Η Σούζαν Σάραντον καταγγέλλει πως εξακολουθεί να χάνει ρόλους λόγω της θέσης της υπέρ της Παλαιστίνης
Η Σούζαν Σάραντον καταγγέλλει πως εξακολουθεί να χάνει ρόλους λόγω της θέσης της υπέρ της Παλαιστίνης
Υπάρχουν πρακτορεία που λένε σε ανθρώπους να μη με προσλαμβάνουν, υποστηρίζει η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός
Η Σούζαν Σάραντον υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να χάνει δουλειές εξαιτίας της ανοιχτής θέσης της υπέρ της Παλαιστίνης, παρά τη γενικότερη μεταστροφή που, όπως είπε, παρατηρείται στην κοινή γνώμη απέναντι στην αμερικανική στήριξη προς το Ισραήλ.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα της νέας της ταινία «The Echo Chamber», σε σκηνοθεσία του Αντρέα Παλαόρο. Σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους, η Σάραντον ανέφερε ότι ορισμένοι κύκλοι της κινηματογραφικής βιομηχανίας να την κρατούν ακόμα σε απόσταση λόγω της ακτιβιστικής της δράσης.
«Νομίζω ότι το αφήγημα έχει αλλάξει εντελώς όσον αφορά την ιστορική διάσταση της Παλαιστίνης και τους δεσμούς των σιωνιστών με την Αμερική και την πολιτική μας. Για πολύ κόσμο ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη το πόσα χρήματα δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ. Κανείς δεν το είχε πραγματικά καταλάβει αυτό», είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον Guadrian, δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ έχουν δείξει ότι από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023, η υποστήριξη προς το Ισραήλ έχει υποχωρήσει, ενώ η συμπάθεια προς τους Παλαιστινίους έχει αυξηθεί. Ωστόσο, η 79χρονη ηθοποιός τόνισε ότι η θέση της υπέρ της Παλαιστίνης έχει αντίκτυπο στα επαγγελματικά της.
«Ακόμη και πρόσφατα μου πήραν ταινίες, επειδή υπάρχουν πρακτορεία που εξακολουθούν να λένε σε ανθρώπους να μη με προσλαμβάνουν. Αυτό όμως αφορά τη δομή εξουσίας. Σε επίπεδο κόσμου, και σίγουρα διεθνώς, αισθάνομαι ότι με υποδέχονται θετικά», σχιολίασε στους δημοσιογράφους.
Το 2023, το πρακτορείο UTA, που την εκπροσωπούσε επί χρόνια, διέκοψε τη συνεργασία μαζί της μετά από δηλώσεις που έκανε σε φιλοπαλαιστινιακές συγκεντρώσεις, έναν μήνα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που φοβούνται αυτή την περίοδο επειδή είναι Εβραίοι και παίρνουν μια γεύση από το πώς είναι να είσαι μουσουλμάνος σε αυτή τη χώρα», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων.
Η Σάραντον είχε ζητήσει στη συνέχεια συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο είχε εκφραστεί, ωστόσο συνέχισε να τοποθετείται δημόσια υπέρ των Παλαιστινίων, ζητώντας παράλληλα την προστασία των αμάχων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών.
Η ηθοποιός σχολίασε επίσης από το Φεστιβάλ Βενετίας ότι η τακτική να μην προσλαμβάνονται άνθρωποι που ασκούν ανοιχτά κριτική στο Ισραήλ παραμένει ιδιαίτερα έντονη στα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο.
«Αν πρόκειται για μεγάλο στούντιο, νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αλλά και άλλους ανθρώπους στους οποίους έχουν πει ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο», δήλωσε, ευχαριστώντας τον Αντρέα Παλαόρο, σκηνοθέτη του «The Echo Chamber», που της έδωσε ρόλο στην ταινία. «Βρήκα την οικογένειά μου, βρήκα τους ανθρώπους μου και είμαι καλά», είπε, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα στη συνέντευξη Τύπου.
Παρά τα εμπόδια που συναντά όμως, η Σούζαν Σάραντον δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει ούτε την καριέρα της ούτε τις δημόσιες παρεμβάσεις της.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα της νέας της ταινία «The Echo Chamber», σε σκηνοθεσία του Αντρέα Παλαόρο. Σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους, η Σάραντον ανέφερε ότι ορισμένοι κύκλοι της κινηματογραφικής βιομηχανίας να την κρατούν ακόμα σε απόσταση λόγω της ακτιβιστικής της δράσης.
«Νομίζω ότι το αφήγημα έχει αλλάξει εντελώς όσον αφορά την ιστορική διάσταση της Παλαιστίνης και τους δεσμούς των σιωνιστών με την Αμερική και την πολιτική μας. Για πολύ κόσμο ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη το πόσα χρήματα δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ. Κανείς δεν το είχε πραγματικά καταλάβει αυτό», είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον Guadrian, δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ έχουν δείξει ότι από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023, η υποστήριξη προς το Ισραήλ έχει υποχωρήσει, ενώ η συμπάθεια προς τους Παλαιστινίους έχει αυξηθεί. Ωστόσο, η 79χρονη ηθοποιός τόνισε ότι η θέση της υπέρ της Παλαιστίνης έχει αντίκτυπο στα επαγγελματικά της.
Susan Sarandon Says She's Had "Movies Taken Away" Over Her Support of Palestine https://t.co/56xvzmcFHG— The Hollywood Reporter (@THR) September 6, 2026
Το 2023, το πρακτορείο UTA, που την εκπροσωπούσε επί χρόνια, διέκοψε τη συνεργασία μαζί της μετά από δηλώσεις που έκανε σε φιλοπαλαιστινιακές συγκεντρώσεις, έναν μήνα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που φοβούνται αυτή την περίοδο επειδή είναι Εβραίοι και παίρνουν μια γεύση από το πώς είναι να είσαι μουσουλμάνος σε αυτή τη χώρα», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων.
Η Σάραντον είχε ζητήσει στη συνέχεια συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο είχε εκφραστεί, ωστόσο συνέχισε να τοποθετείται δημόσια υπέρ των Παλαιστινίων, ζητώντας παράλληλα την προστασία των αμάχων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών.
Susan Sarandon says some agencies still have her blacklisted and are telling filmmakers not to hire her following her vocal support for Palestine. pic.twitter.com/4HFmXHXsBb— Film Updates (@FilmUpdates) September 6, 2026
«Αν πρόκειται για μεγάλο στούντιο, νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αλλά και άλλους ανθρώπους στους οποίους έχουν πει ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο», δήλωσε, ευχαριστώντας τον Αντρέα Παλαόρο, σκηνοθέτη του «The Echo Chamber», που της έδωσε ρόλο στην ταινία. «Βρήκα την οικογένειά μου, βρήκα τους ανθρώπους μου και είμαι καλά», είπε, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα στη συνέντευξη Τύπου.
Παρά τα εμπόδια που συναντά όμως, η Σούζαν Σάραντον δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει ούτε την καριέρα της ούτε τις δημόσιες παρεμβάσεις της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα