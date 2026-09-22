Φωτιά στην Βασιλίτσα Κόνιτσας, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κόνιτσα

Φωτιά στην Βασιλίτσα Κόνιτσας, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και ένα όχημα

Φωτιά στην Βασιλίτσα Κόνιτσας, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο
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Φωτιά σε δασική έκταση στη Βασιλίτσα Κόνιτσας, στην Ήπειρο εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στο σημείο επιχειρεί ένα πυροσβεστικό όχημα και ένα ελικόπτερο.
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