Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
«Έτσι είναι οι γυναίκες στον αθλητισμό»: Αθλήτριες «απαντάνε» στην αποκαλυπτική διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι για αθλητικά στοιχήματα, δείτε βίντεο
«Έτσι είναι οι γυναίκες στον αθλητισμό»: Αθλήτριες «απαντάνε» στην αποκαλυπτική διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι για αθλητικά στοιχήματα, δείτε βίντεο
Στη viral διαφήμιση φαίνεται η Αμερικανίδα ηθοποιός γυμνή καλύπτοντας μέρη του σώματός της με αθλητικά είδη - Πολλές αθλήτριες άσκησαν κριτική για τη σεξουαλικοποίηση των γυναικών στον αθλητισμό
Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες με αφορμή μία διαφήμιση για αθλητικά στοιχήματα με τίτλο «Επιβεβαιώθηκε: Η Σίντνεϊ Σουίνι ξέρει από μπάλα», στην οποία πρωταγωνιστεί η διάσημη ηθοποιός, Σίντνεϊ Σουίνι. Στο βίντεο η Σουίνι εμφανίζεται σχεδόν ολόγυμνη καλύπτοντας μόνο κάποια μέρη του σώματός της με διάφορα αθλητικά είδη. Με βάση αυτή τη διαφήμιση πολλές αθλήτριες άσκησαν κριτική για τη σεξουαλικοποίηση των γυναικών στον αθλητισμό και το γεγονός ότι οι αθλήτριες κρίνονται με βάση την εμφάνισή τους και όχι τα επιτεύγματά τους ως αθλήτριες.
«Σίντνεϊ Σουίνι, έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό», υπογράμμισε η Hunt. Για τον χρόνο της νικήτριας Melissa Jefferson-Wooden, 21.47 δευτερόλεπτα, ο οποίος είναι ο τέταρτος ταχύτερος όλων των εποχών σε αυτή την απόσταση, η Hunt δήλωσε: «21,4. Μύες. Σκληρή δουλειά, αίμα, ιδρώτας, δάκρυα. Είναι μια υπέροχη βραδιά».
Η Kramer δήλωσε ότι «δεν περίμενε» την αντίδραση στην ανάρτησή της και «απλώς ήθελε να ενθαρρύνει τις γυναίκες και να τους υπενθυμίσει ότι μπορεί να βλέπετε αυτού του είδους τις διαφημίσεις, αλλά να θυμάστε ότι αυτό δεν είναι το μόνο που έχει σημασία».
Όπως παραδέχτηκε η ίδια, ήταν «πολύ ωραίο» να βλέπει «όλες αυτές τις απίστευτες αθλήτριες να ακολουθούν αυτή την τάση, να ενθαρρύνουν τον εαυτό τους και να ενθαρρύνουν η μία την άλλη», ενώ πρόσθεσε ότι είχε συνηθίσει να λαμβάνει «πολύ εξευτελιστικά και αντικειμενοποιητικά» μηνύματα από άνδρες, επειδή αγωνιζόταν φορώντας κορμάκι ως γυμνάστρια. Η Kramer επεσήμανε πως «δυστυχώς, το γεγονός ότι αντικειμενοποιούμουν σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, με έκανε να νιώσω αρκετά δυνατή ώστε να δημοσιεύσω αυτό το μήνυμα και να υπερασπιστώ τις γυναίκες που δεν θέλουν να αντικειμενοποιούνται και δεν θέλουν να εμπλακούν σε αυτή την ατυχή αφήγηση που προωθείται εδώ και πολύ καιρό».
Confirmed: Sydney Sweeney knows ball. pic.twitter.com/EXQ4PzVZsi— Novig (@Novig) September 9, 2026
«Σίντνεϊ Σουίνι, έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό»Όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, η Amy Hunt, η οποία αναδείχθηκε τετραπλή πρωταθλήτρια Ευρώπης νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, σχολίασε τη συγκεκριμένη διαφήμιση, αφού σημείωσε τον καλύτερο χρόνο της σεζόν με 22.10 δευτερόλεπτα, και τερμάτισε στην τέταρτη θέση στον τελικό των 200 μέτρων στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη την Κυριακή (13/9).
«Σίντνεϊ Σουίνι, έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό», υπογράμμισε η Hunt. Για τον χρόνο της νικήτριας Melissa Jefferson-Wooden, 21.47 δευτερόλεπτα, ο οποίος είναι ο τέταρτος ταχύτερος όλων των εποχών σε αυτή την απόσταση, η Hunt δήλωσε: «21,4. Μύες. Σκληρή δουλειά, αίμα, ιδρώτας, δάκρυα. Είναι μια υπέροχη βραδιά».
Στην αντίδραση αυτή συμμετείχαν και πολλές άλλες αθλήτριες από διάφορα αθλήματα, οι οποίες δημοσίευσαν βίντεο από τους αγώνες ή τις προπονήσεις τους περιγράφοντας τις απογοητεύσεις και τους αγώνες που έχουν αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Την τάση αυτή ξεκίνησε η Αμερικανίδα γυμνάστρια, Gracie Kramer, η οποία δημοσίευσε ένα μοντάζ από την προπόνησή της με τη λεζάντα: «Δεν ξέρω τι έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι, αλλά έτσι είναι οι γυναίκες στον αθλητισμό».
"Sweat, blood and tears."❤️🔥— BBC Sport (@BBCSport) September 14, 2026
British sprinter Amy Hunt is among the female athletes to speak out against a controversial sports gambling advert starring actress Sydney Sweeney. pic.twitter.com/Hrotzy8AjV
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Kramer δήλωσε ότι «δεν περίμενε» την αντίδραση στην ανάρτησή της και «απλώς ήθελε να ενθαρρύνει τις γυναίκες και να τους υπενθυμίσει ότι μπορεί να βλέπετε αυτού του είδους τις διαφημίσεις, αλλά να θυμάστε ότι αυτό δεν είναι το μόνο που έχει σημασία».
Όπως παραδέχτηκε η ίδια, ήταν «πολύ ωραίο» να βλέπει «όλες αυτές τις απίστευτες αθλήτριες να ακολουθούν αυτή την τάση, να ενθαρρύνουν τον εαυτό τους και να ενθαρρύνουν η μία την άλλη», ενώ πρόσθεσε ότι είχε συνηθίσει να λαμβάνει «πολύ εξευτελιστικά και αντικειμενοποιητικά» μηνύματα από άνδρες, επειδή αγωνιζόταν φορώντας κορμάκι ως γυμνάστρια. Η Kramer επεσήμανε πως «δυστυχώς, το γεγονός ότι αντικειμενοποιούμουν σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, με έκανε να νιώσω αρκετά δυνατή ώστε να δημοσιεύσω αυτό το μήνυμα και να υπερασπιστώ τις γυναίκες που δεν θέλουν να αντικειμενοποιούνται και δεν θέλουν να εμπλακούν σε αυτή την ατυχή αφήγηση που προωθείται εδώ και πολύ καιρό».
«Για κάθε γυναίκα που απολαμβάνει τον αθλητισμό για αυτό που πραγματικά είναι»Η τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης κολύμβησης της Αυστραλίας, Ariarne Titmus, υπογράμμισε ότι «δεν είναι μόνο ένα χτύπημα στο πρόσωπο για κάθε γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην τελειοποίηση της τέχνης της, αλλά και για κάθε γυναίκα που απολαμβάνει τον αθλητισμό για αυτό που πραγματικά είναι». Επίσης, αναρωτήθηκε «πώς ζούμε σε έναν κόσμο όπου η εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος και η σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού εξακολουθούν να αποτελούν πραγματικότητα;»
Η Βρετανίδα ποδηλάτισσα και Ολυμπιονίκης Sophie Capewell MBE, οι παίκτριες ράγκμπι Lisa Neumann, Ellie Boatman και η Αυστραλή Ολυμπιονίκης του πόλο Tilly Kearns μοιράστηκαν με τη σειρά τους τις δικές τους προσωπικές ιστορίες. «Νομίζω ότι είναι πολύ εντυπωσιακό το πόσες γυναίκες βγήκαν και μίλησαν», δήλωσε η Capewell, αφού η ανάρτησή της προσέλκυσε την προσοχή. «Δίνει μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για τις γυναίκες στον αθλητισμό και νομίζω ότι αυτό είναι το δύσκολο σημείο. Γιατί αυτή είναι η εικόνα της καμπάνιας που συνδέεται με τον αθλητισμό; Και αυτός είναι ο τρόπος που θέλετε να απεικονίσετε μια γυναίκα, αντί να είναι, δεν ξέρω, μια αθλήτρια ή οτιδήποτε άλλο που να επικεντρώνεται περισσότερο στον αθλητισμό; Δεν είναι απαραίτητα ότι οι άνθρωποι ενοχλούνται από το γεγονός ότι κάποιος έχει αυτονομία, είναι το γεγονός ότι αυτή φαίνεται να είναι η μόνη αφήγηση που απευθύνεται στις γυναίκες στον αθλητισμό, ή ότι αυτή είναι που κερδίζει μεγαλύτερη δημοτικότητα».
Η παίκτρια ράγκμπι της γυναικείας εθνικής Αγγλίας, Alex Matthews, τόνισε ότι διαφημίσεις όπως αυτή της Σουίνι δεν πρέπει να κάνουν τις νεαρές γυναίκες να πιστεύουν ότι υπάρχει ένα «μοναδικό πρότυπο» σώματος που ταιριάζει σε όλες. «Δεν αποκτάς αυτό το εξιδανικευμένο τέλειο σώμα», σημείωσε. «Ειδικά στο ράγκμπι – δεν θα είχες ομάδα. Κάθε σωματότυπος έχει τη δική του δύναμη», διευκρίνισε.
Η Matthews, η οποία εκπροσώπησε τη Μεγάλη Βρετανία στο ράγκμπι 7 («sevens») στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020, αποκάλυψε ότι ένα από τα «πιο εμπνευστικά» πράγματα σχετικά με τη διαμονή της στο Ολυμπιακό Χωριό ήταν το να βλέπει «τις παλαιότερες γενιές, τις νεότερες γενιές, τους ψηλότερους ανθρώπους, τους, ξέρεις, ελαφρώς πιο εύσωμους ανθρώπους, αλλά όλοι τους ήταν οι καλύτεροι σε αυτό που έκαναν».
Οι φωτογραφίες απεικόνιζαν εξώφυλλα του ESPN με σπουδαίες και διάσημες προσωπικότητες, όπως η σταρ του τένις Σερένα Γουίλιαμς και η μαχητής ΜΜΑ και παλαιστής Ρόντα Ράουζι, μαζί με άνδρες αθλητές, όπως ο παίκτης του NFL Μάιλς Γκάρετ και ο καλαθοσφαιριστής των Νιου Γιορκ Νικς, Καρλ-Άντονι Τάουνς.
Η παίκτρια ράγκμπι της γυναικείας εθνικής Αγγλίας, Alex Matthews, τόνισε ότι διαφημίσεις όπως αυτή της Σουίνι δεν πρέπει να κάνουν τις νεαρές γυναίκες να πιστεύουν ότι υπάρχει ένα «μοναδικό πρότυπο» σώματος που ταιριάζει σε όλες. «Δεν αποκτάς αυτό το εξιδανικευμένο τέλειο σώμα», σημείωσε. «Ειδικά στο ράγκμπι – δεν θα είχες ομάδα. Κάθε σωματότυπος έχει τη δική του δύναμη», διευκρίνισε.
Η Matthews, η οποία εκπροσώπησε τη Μεγάλη Βρετανία στο ράγκμπι 7 («sevens») στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020, αποκάλυψε ότι ένα από τα «πιο εμπνευστικά» πράγματα σχετικά με τη διαμονή της στο Ολυμπιακό Χωριό ήταν το να βλέπει «τις παλαιότερες γενιές, τις νεότερες γενιές, τους ψηλότερους ανθρώπους, τους, ξέρεις, ελαφρώς πιο εύσωμους ανθρώπους, αλλά όλοι τους ήταν οι καλύτεροι σε αυτό που έκαναν».
Πώς απάντησε η Σουίνι στην τάσηΜέχρι στιγμής η Σουίνι δεν έχει σχολιάσει αναλυτικά το θέμα, αλλά δημοσίευσε στα social media μια σειρά φωτογραφιών άλλων αθλητών που ποζάρουν γυμνοί ή με ελάχιστα ρούχα.
Οι φωτογραφίες απεικόνιζαν εξώφυλλα του ESPN με σπουδαίες και διάσημες προσωπικότητες, όπως η σταρ του τένις Σερένα Γουίλιαμς και η μαχητής ΜΜΑ και παλαιστής Ρόντα Ράουζι, μαζί με άνδρες αθλητές, όπως ο παίκτης του NFL Μάιλς Γκάρετ και ο καλαθοσφαιριστής των Νιου Γιορκ Νικς, Καρλ-Άντονι Τάουνς.
Η Σουίνι συμμετείχε και σε μια άλλη αμφιλεγόμενη διαφήμιση πέρυσι, προωθώντας τζιν της American Eagle με το σλόγκαν: «Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα τζιν». Αυτό προκάλεσε, επίσης, αντιδράσεις από ορισμένους στα κοινωνικά δίκτυα, με κριτική να επικεντρώνεται στο λογοπαίγνιο μεταξύ των λέξεων «jeans» (τζιν) και «genes» (γονίδια), το οποίο πυροδότησε μια συζήτηση σχετικά με τη φυλή και τα πρότυπα ομορφιάς.
Sydney Sweeney responds to the backlash over her semi-nude sports ad by posting examples of similar shoots featuring other stars over the years.— LBL (@we_are_LBL) September 14, 2026
Funny how those never seemed to cause quite the same outrage.
Bravo @sydney_sweeney 👏 😏 pic.twitter.com/5MTuQjDeJ3
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