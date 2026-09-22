Κερκόπορτα για να αποφύγει το θεσμικό ανάχωμα στην υποψηφιότητά του ψάχνει ο Κασιδιάρης: Η Συμμαχία Ελλήνων και η «παρουσία» της στη Βουλή
Κερκόπορτα για να αποφύγει το θεσμικό ανάχωμα στην υποψηφιότητά του ψάχνει ο Κασιδιάρης: Η Συμμαχία Ελλήνων και η «παρουσία» της στη Βουλή
Ο Ηλίας Κασιδιάρης απέφυγε να τοποθετηθεί για το αν θα είναι υποψήφιος αρκούμενος να εκφράσει τη στήριξή του στη «Συμμαχία Ελλήνων» - Λίγες ώρες αργότερα ο Γιώργος Μανούσος αυτοανακηρύχθηκε΄εκπρόσωπός της στη Βουλη
Τις κατάλληλες στοές και υπόγειες διαδρομές που θα τον επαναφέρουν στην κεντρική πολιτική παρακάμπτοντας κάθε θεσμικό ανάχωμα αναζητά ο Ηλίας Κασιδιάρης. Λίγες ώρες μετά την αποφυλάκιση του από το σωφρονιστικό κατάστημα Δομοκού μίλησε για επιστροφή στην «πρώτη γραμμή» ενώ το πρωί της Δευτέρας δήλωσε ότι στηρίζει τη «Συμμαχία Ελλήνων», ένα πολιτικό μόρφωμα με νόμιμο εκπρόσωπο τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Δημητροκάλλη και συμμετέχοντες τους επίσης ανεξάρτητους Γιώργο Μανούσο και Διονύση Βαλτογιάννη.
Οι Δημητροκάλλης, Μανούσος, Βαλτογιάννης εξελέγησαν το 2023 με τους Σπαρτιάτες, κόμμα το οποίο σύμφωνα με το ανώτατο ειδικό δικαστήριο λειτούργησε ως «όχημα» του Ηλία Κασιδιάρη.
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το απόγευμα της Δευτέρας, εμφανίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Γ. Μανούσος επιχειρώντας να προσδώσει κοινοβουλευτικό μανδύα στο νεοπαγές μόρφωμα Συμμαχία Ελλήνων. «Τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων. Η θέση που εκφράζω ταυτίζονται απόλυτα με κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος» είπε, προσδοκώντας να προκαλέσει την αντίδραση των υπόλοιπων κομμάτων και να προκαλέσει συζήτηση.
Πράγματι, ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας έσπευσε να σχολιάσει: «Ακούσαμε από τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής που είναι εγκληματική οργάνωση».
Ακολούθως ο Χρήστος Κατσώτης του ΚΚΕ σημείωσε ότι «Είναι αδιανόητο εγκληματική οργάνωση να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη. Σήμερα ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Οι φασιστές δεν έχουν καμία δουλειά στην ελληνική κοινωνία, οι αγώνες των εργαζόμενων θα τους βάλουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας».
Οι Δημητροκάλλης, Μανούσος, Βαλτογιάννης εξελέγησαν το 2023 με τους Σπαρτιάτες, κόμμα το οποίο σύμφωνα με το ανώτατο ειδικό δικαστήριο λειτούργησε ως «όχημα» του Ηλία Κασιδιάρη.
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το απόγευμα της Δευτέρας, εμφανίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Γ. Μανούσος επιχειρώντας να προσδώσει κοινοβουλευτικό μανδύα στο νεοπαγές μόρφωμα Συμμαχία Ελλήνων. «Τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων. Η θέση που εκφράζω ταυτίζονται απόλυτα με κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος» είπε, προσδοκώντας να προκαλέσει την αντίδραση των υπόλοιπων κομμάτων και να προκαλέσει συζήτηση.
Πράγματι, ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας έσπευσε να σχολιάσει: «Ακούσαμε από τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής που είναι εγκληματική οργάνωση».
Ακολούθως ο Χρήστος Κατσώτης του ΚΚΕ σημείωσε ότι «Είναι αδιανόητο εγκληματική οργάνωση να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη. Σήμερα ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Οι φασιστές δεν έχουν καμία δουλειά στην ελληνική κοινωνία, οι αγώνες των εργαζόμενων θα τους βάλουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας».
Σε αναζήτησή κερκόπορτας για να αποφύγει το θεσμικό ανάχωμαΓια την ώρα πάντως ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφεύγει να δηλώσει εάν θα είναι επίσημα επικεφαλής του νέου κόμματος, απλός υποψήφιος ή με κάποιον άλλο ρόλο πιθανότατα γιατί δεν έχει βρει «κερκόπορτα» προκειμένου να ξεπεράσει τις αυστηρές θεσμικές δικλείδες που καθιστούν απαγορευτική την οποιαδήποτε εμπλοκή του με εκλογικούς συνδυασμούς.
Όλες οι απόψεις που έχουν κατατεθεί δημοσίως από έγκριτους νομικούς και έμπειρους συνταγματολόγους συγκλίνουν στο ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θα παραμείνει εκτός της εκλογικής διαδικασίας τουλάχιστον έως το 2033. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο όπως διαμορφώθηκε το 2023 με την «τροπολογία Βορίδη», η στέρηση του δικαιώματος κατάρτισης εκλογικών συνδυασμών ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της επιβληθείσας ποινής, με την περίοδο να υπολογίζεται από την ανακοίνωση της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Παράλληλα, προβλέφθηκε ρητά ότι ούτε η έκτιση της ποινής ούτε η παραγραφή της μεταβάλλουν τον υπολογισμό της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
Με αυτόν τον τρόπο, ο υπολογισμός του χρόνου κράτησης αποσυνδέθηκε ουσιαστικά από τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται άλλες έννομες συνέπειες της ποινής. Υπό αυτά τα δεδομένα, ο κ. Νίκος Αλιβιζάτος υποστηρίζει ότι κρίσιμος είναι ο χρόνος της ποινής που επέβαλε το δικαστήριο και όχι ο πραγματικός χρόνος παραμονής στη φυλακή. Στην ίδια κατεύθυνση, οι συνταγματολόγοι Νίκος Παπασπύρου και Ξενοφών Κοντιάδης τοποθετούν τη λήξη των σχετικών περιορισμών στο 2033, επισημαίνοντας ότι η πρόωρη ή ευεργετική έκτιση της ποινής δεν αλλάζει τον υπολογισμό. Περισσότερο σύνθετη είναι η περίπτωση της μεμονωμένης υποψηφιότητας.
Την ίδια ώρα πάντως πολιτικοί αναλυτές καλούνται να απαντήσουν αν ο Κασιδιάρης με τους υποστηρικτές του μπορούν να αναδιατάξουν την ελληνική πολιτική σκηνή, ασχέτως της τελικής δικαστικής κρίσης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αποφυλάκιση Κασιδιάρη μπορεί να συμπίπτει χρονικά με την ισχυρή άνοδο κομμάτων της Ακροδεξιάς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ελληνικό πολιτικό σκηνικό αποτελεί πιστό αντίγραφό τους. Στη Γερμανία το AfD διεκδικεί πλέον ποσοστά κοντά στο 30% και στη Γαλλία το Rassemblement National κινείται πάνω από το 30% στις προεδρικές μετρήσεις.
Στην Ελλάδα, αντιθέτως, η εκλογική δεξαμενή δεξιότερα της Ν.Δ. παραμένει πολυδιασπασμένη. Ο Κασιδιάρης διαθέτει έναν υπαρκτό και, όπως έδειξε ήδη η περίπτωση των Σπαρτιατών το 2023, κινητοποιήσιμο πυρήνα ψηφοφόρων. Μέχρι στιγμής, όμως, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν καταδεικνύουν ένα φαινόμενο αντίστοιχης έκτασης με εκείνο της AfD ή του γαλλικού RN. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι επομένως αν έχει εκλογική επιρροή, αλλά πόσο μπορεί να τη διευρύνει πέρα από έναν συγκεκριμένο, πολιτικά συγγενή πυρήνα και εις βάρος ποιων κομμάτων.
Προς το παρόν δεν υπάρχει δημοσιευμένη επώνυμη δημοσκόπηση που να μετρά επίσημα ένα νέο κόμμα Κασιδιάρη. Στον Τύπο, ωστόσο, καταγράφονται πληροφορίες για ιδιωτικές μετρήσεις και εκτιμήσεις δημοσκόπων που τοποθετούν τη δυνητική επιρροή του στην περιοχή του 5%-7%, ενώ η δικηγόρος του Βάσω Πανταζή έχει κάνει λόγο ακόμη και για 7%-8%. Πρόκειται, όμως, για αριθμούς που δεν συνοδεύονται μέχρι σήμερα από δημοσιοποιημένα στοιχεία δείγματος και μεθοδολογίας και, συνεπώς, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως κανονική δημοσκόπηση.
Περισσότερο ασφαλές στοιχείο αποτελεί το exit poll του 2023. Από όσους ψήφισαν τότε Σπαρτιάτες (4,68%), το 19,5% είχε ψηφίσει Ελληνική Λύση στην προηγούμενη κάλπη και το 16,5% Νίκη, ενώ από τη Ν.Δ. προερχόταν μόλις το 1,5%. Επιπλέον, 17% προερχόταν από την αποχή. Τα στοιχεία εκείνα εξηγούν γιατί η συζήτηση για ενδεχόμενη νέα παρουσία Κασιδιάρη αφορά πρωτίστως τις ισορροπίες μεταξύ Ελληνικής Λύσης, Νίκης, Φωνής Λογικής και ενός πιθανού κόμματος Σαμαρά, γενικότερα των σχηματισμών που απευθύνονται στο εκλογικό ακροατήριο δεξιότερα της Ν.Δ.
Με αυτόν τον τρόπο, ο υπολογισμός του χρόνου κράτησης αποσυνδέθηκε ουσιαστικά από τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται άλλες έννομες συνέπειες της ποινής. Υπό αυτά τα δεδομένα, ο κ. Νίκος Αλιβιζάτος υποστηρίζει ότι κρίσιμος είναι ο χρόνος της ποινής που επέβαλε το δικαστήριο και όχι ο πραγματικός χρόνος παραμονής στη φυλακή. Στην ίδια κατεύθυνση, οι συνταγματολόγοι Νίκος Παπασπύρου και Ξενοφών Κοντιάδης τοποθετούν τη λήξη των σχετικών περιορισμών στο 2033, επισημαίνοντας ότι η πρόωρη ή ευεργετική έκτιση της ποινής δεν αλλάζει τον υπολογισμό. Περισσότερο σύνθετη είναι η περίπτωση της μεμονωμένης υποψηφιότητας.
Την ίδια ώρα πάντως πολιτικοί αναλυτές καλούνται να απαντήσουν αν ο Κασιδιάρης με τους υποστηρικτές του μπορούν να αναδιατάξουν την ελληνική πολιτική σκηνή, ασχέτως της τελικής δικαστικής κρίσης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αποφυλάκιση Κασιδιάρη μπορεί να συμπίπτει χρονικά με την ισχυρή άνοδο κομμάτων της Ακροδεξιάς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ελληνικό πολιτικό σκηνικό αποτελεί πιστό αντίγραφό τους. Στη Γερμανία το AfD διεκδικεί πλέον ποσοστά κοντά στο 30% και στη Γαλλία το Rassemblement National κινείται πάνω από το 30% στις προεδρικές μετρήσεις.
Στην Ελλάδα, αντιθέτως, η εκλογική δεξαμενή δεξιότερα της Ν.Δ. παραμένει πολυδιασπασμένη. Ο Κασιδιάρης διαθέτει έναν υπαρκτό και, όπως έδειξε ήδη η περίπτωση των Σπαρτιατών το 2023, κινητοποιήσιμο πυρήνα ψηφοφόρων. Μέχρι στιγμής, όμως, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν καταδεικνύουν ένα φαινόμενο αντίστοιχης έκτασης με εκείνο της AfD ή του γαλλικού RN. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι επομένως αν έχει εκλογική επιρροή, αλλά πόσο μπορεί να τη διευρύνει πέρα από έναν συγκεκριμένο, πολιτικά συγγενή πυρήνα και εις βάρος ποιων κομμάτων.
Προς το παρόν δεν υπάρχει δημοσιευμένη επώνυμη δημοσκόπηση που να μετρά επίσημα ένα νέο κόμμα Κασιδιάρη. Στον Τύπο, ωστόσο, καταγράφονται πληροφορίες για ιδιωτικές μετρήσεις και εκτιμήσεις δημοσκόπων που τοποθετούν τη δυνητική επιρροή του στην περιοχή του 5%-7%, ενώ η δικηγόρος του Βάσω Πανταζή έχει κάνει λόγο ακόμη και για 7%-8%. Πρόκειται, όμως, για αριθμούς που δεν συνοδεύονται μέχρι σήμερα από δημοσιοποιημένα στοιχεία δείγματος και μεθοδολογίας και, συνεπώς, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως κανονική δημοσκόπηση.
Περισσότερο ασφαλές στοιχείο αποτελεί το exit poll του 2023. Από όσους ψήφισαν τότε Σπαρτιάτες (4,68%), το 19,5% είχε ψηφίσει Ελληνική Λύση στην προηγούμενη κάλπη και το 16,5% Νίκη, ενώ από τη Ν.Δ. προερχόταν μόλις το 1,5%. Επιπλέον, 17% προερχόταν από την αποχή. Τα στοιχεία εκείνα εξηγούν γιατί η συζήτηση για ενδεχόμενη νέα παρουσία Κασιδιάρη αφορά πρωτίστως τις ισορροπίες μεταξύ Ελληνικής Λύσης, Νίκης, Φωνής Λογικής και ενός πιθανού κόμματος Σαμαρά, γενικότερα των σχηματισμών που απευθύνονται στο εκλογικό ακροατήριο δεξιότερα της Ν.Δ.
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