Κερκόπορτα για να αποφύγει το θεσμικό ανάχωμα στην υποψηφιότητά του ψάχνει ο Κασιδιάρης: Η Συμμαχία Ελλήνων και η «παρουσία» της στη Βουλή

Ο Ηλίας Κασιδιάρης απέφυγε να τοποθετηθεί για το αν θα είναι υποψήφιος αρκούμενος να εκφράσει τη στήριξή του στη «Συμμαχία Ελλήνων» - Λίγες ώρες αργότερα ο Γιώργος Μανούσος αυτοανακηρύχθηκε΄εκπρόσωπός της στη Βουλη