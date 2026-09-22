Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Η Άρσεναλ επέκτεινε το συμβόλαιο του Αρτέτα έως το 2029
Η Άρσεναλ επέκτεινε το συμβόλαιο του Αρτέτα έως το 2029
Το συμβόλαιο του ολοκληρωνόταν στο φινάλε της τρέχουσας σεζόν, αλλά οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία με τον Βάσκο τεχνικό να παίρνει μια γενναία αύξηση στις αποδοχές του
Όταν υπέγραφε το προηγούμενο συμβόλαιο του, αυτομάτως γινόταν ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Premier League κι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους στον κόσμο...
Τα 10 εκατομμύρια λίρες (περίπου 12 εκατ. ευρώ) ήταν αρκετά χαμηλότερα από τα 26 εκατ. ευρώ του Σιμόνε Ιντζάγκι (Αλ Χιλάλ) και τα 23.5 εκατ. ευρώ του Ντιέγκο Σιμεόνε (Ατλέτικο Μαδρίτης), αλλά για τον Μίκελ Αρτέτα ήταν ένα εξαιρετικό συμβόλαιο καθώς ακόμη δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει την Premier League ή το Champions League.
Τελικά πέρσι οδήγησε την Άρσεναλ μετά από 22 χρόνια ξανά στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου και στον τελικό του Champions League (έχασε στα πέναλτι από την Παρί) επιτυχίες που της εξαργύρωσε με τη συμφωνία του για νέο συμβόλαιο.
Οι δύο πλευρές είχαν ξεκινήσει τις επαφές τους εδώ και αρκετούς μήνες για να δώσουν τώρα τα χέρια για μια νέα συμφωνία που θα διατηρήσει τον Αρτέτα στο βόρειο Λονδίνο έως το 2029. Αν όλα πάνε καλά ο Βάσκος θα κλείσει μια δεκαετία στο Emirates με τις αποδοχές του να κάνουν limit up (λέγεται ότι θα φτάσουν στα 15 εκατ. ευρώ) ενώ θα πάρει και μπόνους υπογραφής κοντά στα 6 εκατ. ευρώ.
Τα 10 εκατομμύρια λίρες (περίπου 12 εκατ. ευρώ) ήταν αρκετά χαμηλότερα από τα 26 εκατ. ευρώ του Σιμόνε Ιντζάγκι (Αλ Χιλάλ) και τα 23.5 εκατ. ευρώ του Ντιέγκο Σιμεόνε (Ατλέτικο Μαδρίτης), αλλά για τον Μίκελ Αρτέτα ήταν ένα εξαιρετικό συμβόλαιο καθώς ακόμη δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει την Premier League ή το Champions League.
Τελικά πέρσι οδήγησε την Άρσεναλ μετά από 22 χρόνια ξανά στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου και στον τελικό του Champions League (έχασε στα πέναλτι από την Παρί) επιτυχίες που της εξαργύρωσε με τη συμφωνία του για νέο συμβόλαιο.
Οι δύο πλευρές είχαν ξεκινήσει τις επαφές τους εδώ και αρκετούς μήνες για να δώσουν τώρα τα χέρια για μια νέα συμφωνία που θα διατηρήσει τον Αρτέτα στο βόρειο Λονδίνο έως το 2029. Αν όλα πάνε καλά ο Βάσκος θα κλείσει μια δεκαετία στο Emirates με τις αποδοχές του να κάνουν limit up (λέγεται ότι θα φτάσουν στα 15 εκατ. ευρώ) ενώ θα πάρει και μπόνους υπογραφής κοντά στα 6 εκατ. ευρώ.
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