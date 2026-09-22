Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Επτά συλλήψεις, μεταξύ αυτών και ανήλικοι, για διακίνηση κάνναβης στην Κηφισιά
Επτά συλλήψεις, μεταξύ αυτών και ανήλικοι, για διακίνηση κάνναβης στην Κηφισιά
Οι αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερες από 400 συσκευασίες κάνναβης
Σε επτά συλλήψεις, εκ των οποίων οι έξι αφορούν ανηλίκους, προχώρησαν αστυνομικοί μετά από έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή των βορείων προαστίων και ειδικότερα στην Κηφισιά. Μεταξύ των ανηλίκων που συνελήφθησαν είναι και ένας 14χρονος.
Ήταν μεσημέρι της περασμένης Τρίτης 15/09, όταν αστυνομικοί που περιπολούν στην περιοχή της Κηφισιάς, εντόπισαν σε άλσος της περιοχής 7 νεαρούς τους οποίους έκριναν ύποπτους και τους κάλεσαν σε έλεγχο και εντόπισαν την κατοχή τους 439 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση, βάρους 461 γραμμαρίων.
Επιπρόσθετα κατασχέθηκαν ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, συσκευή γεωεντοπισμού και 7 κινητά τηλέφωνα.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι οι 7 κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή της Κηφισιάς.
Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ήταν μεσημέρι της περασμένης Τρίτης 15/09, όταν αστυνομικοί που περιπολούν στην περιοχή της Κηφισιάς, εντόπισαν σε άλσος της περιοχής 7 νεαρούς τους οποίους έκριναν ύποπτους και τους κάλεσαν σε έλεγχο και εντόπισαν την κατοχή τους 439 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση, βάρους 461 γραμμαρίων.
Επιπρόσθετα κατασχέθηκαν ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, συσκευή γεωεντοπισμού και 7 κινητά τηλέφωνα.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι οι 7 κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή της Κηφισιάς.
Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα