Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 73χρονος Τσέχος σε βράχια στον Αγνό Κέρκυρας
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 73χρονος Τσέχος σε βράχια στον Αγνό Κέρκυρας
Η σορός του ανασύρθηκε με τη συνδρομή κλιμακίου της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
Χωρίς τις αισθήσεις του, σε βραχώδες σημείο στη θαλάσσια περιοχή Αγνού Κέρκυρας, εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9) ένας 73χρονος Τσέχος.
Η σορός του ανασύρθηκε με τη συνδρομή κλιμακίου της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Την προανάκριση για τα αίτια του θανάτου διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες του θανάτου.
Η σορός του ανασύρθηκε με τη συνδρομή κλιμακίου της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Την προανάκριση για τα αίτια του θανάτου διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες του θανάτου.
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