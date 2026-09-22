Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
«Είδαμε τον χάρο με τα μάτια μας»: Αυτοκίνητο με ηλικιωμένους εγκλωβίστηκε σε χείμαρρο στην Αργολίδα, δείτε βίντεο
«Είδαμε τον χάρο με τα μάτια μας»: Αυτοκίνητο με ηλικιωμένους εγκλωβίστηκε σε χείμαρρο στην Αργολίδα, δείτε βίντεο
Δραματικές στιγμές έζησαν δύο ηλικιωμένοι νωρίτερα στο Νέο Ροεινό Αργολίδας, όταν το επιβατικό τους όχημα εγκλωβίστηκε στα ορμητικά νερά χειμάρρου εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας
Δραματικές στιγμές έζησαν δύο ηλικιωμένοι νωρίτερα στο Νέο Ροεινό Αργολίδας, όταν το επιβατικό τους όχημα εγκλωβίστηκε στα ορμητικά νερά χειμάρρου εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας.
Οι δύο επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν σώοι χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου, και περιγράφοντας αργότερα τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν, είπαν μεταξύ άλλων ότι «είδαμε τον χάρο με τα μάτια μας».
Δείτε βίντεο
Προβλήματα σε Ναύπλιο και Άργος λόγω της καταιγίδας
Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές της ευρύτερης περιοχής. Για την προστασία των οδηγών, η Αστυνομία Ναυπλίου προχώρησε στον αποκλεισμό πολλών ρεμάτων και διαβάσεων, καθώς η ροή των υδάτων κατέστησε τη διέλευση των οχημάτων εξαιρετικά επικίνδυνη.
Παράλληλα, εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στην πόλη του Άργους. Τμήματα της πόλης πλημμύρισαν από τον μεγάλο όγκο νερού, απαιτώντας την άμεση κινητοποίηση και επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άργους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Οι δύο επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν σώοι χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου, και περιγράφοντας αργότερα τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν, είπαν μεταξύ άλλων ότι «είδαμε τον χάρο με τα μάτια μας».
Δείτε βίντεο
Προβλήματα σε Ναύπλιο και Άργος λόγω της καταιγίδας
Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές της ευρύτερης περιοχής. Για την προστασία των οδηγών, η Αστυνομία Ναυπλίου προχώρησε στον αποκλεισμό πολλών ρεμάτων και διαβάσεων, καθώς η ροή των υδάτων κατέστησε τη διέλευση των οχημάτων εξαιρετικά επικίνδυνη.
Παράλληλα, εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στην πόλη του Άργους. Τμήματα της πόλης πλημμύρισαν από τον μεγάλο όγκο νερού, απαιτώντας την άμεση κινητοποίηση και επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άργους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
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