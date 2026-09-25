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Σήμερα η «Βραδιά του Ερευνητή»: Πώς το κοινό έρχεται πιο κοντά με την επιστήμη, οι εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα
Σήμερα η «Βραδιά του Ερευνητή»: Πώς το κοινό έρχεται πιο κοντά με την επιστήμη, οι εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα
Οι δράσεις κορυφώνονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λάρισα και άλλες πόλεις
Η επιστήμη βγαίνει από τα εργαστήρια και συναντά το κοινό σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Η «Βραδιά του Ερευνητή 2026» μετατρέπει πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια και επιστημονικούς χώρους σε ανοιχτούς χώρους γνώσης, όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να δουν από κοντά πώς γεννιέται μια ερευνητική ιδέα, πώς μετατρέπεται σε τεχνολογία και – κυρίως – πώς η επιστήμη συνδέεται με την καθημερινή ζωή.
Πειράματα, τεχνολογικές επιδείξεις, ερευνητικά παιχνίδια, εκθέσεις, παρουσιάσεις, συναντήσεις με επιστήμονες και ξεναγήσεις σε εργαστήρια συνθέτουν το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής European Researchers’ Night, μιας μεγάλης γιορτής της επιστήμης που πραγματοποιείται σε περισσότερες από 400 ευρωπαϊκές πόλεις και 25 χώρες.
Στην Ελλάδα, οι δράσεις κορυφώνονται σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λάρισα και Κοζάνη, παράλληλες δράσεις θα γίνουν σε Λαμία και Ιωάννινα. Το κοινό έχει τη δυνατότητα να έρθει σε άμεση επαφή με ερευνητές και φοιτητές και να δει την επιστήμη όχι ως κάτι απομακρυσμένο και δυσπρόσιτο, αλλά ως μια ζωντανή διαδικασία που εξελίσσεται καθημερινά.
Στο πλαίσιο αυτό, οι επισκέπτες μπορούν να δουν πειράματα σε πραγματικό χρόνο, να συνομιλήσουν με ερευνητικές ομάδες, να συμμετάσχουν σε παιχνίδια γνώσης και να γνωρίσουν τεχνολογίες που συχνά βρίσκονται πολύ πιο κοντά στην καθημερινότητά μας από όσο αντιλαμβανόμαστε: από την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική μέχρι τις νέες μορφές ενέργειας, τα προηγμένα υλικά, τη διαχείριση του νερού, την κλιματική αλλαγή, την υγεία, το διάστημα και τις σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές.
Ιδιαίτερη θέση στη διοργάνωση έχει και η νέα γενιά επιστημόνων. Φοιτητές και νέοι ερευνητές δεν περιορίζονται στον ρόλο του θεατή, αλλά παρουσιάζουν οι ίδιοι τη δουλειά τους, εξηγούν τις ερευνητικές τους ιδέες και συνομιλούν με το κοινό.
Το ΕΜΠ χαρακτηρίζει τη διοργάνωση μια μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή της έρευνας, με επίκεντρο την έρευνα, την καινοτομία και τους νέους ερευνητές. Η Πολυτεχνειούπολη μετατρέπεται για έξι ώρες σε έναν μεγάλο, ανοιχτό χώρο επιστήμης, όπου το κοινό
μπορεί να γνωρίσει από κοντά ερευνητικές ομάδες και να επισκεφθεί εργαστήρια των Σχολών του Ιδρύματος.
Μάλιστα, η διοργάνωση του ΕΜΠ δεν αφορά αποκλειστικά τις δικές του ερευνητικές ομάδες. Έχουν προσκληθεί και συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς της Αττικής, μετατρέποντας την Πολυτεχνειούπολη σε ένα ευρύτερο σημείο συνάντησης της ερευνητικής κοινότητας.
Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ερευνητές και φοιτητές από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Παράλληλα, μαθητές σχολείων παρουσιάζουν δικά τους πειράματα στις φυσικές επιστήμες.
Η «Βραδιά του Ερευνητή 2026» μετατρέπει πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια και επιστημονικούς χώρους σε ανοιχτούς χώρους γνώσης, όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να δουν από κοντά πώς γεννιέται μια ερευνητική ιδέα, πώς μετατρέπεται σε τεχνολογία και – κυρίως – πώς η επιστήμη συνδέεται με την καθημερινή ζωή.
Πειράματα, τεχνολογικές επιδείξεις, ερευνητικά παιχνίδια, εκθέσεις, παρουσιάσεις, συναντήσεις με επιστήμονες και ξεναγήσεις σε εργαστήρια συνθέτουν το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής European Researchers’ Night, μιας μεγάλης γιορτής της επιστήμης που πραγματοποιείται σε περισσότερες από 400 ευρωπαϊκές πόλεις και 25 χώρες.
Στην Ελλάδα, οι δράσεις κορυφώνονται σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λάρισα και Κοζάνη, παράλληλες δράσεις θα γίνουν σε Λαμία και Ιωάννινα. Το κοινό έχει τη δυνατότητα να έρθει σε άμεση επαφή με ερευνητές και φοιτητές και να δει την επιστήμη όχι ως κάτι απομακρυσμένο και δυσπρόσιτο, αλλά ως μια ζωντανή διαδικασία που εξελίσσεται καθημερινά.
Από το εργαστήριο στην κοινωνίαΟ βασικός στόχος της Βραδιάς του Ερευνητή είναι να δημιουργηθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία κι όχι απλώς να παρουσιαστούν ερευνητικά αποτελέσματα.
Στο πλαίσιο αυτό, οι επισκέπτες μπορούν να δουν πειράματα σε πραγματικό χρόνο, να συνομιλήσουν με ερευνητικές ομάδες, να συμμετάσχουν σε παιχνίδια γνώσης και να γνωρίσουν τεχνολογίες που συχνά βρίσκονται πολύ πιο κοντά στην καθημερινότητά μας από όσο αντιλαμβανόμαστε: από την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική μέχρι τις νέες μορφές ενέργειας, τα προηγμένα υλικά, τη διαχείριση του νερού, την κλιματική αλλαγή, την υγεία, το διάστημα και τις σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές.
Ιδιαίτερη θέση στη διοργάνωση έχει και η νέα γενιά επιστημόνων. Φοιτητές και νέοι ερευνητές δεν περιορίζονται στον ρόλο του θεατή, αλλά παρουσιάζουν οι ίδιοι τη δουλειά τους, εξηγούν τις ερευνητικές τους ιδέες και συνομιλούν με το κοινό.
Οι εκδηλώσεις στο Εθνικό Μετσόβιο ΠολυτεχνείοΣτην Αθήνα, ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της σημερινής βραδιάς είναι η Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, όπου το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανοίγει τις πύλες του από τις 17:00 έως τις 23:00, με ελεύθερη είσοδο. Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Το ΕΜΠ χαρακτηρίζει τη διοργάνωση μια μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή της έρευνας, με επίκεντρο την έρευνα, την καινοτομία και τους νέους ερευνητές. Η Πολυτεχνειούπολη μετατρέπεται για έξι ώρες σε έναν μεγάλο, ανοιχτό χώρο επιστήμης, όπου το κοινό
μπορεί να γνωρίσει από κοντά ερευνητικές ομάδες και να επισκεφθεί εργαστήρια των Σχολών του Ιδρύματος.
Μάλιστα, η διοργάνωση του ΕΜΠ δεν αφορά αποκλειστικά τις δικές του ερευνητικές ομάδες. Έχουν προσκληθεί και συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς της Αττικής, μετατρέποντας την Πολυτεχνειούπολη σε ένα ευρύτερο σημείο συνάντησης της ερευνητικής κοινότητας.
Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ερευνητές και φοιτητές από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Παράλληλα, μαθητές σχολείων παρουσιάζουν δικά τους πειράματα στις φυσικές επιστήμες.
Από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τους κβαντικούς υπολογιστέςΟ χάρτης της φετινής Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ αποτυπώνει εύγλωττα το εύρος της έρευνας που πραγματοποιείται στο Ίδρυμα. Το κοινό μπορεί να γνωρίσει, μεταξύ άλλων, το Εργαστήριο Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μάθησης, το Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμού, το Εργαστήριο Κβαντικών Υπολογιστών, αλλά και εργαστήρια που ασχολούνται με προηγμένα και σύνθετα υλικά, νανοϋλικά και νανοτεχνολογία.
Στον ίδιο χάρτη βρίσκονται το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας, το Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής, το Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας, το Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής, η Ομάδα Πλάσματος, καθώς και το Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.
Υπάρχει ακόμη το Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου, το Εργαστήριο Οχημάτων, το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος, καθώς και το Ορυκτολογικό Μουσείο Γαιο-ΟΡΑΜΑ.
Έτσι, σε μία και μόνο βραδιά, ο επισκέπτης μπορεί να περάσει από τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη στη σεισμική
μηχανική, από τους κβαντικούς υπολογιστές στα προηγμένα υλικά και από την ενέργεια στη διαχείριση των υδατικών πόρων.
Η έρευνα που αφορά τις μεγάλες προκλήσειςΗ αξία της συγκεκριμένης διοργάνωσης βρίσκεται και στο γεγονός ότι πολλά από τα αντικείμενα που παρουσιάζονται συνδέονται άμεσα με προβλήματα που απασχολούν σήμερα την κοινωνία: Η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή μετάβαση, η προστασία από φυσικές καταστροφές, η διαχείριση του νερού, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ψηφιακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη και η νέα γενιά υλικών αποτελούν πλέον πεδία όπου η ακαδημαϊκή έρευνα συναντά τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.
Το ίδιο το ΕΜΠ έχει χαρακτηρίσει τη Βραδιά έναν χώρο όπου το κοινό μπορεί να γνωρίσει «πρωτοπόρες ιδέες» και να έρθει σε επαφή με τους νέους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτές.
Επομένως, η έρευνα παρουσιάζεται όχι μόνο ως αποτέλεσμα, αλλά και ως διαδικασία. Ο επισκέπτης βλέπει το πείραμα, θέτει ερωτήσεις, συζητά με τον ερευνητή και αντιλαμβάνεται ότι πίσω από μια τεχνολογική εφαρμογή υπάρχει μια μακρά διαδρομή δοκιμών, αποτυχιών, υπολογισμών και νέων ερωτημάτων.
Η Αθήνα σε τέσσερις επιστημονικούς σταθμούςΗ σημερινή επιστημονική γιορτή στην Αθήνα δεν περιορίζεται στην Πολυτεχνειούπολη.
Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Θησείο και την Πεντέλη, το κοινό μπορεί να γνωρίσει ερευνητικά πεδία που εκτείνονται από τον Ήλιο, τη Σελήνη και τις μελανές οπές έως τους σεισμούς και τα τσουνάμι, το κλίμα, την ατμόσφαιρα, τη δορυφορική παρατήρηση της Γης, τη διαστημική ακτινοβολία και τις σύγχρονες διαστημικές αποστολές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πειράματα, παιδικά εργαστήρια, επιστημονικές ομιλίες και, μετά τη δύση του Ήλιου, αστροπαρατήρηση με τηλεσκόπια.
Στην Ακαδημία Αθηνών, από τις 17:00 έως τις 21:00, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επιστήμη του Διαστήματος. Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε παιχνίδια Αστροφυσικής, να γνωρίσουν τη ραδιοπαρατήρηση, να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και να δουν τρισδιάστατες μακέτες πίδακα ύλης από μελανές οπές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη παρουσιάσεις για τις εκρήξεις στον Ήλιο, τα βαρυτικά κύματα και τους γαλαξίες.
Παράλληλα, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και διαδικτυακές δράσεις, επεκτείνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής πέρα από τους φυσικούς χώρους των εκδηλώσεων.
Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη και τη Δυτική ΜακεδονίαΓιορτάζοντας τη «Βραδιά του Ερευνητή» στη Θεσσαλονίκη, το ΝΟΗΣΙΣ υποδέχεται σήμερα το κοινό από τις 17:00 έως τις 23:00, με κεντρικό μήνυμα «Ανακάλυψε – Πειραματίσου – Εξερεύνησε». Η διοργάνωση φέρνει την επιστήμη κοντά στο κοινό μέσα από πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις.
Στην Πάτρα, η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, από τις 18:00 έως τις 22:00, με ελεύθερη είσοδο.
Στην Κοζάνη, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανοίγει τις πόρτες της Νέας Πανεπιστημιούπολης ΖΕΠ, με ανοιχτά εργαστήρια, φοιτητικές επιστημονικές ομάδες, πλανητάριο και αστροπαρατήρηση.
Στην Κρήτη, δράσεις πραγματοποιούνται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο και στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ του ΕΛΜΕΠΑ στο Ρέθυμνο. Στη Λάρισα, η διοργάνωση φιλοξενείται στον Μύλο του Παππά.
Η σημασία της διοργάνωσηςΣε μια περίοδο, κατά την οποία η τεχνολογία μεταβάλλει γρήγορα την εργασία, την εκπαίδευση, την οικονομία και την καθημερινότητα, η επαφή του κοινού με την επιστημονική διαδικασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Η Βραδιά του Ερευνητή επιχειρεί να μειώσει την απόσταση ανάμεσα στον επιστήμονα και τον πολίτη. Και ταυτόχρονα να δείξει στους μαθητές και στους νέους ότι η έρευνα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά ένας επαγγελματικός και δημιουργικός δρόμος.
Ιδιαίτερα στο ΕΜΠ, η επιλογή να ανοίξουν εργαστήρια και χώροι έρευνας στο κοινό δημιουργεί μια διαφορετική σχέση ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και την κοινωνία.
Οι επισκέπτες μπορούν να δουν τον χώρο όπου παράγεται η γνώση και να συνομιλήσουν με εκείνους που εργάζονται πάνω στις τεχνολογίες του αύριο, αποτυπώνοντας το εύρος της
σύγχρονης τεχνολογικής έρευνας.
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