής ήταν όταν οι περισσότεροι από 850 νεοσύλλεκτοι έψαλαν ταυτόχρονα τον Εθνικό Ύμνο, παρουσία των οικογενειών και των συγγενών τους, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Μεσολόγγι για να παρακολουθήσουν από κοντά την ορκωμοσία.
Δείτε βίντεο από την ορκωμοσία:
Από νωρίς το πρωί, η παρουσία συγγενών και φίλων των νεοσυλλέκτων ήταν αισθητή τόσο στο στρατόπεδο όσο και στους δρόμους του Μεσολογγίου, με εκατοντάδες επισκέπτες να έχουν φτάσει στην πόλη για την ορκωμοσία.
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