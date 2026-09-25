Νέα περίοδος αιτήσεων για κενές θέσεις στα παραρτήματα των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΠΑ Σχολές

Νέα περίοδος αιτήσεων για κενές θέσεις στα παραρτήματα των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ

Οι υποψήφιοι μαθητές μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την εισαγωγή σας στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), εδώ.

Νέα περίοδος αιτήσεων για κενές θέσεις στα παραρτήματα των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη κενών θέσεων στα Παραρτήματα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και σε ειδικότητες που λειτουργούν σε συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, στις 23:59. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών, κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου. Η μαθητεία διαρκεί δύο χρόνια και η εβδομαδιαία αμοιβή ανέρχεται σε 130 ευρώ για τέσσερις ημέρες μαθητείας ή σε 163 ευρώ για πέντε ημέρες.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, με κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση, εδώ

Διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.

Μαθητεία με αμοιβή και πραγματική εργασιακή εμπειρία

Από το 1952, η ΔΥΠΑ εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα μαθητείας, συνδυάζοντας τη θεωρητική και την εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με την αμειβόμενη μάθηση σε πραγματικό χώρο εργασίας.

Το πρωί οι μαθητές κάνουν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους και το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ συμμετέχουν σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση, φοιτούν σε σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και λαμβάνουν δωρεάν τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα, εκπαιδεύονται από έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορούν να λάβουν επίδομα στέγασης 240 ευρώ τον μήνα και επίδομα σίτισης 9 ευρώ την ημέρα, βάσει των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων, ενώ δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές και αναβολή στράτευσης.

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