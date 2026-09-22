Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Φωτιά στην Βασιλίτσα Κόνιτσας, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο
Φωτιά στην Βασιλίτσα Κόνιτσας, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο
Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και ένα όχημα
Φωτιά σε δασική έκταση στη Βασιλίτσα Κόνιτσας, στην Ήπειρο εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στο σημείο επιχειρεί ένα πυροσβεστικό όχημα και ένα ελικόπτερο.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στο σημείο επιχειρεί ένα πυροσβεστικό όχημα και ένα ελικόπτερο.
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