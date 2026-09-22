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Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός πυροσβέστης που συμμετείχε σε επιχείρηση για τη διάσωση τουριστών
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός πυροσβέστης που συμμετείχε σε επιχείρηση για τη διάσωση τουριστών
Ο πυροσβέστης έπεσε από ύψος και εντοπίστηκε από drone, σύμφωνα με πληροφορίες - Από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διατάχθηκε ΕΔΕ - Ήταν πατέρας δύο παιδιών
Θανάσιμα τραυματίστηκε 52χρονος πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές, σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας της Ρόδου, το μεσημέρι της Τρίτης (22/9). Από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).
Eίχε προηγηθεί κλήση για βοήθεια από τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσε πυροσβέστης που εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να τους συνδράμει.
Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να βοηθήσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με το rodiaki.gr. Τον πυροσβέστη εντόπισε αρχικά το drone που περιπολεί στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Για το περιστατικό υπήρξε άμεση κινητοποίηση, με στόχο την παροχή βοήθειας στον πυροσβέστη και την μεταφορά του από το δύσβατο σημείο.
Με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πυροσβέστη.
Ο πυροσβέστης είχε καταγωγή από τον Έμπωνα και ήταν πατέρας δύο παιδιών.
«Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα πένθους για τη Ρόδο», ανέφερε ο δήμαρχος, τονίζοντας ότι ο άδικος θάνατος ενός ανθρώπου για τον οποίο οι συνάδελφοί του έχουν μόνο καλά λόγια συγκλονίζει ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
Ο κ. Κολιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσφορά των πυροσβεστών της Ρόδου, οι οποίοι, όπως σημείωσε, βρίσκονται πάντοτε στην πρώτη γραμμή, υπηρετώντας κάτω από δύσκολες και συχνά επικίνδυνες συνθήκες.
«Σήμερα, οι πυροσβέστες μας αποχαιρετούν έναν δικό τους άνθρωπο και μαζί τους πενθούμε όλοι εμείς, ολόκληρη η ροδιακή κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Εξέφρασε τέλος τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, καθώς και προς τους συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Σώμα, υπογραμμίζοντας: «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό για την υπηρεσία και τη θυσία του».
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
Κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς, σε ασφαλές σημείο δύο (2) αλλοδαπών, από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στο νησί της Ρόδου, τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης.
Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του, θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.
Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας.
*Η φωτογραφία είναι αρχείου
Eίχε προηγηθεί κλήση για βοήθεια από τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσε πυροσβέστης που εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να τους συνδράμει.
Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να βοηθήσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με το rodiaki.gr. Τον πυροσβέστη εντόπισε αρχικά το drone που περιπολεί στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Για το περιστατικό υπήρξε άμεση κινητοποίηση, με στόχο την παροχή βοήθειας στον πυροσβέστη και την μεταφορά του από το δύσβατο σημείο.
Με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πυροσβέστη.
Ο πυροσβέστης είχε καταγωγή από τον Έμπωνα και ήταν πατέρας δύο παιδιών.
«Ημέρα πένθους για το νησί»Τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο του πυροσβέστη, εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης.
«Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα πένθους για τη Ρόδο», ανέφερε ο δήμαρχος, τονίζοντας ότι ο άδικος θάνατος ενός ανθρώπου για τον οποίο οι συνάδελφοί του έχουν μόνο καλά λόγια συγκλονίζει ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
Ο κ. Κολιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσφορά των πυροσβεστών της Ρόδου, οι οποίοι, όπως σημείωσε, βρίσκονται πάντοτε στην πρώτη γραμμή, υπηρετώντας κάτω από δύσκολες και συχνά επικίνδυνες συνθήκες.
«Σήμερα, οι πυροσβέστες μας αποχαιρετούν έναν δικό τους άνθρωπο και μαζί τους πενθούμε όλοι εμείς, ολόκληρη η ροδιακή κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Εξέφρασε τέλος τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, καθώς και προς τους συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Σώμα, υπογραμμίζοντας: «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό για την υπηρεσία και τη θυσία του».
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
Κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς, σε ασφαλές σημείο δύο (2) αλλοδαπών, από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στο νησί της Ρόδου, τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης.
Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του, θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.
Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας.
*Η φωτογραφία είναι αρχείου
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