Η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου συνάντησε τη γιαγιά της: «Η γυναίκα που κρατούσε κάποτε εμένα στην αγκαλιά της, κράτησε τη δισέγγονή της»
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Κατερίνα Καινούργιου Κόρη Γιαγιά

Η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου συνάντησε τη γιαγιά της: «Η γυναίκα που κρατούσε κάποτε εμένα στην αγκαλιά της, κράτησε τη δισέγγονή της»

«Κοιτάζω και σκέφτομαι πόσο μεγάλο δώρο είναι να βλέπεις από που ξεκίνησε η αγάπη σου και μέχρι πού έφτασε», έγραψε η παρουσιάστρια

Η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου συνάντησε τη γιαγιά της: «Η γυναίκα που κρατούσε κάποτε εμένα στην αγκαλιά της, κράτησε τη δισέγγονή της»
Ιωάννα Μαρίνου
24 ΣΧΟΛΙΑ
Τη γιαγιά της Κατερίνας Καινούργιου συνάντησε για πρώτη φορά η τεσσάρων μηνών κόρη της παρουσιάστριας, όπως αποκάλυψε η ίδια με μία τρυφερή ανάρτηση.

Η Κατερίνα Καινούργιου την Πέμπτη 27 Αυγούστου ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας την Ξένια, όπως φωνάζει την κόρη της, στα χέρια της γιαγιά της και δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της, καθώς κάποτε βρισκόταν εκείνη σε αυτή την αγκαλιά.

Η παρουσιάστρια έγραψε αναλυτικά: «Σήμερα, ο χρόνος ενώθηκε σε μια αγκαλιά. Η γιαγιά μου κράτησε στην αγκαλιά της την κόρη μου. Η γυναίκα που κρατούσε κάποτε εμένα στην αγκαλιά της, κράτησε σήμερα τη δισέγγονή της. Τέσσερις γενιές. Μια στιγμή. Μια ολόκληρη ζωή ανάμεσα τους. Χέρια που κουβαλούν αναμνήσεις συνάντησαν χεράκια που μόλις αρχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία. Κι εγώ, κάπου ανάμεσά τους, να κοιτάζω και να σκέφτομαι πόσο μεγάλο δώρο είναι να βλέπεις από που ξεκίνησε η αγάπη σου και μέχρι πού έφτασε».

Δείτε τη φωτογραφία

Η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου συνάντησε τη γιαγιά της: «Η γυναίκα που κρατούσε κάποτε εμένα στην αγκαλιά της, κράτησε τη δισέγγονή της»
Ιωάννα Μαρίνου
24 ΣΧΟΛΙΑ

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