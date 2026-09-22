Επτά συλλήψεις, μεταξύ αυτών και ανήλικοι, για διακίνηση κάνναβης στην Κηφισιά
ΕΛΛΑΔΑ
Κηφισιά Αστυνομία Ανήλικοι Ναρκωτικά

Επτά συλλήψεις, μεταξύ αυτών και ανήλικοι, για διακίνηση κάνναβης στην Κηφισιά

Οι αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερες από 400 συσκευασίες κάνναβης

Επτά συλλήψεις, μεταξύ αυτών και ανήλικοι, για διακίνηση κάνναβης στην Κηφισιά
Σε επτά συλλήψεις, εκ των οποίων οι έξι αφορούν ανηλίκους, προχώρησαν αστυνομικοί μετά από έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή των βορείων προαστίων και ειδικότερα στην Κηφισιά. Μεταξύ των ανηλίκων που συνελήφθησαν είναι και ένας 14χρονος.

Ήταν μεσημέρι της περασμένης Τρίτης 15/09, όταν αστυνομικοί που περιπολούν στην περιοχή της Κηφισιάς, εντόπισαν σε άλσος της περιοχής 7 νεαρούς τους οποίους έκριναν ύποπτους και τους κάλεσαν σε έλεγχο και εντόπισαν την κατοχή τους 439 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση, βάρους 461 γραμμαρίων.

Επτά συλλήψεις, μεταξύ αυτών και ανήλικοι, για διακίνηση κάνναβης στην Κηφισιά


Επιπρόσθετα κατασχέθηκαν ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, συσκευή γεωεντοπισμού και 7 κινητά τηλέφωνα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι οι 7 κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή της Κηφισιάς.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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